Las mejores ofertas del Amazon Prime Day (8 de octubre): desde un 15 % hasta un 85 % de descuento

El Amazon Prime Day 2025 ya está aquí y lo hace lleno de ofertas increíbles. Auténticos descuentazos que podrás disfrutar de manera exclusiva durante el 7 y 8 de octubre que no querrás dejar escapar. Y no es un engaño.

De hecho, ya te hemos contado algunas que ofertas anticipadas (e, incluso, te hemos recomendado como expertos qué artículos merece la pena comprar o no) que van a tener lugar en este Amazon Prime en todas las categorías: tecnología, hogar, belleza… ¡y mucho más! Eso sí, recuerda que para disfrutar de todos esos descuentos es necesario ser miembro Prime.

Si aún no eres miembro de Amazon Prime, ahora es el momento perfecto para unirte. El primer mes es totalmente gratis y, después, por solo 4,99 € al mes, podrás disfrutar de estas ofertas espectaculares y mucho más.

Por menos de 105 euros, la aspiradora Rowenta perfecta para acabar con la suciedad

Aprovecha esta oferta histórica de Amazon Prime y consigue la aspiradora vertical Rowenta por menos de 105 euros, ¡a su precio más bajo de siempre! Con una rebaja espectacular, esta aspiradora es perfecta para acabar con la suciedad de tu hogar de manera eficiente y sin complicaciones.

Su diseño es súper sencillo de usar, y gracias a sus diferentes cabezales intercambiables, podrás adaptarla a todo tipo de superficies. Además, cuenta con un sistema antienredos que evitará que cabellos o fibras bloqueen el cepillo, asegurando que siempre mantenga un rendimiento óptimo.

Con más de 3.000 valoraciones positivas, se puede encontrar este aceite de Kérastase a casi el 50 % de descuento. El mismo que nutrirá y aportará el brillo perdido a tu melena con solo aplicarlo.

Apto para cabello mojado o húmedo, este aceite capilar nutre sin apelmazar, protege la melena contra la oxidación y realza el cabello apagado; le aporta un plus de brillo, suavidad y flexibilidad. Cualidades que, asimismo, resultan de lo más útiles para combatir y prevenir la caída del cabello.

Si no te termina de convencer la idea de llevar contigo diferentes libros por el peso y el espacio que conlleva… di sí al formato Kindle.

En este sentido, te encantará saber que puedes hacerte con uno de los últimos modelos de Kindle, el cual te permitirá disfrutar de cualquier lectura, con una luz tenue que no dañará tu vista y que, además, te permitirá darte un buen atracón de lectura cuando lo desees, ya que su batería dura, con una sola carga, hasta ocho semanas.

El fenómeno que han suscitado estas zapatillas adidas es, simplemente, indescriptible. Y es que este modelo destaca, entre todos, a por su increíble amortiguación, comodidad y, por supuesto, su resistencia. Los materiales con las que está confeccionadas son los culpables de que aguanten intactas al paso del tiempo. Con ellas, lo de buscar unas nuevas zapatillas ya será parte del pasado.

Y es que, a diferencia de otros modelos, estas zapatillas que ya lucen una cuantiosa rebaja por el Amazon Prime de octubre... son esa opción perfecta que siempre buscas tener en tu armario. No importa la ocasión.

Sabedores de que las cuchillas nunca sobran... y más tras un caluroso verano, Amazon ha rebajado este Prime Day este set de cuchillas Philips OneBlade que están pensados para durar más de 20 meses. Las mismas cuchillas que los usuarios catalogan como: "Las mejores cuchillas" o "las que mejor apurado dejan", entre otros.

¿Lo mejor? Son compatibles con otras maquinillas, lo que le brinda un plus de versatilidad.

Por solo 39 €, este cepillo eléctrico de Oral-B es una gran mejora para tu rutina dental. Gracias a su tecnología de limpieza profunda 3 en 1, elimina hasta un 100 % más de placa, incluso en zonas difíciles, dejando tus encías más sanas que con un cepillo manual.

Incluye un modo Sensitive Clean ideal para zonas sensibles, y un sensor de presión 360º que se ilumina si te cepillas con demasiada fuerza. Además, tiene temporizador, varios modos de limpieza y batería de larga duración.

