En Directo
SHOPPING
Amazon Prime Day 2025 en directo: las mejores ofertas minuto a minuto de Philips, Samsung, ghd...
El Amazon Prime Day da comienzo este 7 de octubre, pero la plataforma ha dado ya el pistoletazo de salida antes de tiempo y ya hay disponibles auténticas gangas
Sigue en EL PERIÓDICO, el minuto a minuto del Amazon Prime Day con las mejores ofertas anticipadas del evento para evitar que te quedes sin stock... hay descuentos en todas las categorías
Prueba Amazon Prime GRATIS
Por 49,90 euros al año (o 4,99 euros al mes) y 30 días de prueba sin compromiso.
Por menos de 24 euros, el Amazon Fire TV stick
El Amazon Fire TV Stick se ha vuelto un imprescindible del Amazon Prime Day, pero ¿qué decir? Y es que este pequeño dispositivo podrás disfrutar del mejor contenido en streaming a mitad de precio.
Y sí, con una calidad de imagen digna de la mejor pantalla. De ahí a que los usuarios coincidan en sus valoraciones: sobresaliente.
Con un 40 % de descuento: los auriculares inalámbricos plegables JBL por menos de 30 euros
Con más de 50.000 valoraciones sobresalientes, estos auriculares inalámbricos de JBL destacan entre todas las ofertas del Amazon Prime, por supuesto, por su calidad de sonido, pero sin duda por la cancelación activa de ruido. No oirás ni una mosca, si lo deseas.
Además, cuenta con más de 40 horas de autonomía y una sobresaliente conectividad Bluetooth que te hará olvidar lo que eran las interferencias y, sí, cuenta con carga rápida.
¡Bienvenidos!
¡Buenas tardes a todos!
Quedan menos de 12 horas para que dé comienzo el esperadísimo Prime Day de octubre, pero Amazon ya ha dado el pistoletazo de salida y ha dispuesto algunos de sus mejores descuentos.
Desde ESNCIAL de EL PERIÓDICO te hemos querido recopilar ya algunas de esas ofertas anticipadas que, todo apunta, se van a quedar sin stock en las siguientes horas.
- El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
- Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear
- ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
- La Fiscalía cerca a las ZBE catalanas ante 'una gran cantidad de incumplimientos' por parte de ayuntamientos
- El empresario al que recomendó Begoña reacciona ante el informe de Hacienda: Valorativo y desoye lo que declararon empresas competidoras
- Ada Colau y Jordi Coronas aterrizan en Barcelona y una veintena de activistas españoles llegan a Barajas
- El día en que Marc Márquez, con 9 años, enseñó a pilotar a Tito Rabat, con 13
- ¿Otro portazo a Catalunya?