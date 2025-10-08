En Directo
Amazon Prime Day 2025, último día en directo: mejores ofertas, chollos y descuentos de octubre minuto a minuto
Quedan menos de 24 horas para aprovechar los descuentos y ofertas más increíbles del Amazon Prime Day. No dejes escapar la oportunidad de hacerte con esos productos que tanto has querido, ¡y a los precios más bajos!
Amazon rompe récords en su Prime Day con sus sus mejores ofertas: Philips, Adidas, Foreo, Rowenta…
Sigue en EL PERIÓDICO, el minuto a minuto del Amazon Prime Day con las mejores ofertas anticipadas del evento para evitar que te quedes sin stock... hay descuentos en todas las categorías
Más de 500 unidades vendidas en las últimas horas, el aceite de Kérastase a casi el 50 %
Con más de 3.000 valoraciones positivas, se puede encontrar este aceite de Kérastase a casi el 50 % de descuento. El mismo que nutrirá y aportará el brillo perdido a tu melena con solo aplicarlo.
Apto para cabello mojado o húmedo, este aceite capilar nutre sin apelmazar, protege la melena contra la oxidación y realza el cabello apagado; le aporta un plus de brillo, suavidad y flexibilidad. Cualidades que, asimismo, resultan de lo más útiles para combatir y prevenir la caída del cabello.
Por menos de 24 euros, las zapatillas Tommy Hilfiger que ya roza stock
¡Aprovecha esta oferta única en Amazon Prime! Las zapatillas de Tommy Hilfiger, con casi 20.000 valoraciones positivas, están ahora a su precio más bajo de la historia: ¡solo 24 euros!
Esta es tu oportunidad de conseguir un par de zapatillas con un diseño estiloso y versátil, que se adaptan perfectamente gracias a su cierre de cordones. No dejes pasar esta oferta irresistible.
Arranca el último día del Amazon Prime de octubre
¡Quedan menos de 24 horas para aprovechar los descuentos más increíbles del Amazon Prime Day!
No dejes escapar la oportunidad de hacerte con esos productos que tanto has querido, ¡y a los precios más bajos!
Por menos de 7 euros, el set de tres calzoncillos de Calvin Klein
Nunca se tiene suficiente ropa interior, y este pack de tres calzoncillos Calvin Klein es la elección ideal. Por menos de 7 euros cada uno, ofrecen un diseño cómodo que se ajusta perfectamente al cuerpo, garantizando confort durante todo el día.
Además, cuentan con más de 30.000 valoraciones sobresalientes que avalan su calidad y durabilidad. Una opción práctica y estilosa para renovar tu fondo de armario sin gastar de más.
Por solo 15 euros, la crema solar de trufa d' alba más aclamada
El producto de protección solar 2 en 1 perfecto durante todo el año, deja la piel naturalmente radiante, hidratada y protegida con su alto SPF
Una fórmula híbrida que incorpora tanto el uso suave y seguro de un protector solar físico como la textura suave de un protector solar químico, es liviana y ultrahidratante sin dejar residuos.
El edredón reversible de Pikolín
Este edredón de 300 gramos está diseñado para ofrecer un calor óptimo durante los meses fríos de otoño e invierno, ideal para habitaciones con temperaturas bajas o moderadas.
Su relleno de fibra hueca siliconada mantiene el calor sin causar exceso de sudor, favoreciendo la transpiración y garantizando una temperatura cómoda toda la noche.
Además, su tejido exterior es suave al tacto y altamente transpirable, lo que proporciona un confort duradero. Perfecto para quienes buscan un descanso cálido y confortable sin sensación de agobio térmico.
Los chollos de Amazon que no vas a querer dejar pasar
Sí, lo sabemos: una rebaja de 200 euros siempre llama la atención. Pero seamos sinceros... ¿quién puede resistirse a una ganga por menos de 50 euros? Exacto: nadie.
Y es que en Amazon también brillan esos pequeños tesoros que, además de útiles para el día a día, son tan tentadores que resulta imposible no añadirlos al carrito.
Así que ya estás avisado: ve preparando la tarjeta, porque estos chollos vienen pisando fuerte… ¡y no van a durar mucho!
Por menos de 95 euros (antes 130): la aspiradora de agua para la tapicería que elimina las manchas más resistentes
Con más de 80 000 reseñas sobresalientes, la aspiradora de agua de Little Green es un producto de confianza para eliminar la suciedad cotidiana de sofás, alfombras, asientos de coche y mucho más.
Un dispositivo portable de limpieza profunda para hogares con mucho ajetreo.
La oferta que jamás pensaste ver en el Amazon Prime: este es el smartwatch de Garmin más deseado
Con más de 5.000 valoraciones sobresalientes, el reloj con carga solar Garmin... alcanza por su fin su precio mínimo histórico en la plataforma de Amazon. Gracias, Prime Day.
¿Por qué vas a querer comprarlo? Bueno, si bien es cierto que pocas veces lo vas a encontrar tan barato y que, todo apunta, a que el stock va a agotarse en poco tiempo... seas o no un fiel seguidor de los relojes Garmin, este reloj tiene todo lo bueno de los mejores smartwatch.
El reloj mide tu frecuencia cardíaca las 24 horas del día y ofrece funciones útiles para la salud, como el análisis del sueño, la frecuencia respiratoria y más.
El pack de pañales + 4 pants de regalos antifugas con un precio de ganga
Los pañales son algo caros. Es una verdad universal que todos, indistintamente de que tengamos o no niños en casa, conocemos. De ahí a que esta oferta de Dodot se presenta como una solución perfecta: cada pañal cuesta menos de unos cuatro euros.
