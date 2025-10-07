Amazon alcanza sus precios mínimos históricos en el Prime Day: las mejores ofertas en Rowenta, Samsung, Adidas...

El Amazon Prime Day 2025 está a la vuelta de la esquina y viene con ofertas increíbles. Auténticos descuentazos que podrás disfrutar de manera exclusiva durante el 7 y 8 de octubre que no querrás dejar escapar. Y no es un engaño.

De hecho, ya te hemos contado algunas que ofertas anticipadas (e, incluso, te hemos recomendado como expertos qué artículos merece la pena comprar o no) que van a tener lugar en este Amazon Prime en todas las categorías: tecnología, hogar, belleza… ¡y mucho más! Eso sí, recuerda que para disfrutar de todos esos descuentos es necesario ser miembro Prime.

Si aún no eres miembro de Amazon Prime, ahora es el momento perfecto para unirte. El primer mes es totalmente gratis y, después, por solo 4,99 € al mes, podrás disfrutar de estas ofertas espectaculares y mucho más.

Tommy Hilfiger arranca los motores de este Prime Day rompiendo sus récords de precios mínimos históricos. De entre todos los relojes de la firma rebajados, no hemos podido evitar destacar este modelo analógico multifunción con correa de cuero (o acero inoxidable, si lo prefieres) que combina a la perfección con todo. Además, es superligero y muy (matizamos muy) resistente.

Las freidoras de aire se han convertido en un básico en la cocina de muchos (más si, como nosotros, no se es muy diestro en la cocina), más aún tras la llegada del libro de 1001 recetas para la freidora.

Por eso mismo, si todavía no tienes la tuya... no podemos evitar recomendarte que aproveches la oportunidad de hacerte con esta freidora que, más allá de constar con dos cestas idóneas para peparar dos platos de manera individual cada uno con su tiempo de cocinado y temperatura, te permitirá optimizar tus cocinados. La misma que, gracias a este Amazon Prime de octubre, puede ser tuya por el precio habitual de la más básica.

Es muy sencilla de utilizar y, créenos, más allá de ahorrar en aceite... conseguirás ahorar electricidad al concentrar tus preparaciones en la freidora.

Sabedores de que las cuchillas nunca sobran... y más tras un caluroso verano, Amazon ha rebajado este Prime Day este set de cuchillas Philips OneBlade que están pensados para durar más de 20 meses. Las mismas cuchillas que los usuarios catalogan como: "Las mejores cuchillas" o "las que mejor apurado dejan", entre otros.

¿Lo mejor? Son compatibles con otras maquinillas, lo que le brinda un plus de versatilidad.

¿Se puede pedir más? Hazte, si todavía no lo has hecho, con esta increíble oferta: un pack de 240 pañales y 48 toallitas, ¡por menos de 50 €!

Afronta cualquier día de estudio, de trabajo o de ocio con este ordenador portátil de HP. El mismo que destaca por contar con un procesador ultrapotente, batería de carga rápida, gran capacidad de almacenamiento y una calidad de imagen digna del mejor cine. Un 10 de 10.

El fenómeno que han suscitado estas zapatillas adidas es, simplemente, indescriptible. Y es que este modelo destaca, entre todos, a por su increíble amortiguación, comodidad y, por supuesto, su resistencia. Los materiales con las que está confeccionadas son los culpables de que aguanten intactas al paso del tiempo. Con ellas, lo de buscar unas nuevas zapatillas ya será parte del pasado.

Y es que, a diferencia de otros modelos, estas zapatillas que ya lucen una cuantiosa rebaja por el Amazon Prime de octubre... son esa opción perfecta que siempre buscas tener en tu armario. No importa la ocasión.

Con más de 50.000 valoraciones sobresalientes, estos auriculares inalámbricos de JBL destacan entre todas las ofertas del Amazon Prime, por supuesto, por su calidad de sonido, pero sin duda por la cancelación activa de ruido. No oirás ni una mosca, si lo deseas.

Además, cuenta con más de 40 horas de autonomía y una sobresaliente conectividad Bluetooth que te hará olvidar lo que eran las interferencias y, sí, cuenta con carga rápida.

El juego de sábanas más deseado entre las ofertas Amazon Prime se cuela siempre entre los más vendidos. El juego se compone de una sábana encimera, una bajera ajustable y dos fundas de almohada de un tejido de calidad premium.

Estas sábanas están muy recomendadas no solo por su tacto suave y liso. También porque son extremadamente resistentes al encogimiento y a la pérdida de color, incluso lavándolas en agua caliente, diseñadas para durar muchos años en tu dormitorio.

Si buscas una opción de prenda perfecta para el entretiempo, te encantará conocer que por tiempo limitado puedes hacerte con esta increíble chaqueta impermeable de Helly Hansen que, en estos instantes, roza casi el 50 % de descuento.

No hay Prime Day o Black Friday donde las cafeteras superautomáticas no consigan hacerse un hueco entre los artículos más buscados y, la verdad, viendo la rebaja histórica que ha alcanzado este modelo de Philips... no es para menos.

Con casi 200 euros de rebaja, esta aplaudida cafetera es capaz de hacerte el mejor café con tan solo pulsar un botón. Y sí, no bromeamos: el mejor café. El porqué recae en que puedes modular el nivel de intensidad, el grosor del grano y, sí, elegir el tipo de café (¿eres más de con leche o capuccino?) que te gusta. Con esta cafetera, hasta la alarma más matutina suena de otra manera.

