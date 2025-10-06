Amazon Prime Day 2025, las mejores ofertas en hogar: desde robots aspiradores hasta las cafeteras superautomáticas más deseadas (y más)

¡El Amazon Prime Day de octubre ya está en marcha! Este año, la plataforma se adelanta al 7 y 8 de octubre, adelantándonos algunas de sus mejores ofertas del momento. Son tantas las rebajas que hemos tenido que poner nuestra parte más analítica en acción y, como editores de compras, seleccionar los descuentos que sin duda no querrás dejar pasar.

Porque seamos sinceros, no todos los días vemos cómo ese robot aspirador y friegasuelos que llevábamos tanto tiempo mirando alcanza su precio más bajo hasta la fecha. Y no es el único producto estrella con rebaja brutal.

Para que no llegues "tarde" —y con el stock volando—, hemos recopilado esos productos ultra rebajados que no pueden faltar en tu cesta del Amazon Prime Day. Prepárate para comprar antes de que se agoten. ¡No digas que no te avisamos!

La cafetera superautomática Philips es perfecta para preparar con un solo clic el mejor café. El mismo que te hará levantarte con un salto de la cama (incluso con las alarmas matutinas más complicadas) deseoso de empezar la mañana. Un café digno del mejor barista. Bueno, café o aquella bebida que desees, gracias a la moderna pantalla táctil que dicta un sinfín de opciones de cafés o bebidas. Y todo ello: en cuestión de segundos y en la comodidad de tu casa. Y sí, podrás regular la intensidad del sabor.

¿Lo mejor? Más allá de estar fabricada con materiales superresistentes, es supersencilla de limpiar, es muy silenciosa y, pese a su apariencia, no ocupa casi nada. Y sí, cuenta con un molinillo que te permitirá disfrutar del sabor del café en grano a tu gusto, más o menos molido.

Las aspiradoras portátiles y verticales son el nuevo invento de moda que todo el mundo desea en su hogar.

Ayudan a reducir los dolores de espalda, son más fáciles de guardar y más rápidas de usar en cualquier momento.

En el caso de la aspiradora de escoba de Rowenta funciona con una batería de 18 V que tiene una autonomía de 45 minutos en modo ECO.

En este tiempo, se puede usar la aspiradora de hasta cuatro maneras distintas.

Con este juego de cuchillos Arcos tendrás todo lo que necesitas a mano en tu cocina. Es una de las marcas mejor valoradas por su precisión para cortar y lo cómodo que resulta su mango ergonómico, no hay riesgo de cortes a pesar de lo afilados que son.

Además de los seis cuchillos y unas tijeras que llegan en este juego, también tendrás un afilador. Todas las comodidades están disponibles y accesibles. No es de extrañar que se convirtiera en un superventas en el Prime Day de Amazon.

El robot Dyson busca alcanzar su precio mínimo hasta la fecha en el Amazon Prime de octubre

El robot aspirador más potente. De hecho, si estás buscando el robot aspirador capaz de recoger cualquier pelusa o atisbo de suciedad... es importante decir sí al robot Dyson.

Aspira más que cualquier otro robot en todo tipo de suelos y, con el, limpia a fondo todos los tipos de suelo y debajo de los muebles bajos.

El primer cepillo Dyson de triple acción combina tres formas de limpiar a fondo simultáneamente.

Las freidoras de aire se han convertido en uno de los pequeños electrodomésticos más buscados de todas las cocinas y, ¡qué menos!, en este sentido... este modelo de Cecotec resulta señalado como uno de los grandes favoritos. Más ahora si tenemos en cuenta que su precio tiene pinta de que va a caer en picado durante el Amazon Prime Day de octubre.

Ahora bien, por qué adquirir este modelo con una cesta dual... pues bien, porque te permite -a diferencia de otras- cocinar dos platos de manera simultánea. Porque sí, en cada cubeta puedes ajustar una temperatura y, con ello, disfrutar de diferentes recetas cocinadas a la vez. Con ello, optimizas el cocinado.

Estas sartenes no paran de acumular reseñas favorables y ventas por lo prácticas que son, una gran ayuda para preparar recetas sanas, porque son antiadherentes y aptas para todos los tipos de cocinas. Su mango ergonómico es muy fácil de utilizar y manejar, incluso para los más principiantes chefs.

"Perfectas", "precio inmejorable", "me encantan" o "excelente calidad" son algunos de los comentarios que se pueden leer sobre estas sartenes. Ahora, están disponibles con un 38% de descuento que las deja en unos 20 euros la unidad.

Empieza tus mañanas con unas deliciosas tostadas doradas y crujientes gracias a esta Tostadora Philips, uno de los productos superventas durante los Prime Day (ojo, superando las 62.000 valoraciones y las mil compras el último mes). Con dos ranuras para cada tamaño y ocho ajustes, se adapta a todos los gustos de cada persona: pan más grande o pequeño, más tostada o menos... Todas las opciones son válidas.

Esta no es una tostadora convencional, porque además de tener tus tostadas listas en cuestión de pocos segundos, también cuenta con una función de recalentamiento, de descongelar y desconexión automática, para evitar accidentes. Y no te preocupes, que es un electrodoméstico muy fácil de limpiar.

Esta cafetera está de moda por su rapidez y comodidad cada mañana. Con sus controles muy intuitivos, no puede ser más fácil preparar un espresso o capuccino cremoso y sabroso en tu cocina.

Tiene doble espacio, para que puedas preparar dos tazas a la vez, si así lo deseas. También tienes un potente vaporizador para calentar tu leche en unos pocos pasos.

Además, cuenta con un amplio depósito de 2 L y otros accesorios muy útiles, como una bandeja calienta tazas para que el café esté siempre como recién hecho.

El electrodoméstico más cómodo para las recetas más veraniegas. Desde gazpacho, zumo, batido hasta cremas más de invierno.

Un procesador de alimentos 3 en 1 que tiene vaso de 700 ml para hacerte los smoothies y llevarlos en el mismo recipiente y jarra de dos litros divina para hacer margaritas. Todo apto para el lavavajillas.

La potencia de 1200 W te ayudará con todos tus platos y podrás configurarla con hasta 5 programas.

Esta silla de gaming con diseño ergonómico es una magnífica opción por todas las comodidades que ofrece. Es reclinable, con reposapiés deslizable y almohada vibratoria lumbar que te da un plus de comodidad mientras juegas.

Diseñada con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y resistencia, soporta hasta 130 kg, su ajuste de altura fácil y giro de 360 grados permiten movilidad sin esfuerzo.

Plancha potente de vapor con un amplio espacio para 420 ml de agua y que solo tarda 30 segundos en calentarse. Conseguirás la ropa como nueva después de su uso, con una sola pasada y lo podrás usar en todo tipo de telas.

Tiene 3000 W de potencia y doble sistema antical y autolimpieza, para garantizar que trata bien la ropa.

Además, su potente vapor es capaz de eliminar virus y bacterias.