Tommy Hilfiger arranca los motores de este Prime Day rompiendo sus récords de precios mínimos históricos. De entre todos los relojes de la firma rebajados, no hemos podido evitar destacar este modelo analógico multifunción con correa de cuero (o acero inoxidable, si lo prefieres) que combina a la perfección con todo. Además, es superligero y muy (matizamos muy) resistente.

No es la primera vez que te hablamos de este suplemento de magnesio que se ha situado entre uno de los mejores valorados por su capacidad para ofrecer descanso y mejorar la concentración. Y no es para menos: su gran popularidad se debe a su facilidad de consumo, pero también a los increíbles beneficios que aportan a tu cuerpo. A diferencia de otros suplementos que se enfocan solo en una parte específica, estas cápsulas actúan en diferentes frentes, beneficiando tu sistema nervioso, óseo y muscular. Ahora bien, ¿por qué optar por estas cápsulas de magnesio?

Solo necesitas dos cápsulas al día para notar una mejora real en tu energía -casi tanto como este multivitamínico-, descanso y relajación, sin tener que tomarlas con cada comida.

Las freidoras de aire se han vuelto imprescindibles, sobre todo para quienes no son expertos en la cocina. Con el libro 1001 recetas para la freidora, cocinar es aún más fácil y variado.

Si aún no tienes una, esta freidora es una gran oportunidad: cuenta con dos cestas independientes para preparar dos platos distintos a la vez, cada uno con su tiempo y temperatura. Durante el Amazon Prime de octubre, la puedes conseguir al precio de una básica.

Es fácil de usar, ahorra aceite y electricidad, y optimiza tus preparaciones en la cocina.

Si buscas una opción de prenda perfecta para el entretiempo, te encantará conocer que por tiempo limitado puedes hacerte con esta increíble chaqueta impermeable de Helly Hansen que, en estos instantes, roza casi el 50 % de descuento.

¿Se puede pedir más? Hazte, si todavía no lo has hecho, con esta increíble oferta: un pack de 240 pañales y 48 toallitas, ¡por menos de 50 €!

Con más de 50.000 valoraciones sobresalientes, estos auriculares inalámbricos de JBL destacan entre todas las ofertas del Amazon Prime, por supuesto, por su calidad de sonido, pero sin duda por la cancelación activa de ruido. No oirás ni una mosca, si lo deseas.

Además, cuenta con más de 40 horas de autonomía y una sobresaliente conectividad Bluetooth que te hará olvidar lo que eran las interferencias y, sí, cuenta con carga rápida.

El juego de sábanas más deseado entre las ofertas Amazon Prime se cuela siempre entre los más vendidos. El juego se compone de una sábana encimera, una bajera ajustable y dos fundas de almohada de un tejido de calidad premium.

Estas sábanas están muy recomendadas no solo por su tacto suave y liso. También porque son extremadamente resistentes al encogimiento y a la pérdida de color, incluso lavándolas en agua caliente, diseñadas para durar muchos años en tu dormitorio.

No hay Prime Day o Black Friday donde las cafeteras superautomáticas no consigan hacerse un hueco entre los artículos más buscados y, la verdad, viendo la rebaja histórica que ha alcanzado este modelo de Philips... no es para menos.

Con casi 200 euros de rebaja, esta aplaudida cafetera es capaz de hacerte el mejor café con tan solo pulsar un botón. Y sí, no bromeamos: el mejor café. El porqué recae en que puedes modular el nivel de intensidad, el grosor del grano y, sí, elegir el tipo de café (¿eres más de con leche o capuccino?) que te gusta. Con esta cafetera, hasta la alarma más matutina suena de otra manera.

Con más de 18.000 valoraciones sobresalientes, este aspirador de agua que elimina hasta las manchas más difíciles de eliminar con una sola una pasada.

Estas sartenes no paran de acumular reseñas favorables y ventas por lo prácticas que son, una gran ayuda para preparar recetas sanas, porque son antiadherentes y aptas para todos los tipos de cocinas. Su mango ergonómico es muy fácil de utilizar y manejar, incluso para los más principiantes chefs.

