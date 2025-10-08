Amazon Prime Day 2025, último día en directo: mejores ofertas, chollos y descuentos de octubre minuto a minuto

Más de 500 unidades vendidas en las últimas horas, el aceite de Kérastase a casi el 50 %

Con más de 3.000 valoraciones positivas, se puede encontrar este aceite de Kérastase a casi el 50 % de descuento. El mismo que nutrirá y aportará el brillo perdido a tu melena con solo aplicarlo.

Apto para cabello mojado o húmedo, este aceite capilar nutre sin apelmazar, protege la melena contra la oxidación y realza el cabello apagado; le aporta un plus de brillo, suavidad y flexibilidad. Cualidades que, asimismo, resultan de lo más útiles para combatir y prevenir la caída del cabello.