Estas sartenes no paran de acumular reseñas favorables y ventas por lo prácticas que son, una gran ayuda para preparar recetas sanas, porque son antiadherentes y aptas para todos los tipos de cocinas. Su mango ergonómico es muy fácil de utilizar y manejar, incluso para los más principiantes chefs.

"Perfectas", "precio inmejorable", "me encantan" o "excelente calidad" son algunos de los comentarios que se pueden leer sobre estas sartenes. Ahora, están disponibles con un 38% de descuento que las deja en unos 20 euros la unidad.

Las aspiradoras portátiles y verticales son el nuevo invento de moda que todo el mundo desea en su hogar.

Ayudan a reducir los dolores de espalda, son más fáciles de guardar y más rápidas de usar en cualquier momento.

En el caso de la aspiradora de escoba de Rowenta funciona con una batería de 18V que tiene una autonomía de 45 minutos en modo ECO.

En este tiempo, se puede usar la aspiradora de hasta cuatro maneras distintas.

El Amazon Firte TV Stick se ha vuelto un imprescindible del Amazon Prime Day, pero ¿qué decir? Y es que este pequeño dispositivo podrás disfrutar del mejor contenido en streaming a mitad de precio.

Y sí, con una calidad de imagen digna de la mejor pantalla. De ahí a que los usuarios coincidan en sus valoraciones: sobresaliente.

El sérum reparador de noche de Kérastase más solicitado en el Amazon Prime Day

Este sérum de noche protege de la fricción con la almohada y restaura la hidratación de la fibra con una acción intensa durante 8 horas. Repara la fibra para un cabello radiante y rejuvenecido por la mañana. Promueve la recuperación del nivel de hidratación natural.

Esta tarjeta de memoria ofrece un rendimiento rápido con una velocidad de hasta 150 MB/s, ideal para almacenar fotos, videos y otros archivos en dispositivos móviles, cámaras y drones.

Incluye un adaptador SD para mayor versatilidad, compatible con una amplia gama de dispositivos. Perfecta para quienes buscan alta capacidad y rapidez en el almacenamiento.

Las pastillas de lavavajillas Finish, por solo 18 euros

Con más de 3.000 valoraciones, estas pastillas de lavavajillas te ayudarán a acabar con la suciedad de tu vajilla al mejor precio. Y es que por menos de 20 €, podrás olvidarte de las manchas resecas y de TODA la suciedad de tus platos y vasos al mejor precio.

Aprovecha y hazte con más de una unidad; porque a este precio... ¡van a volar en este Amazon Prime Day!

Para un efecto lifting sin salir de casa o cómo decir adiós a las arrugas, papada y ojeras

Este masajeador facial de Foreo reúne todo para dejar tu cara con un efecto lifting sin salir de casa. Cuando incluyas este producto en tu rutina de cuidado de la piel, irás notando que las arrugas desaparecen, las patas de gallo se disimulan y recuperas la luz en tu mirada.

Tiene cinco tipos de masajes diferentes: drenaje linfático, tejido profundo, puntos de tensión y masajes de reflexología y shiatsu, para que escojas el que más te apetece o le conviene a tu piel. Simplemente, tendrás que pasarlo por el contorno de los ojos, los labios y pómulos y en solo una semana, sí, sí, solo una semana, ya notarás una apariencia más juvenil y firme. En caso de que tus molestias también sean de cuerpo, ya sabes que puedes conseguir el masajeador para piernas cansadas.

Por solo 62 euros (antes 100): el polo de Tommy Hilfiger alcanza su precio mínimo en el Amazon Prime

Este moderno polo de manga corta con el logo de Tommy Hilfiger, disponible en diferentes tonalidades, está confeccionado con algodón blanco lo que evitará posibles malos olores y reacción en la piel.

¿Lo mejor? Esta prenda atemporal sienta superbién y es muy cómoda.

Amazon ha sorprendido con una de las rebajas más llamativas de la Fiesta de Ofertas Prime de octubre, que arranca oficialmente el día 7. El protagonista es el nuevo Echo Pop con Alexa, que baja a su precio mínimo histórico.

Otro de los productos estrella que cae a precio mínimo es la maquinilla de afeitar Philips OneBlade, una de las más vendidas en Amazon año tras año. Su cuchilla 360 se adapta en todas direcciones para recortar o afeitar con comodidad, incluso en las zonas más complicadas.

Incluye peine-guía, lo que la convierte en una opción versátil tanto para quienes quieren llevar barba, bigote o simplemente un estilo más definido. Normalmente no suele rebajarse durante el Prime Day, así que esta es una buena ocasión para conseguirla por solo 36 euros, una de las cifras más bajas del último mes.

Si aún no te has pasado al cepillo eléctrico, este Prime Day es la ocasión.

Con cabezales intercambiables y tecnología que elimina hasta un 100% más de placa en zonas difíciles, es el aliado perfecto para mantener encías más sanas y una sonrisa más blanca. Los usuarios destacan su eficacia y, lo mejor, es que ahora está disponible a un precio mucho más bajo de lo habitual.

Después de probar la comodidad de los calzoncillos, no podemos no recomendar este increíble pack de tres calzoncillos que puedes conseguir por unos 11 euros por unidad. Y es que este viernes negro es la oportunidad perfecta para renovar algún que otro modelo.

Los contenidos publicados en la sección de ESNCIAL ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.