"Perfectas", "precio inmejorable", "me encantan" o "excelente calidad" son algunos de los comentarios que se pueden leer sobre estas sartenes. Ahora, están disponibles con un 38% de descuento que las deja en unos 20 euros la unidad.

El Amazon Firte TV Stick se ha vuelto un imprescindible del Amazon Prime Day, pero ¿qué decir? Y es que este pequeño dispositivo podrás disfrutar del mejor contenido en streaming a mitad de precio.

Y sí, con una calidad de imagen digna de la mejor pantalla. De ahí a que los usuarios coincidan en sus valoraciones: sobresaliente.

Las pastillas de lavavajillas Finish, por solo 18 euros

Con más de 3.000 valoraciones, estas pastillas de lavavajillas te ayudarán a acabar con la suciedad de tu vajilla al mejor precio. Y es que por menos de 20 €, podrás olvidarte de las manchas resecas y de TODA la suciedad de tus platos y vasos al mejor precio.

Aprovecha y hazte con más de una unidad; porque a este precio... ¡van a volar en este Amazon Prime Day!

Para un efecto lifting sin salir de casa o cómo decir adiós a las arrugas, papada y ojeras

Este masajeador facial de Foreo reúne todo para dejar tu cara con un efecto lifting sin salir de casa. Cuando incluyas este producto en tu rutina de cuidado de la piel, irás notando que las arrugas desaparecen, las patas de gallo se disimulan y recuperas la luz en tu mirada.

Tiene cinco tipos de masajes diferentes: drenaje linfático, tejido profundo, puntos de tensión y masajes de reflexología y shiatsu, para que escojas el que más te apetece o le conviene a tu piel. Simplemente, tendrás que pasarlo por el contorno de los ojos, los labios y pómulos y en solo una semana, sí, sí, solo una semana, ya notarás una apariencia más juvenil y firme. En caso de que tus molestias también sean de cuerpo, ya sabes que puedes conseguir el masajeador para piernas cansadas.

Amazon ha sorprendido con una de las rebajas más llamativas de la Fiesta de Ofertas Prime de octubre, que arranca oficialmente el día 7. El protagonista es el nuevo Echo Pop con Alexa, que baja a su precio mínimo histórico.

Otro de los productos estrella que cae a precio mínimo es la maquinilla de afeitar Philips OneBlade, una de las más vendidas en Amazon año tras año. Su cuchilla 360 se adapta en todas direcciones para recortar o afeitar con comodidad, incluso en las zonas más complicadas.

Incluye peine-guía, lo que la convierte en una opción versátil tanto para quienes quieren llevar barba, bigote o simplemente un estilo más definido. Normalmente no suele rebajarse durante el Prime Day, así que esta es una buena ocasión para conseguirla por solo 36 euros, una de las cifras más bajas del último mes.

Si aún no te has pasado al cepillo eléctrico, este Prime Day es la ocasión.

Con cabezales intercambiables y tecnología que elimina hasta un 100% más de placa en zonas difíciles, es el aliado perfecto para mantener encías más sanas y una sonrisa más blanca. Los usuarios destacan su eficacia y, lo mejor, es que ahora está disponible a un precio mucho más bajo de lo habitual.

Después de probar la comodidad de los calzoncillos, no podemos no recomendar este increíble pack de tres calzoncillos que puedes conseguir por unos 11 euros por unidad. Y es que este viernes negro es la oportunidad perfecta para renovar algún que otro modelo.

Esta silla ergonómica destaca entre las mejores ofertas del Amazon Prime Day

La vuelta a la rutina también se nota en el Amazon Prime Day, y sí hace unos pocos días te destacábamos cómo esta silla ergonómica se convertía en uno de los artículos más buscados por su capacidad para aliviar los dolores de espalda llegando a rozar stock.

Ahora se presenta ante ti, con una cuantiosa rebaja, esta silla ergonómica con reposabrazos plegables y soporte lumbar ajustable a precio mínimo que no solo te ayudará a adoptar una buena postura sino que, además, evitará esas indeseadas molestias en las lumbares.

