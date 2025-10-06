Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

SHOPPING

Amazon Prime Day 2025 en directo: las mejores ofertas minuto a minuto de Philips, Samsung, ghd...

El Amazon Prime Day da comienzo este 7 de octubre, pero la plataforma ha dado ya el pistoletazo de salida antes de tiempo y ya hay disponibles auténticas gangas

Amazon Prime Day 2025 en directo: las mejores ofertas minuto a minuto de Philips, Samsung, ghd...

Amazon Prime Day 2025 en directo: las mejores ofertas minuto a minuto de Philips, Samsung, ghd... / Cortesía Amazon

Marina Vázquez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sigue en EL PERIÓDICO, el minuto a minuto del Amazon Prime Day con las mejores ofertas anticipadas del evento para evitar que te quedes sin stock... hay descuentos en todas las categorías

Prueba Amazon Prime GRATIS

Por 49,90 euros al año (o 4,99 euros al mes) y 30 días de prueba sin compromiso.

Hazte Prime ahora (es GRATIS)

Actualizar

¡Bienvenidos!

¡Buenas tardes a todos!

Quedan menos de 12 horas para que dé comienzo el esperadísimo Prime Day de octubre, pero Amazon ya ha dado el pistoletazo de salida y ha dispuesto algunos de sus mejores descuentos.

Desde ESNCIAL de EL PERIÓDICO te hemos querido recopilar ya algunas de esas ofertas anticipadas que, todo apunta, se van a quedar sin stock en las siguientes horas.

RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email

TEMAS

  1. El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
  2. Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear
  3. ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
  4. La Fiscalía cerca a las ZBE catalanas ante 'una gran cantidad de incumplimientos' por parte de ayuntamientos
  5. El empresario al que recomendó Begoña reacciona ante el informe de Hacienda: Valorativo y desoye lo que declararon empresas competidoras
  6. Ada Colau y Jordi Coronas aterrizan en Barcelona y una veintena de activistas españoles llegan a Barajas
  7. El día en que Marc Márquez, con 9 años, enseñó a pilotar a Tito Rabat, con 13
  8. ¿Otro portazo a Catalunya?

Begoña Gómez no acude ante Peinado y una de las acusaciones reclama que se impute a Sánchez

Begoña Gómez no acude ante Peinado y una de las acusaciones reclama que se impute a Sánchez

Mujeres y minorías apenas consiguen representación en las elecciones parlamentarias sirias

Mujeres y minorías apenas consiguen representación en las elecciones parlamentarias sirias

Renault piensa en despedir a 3.000 trabajadores para recortar costes fijos

Renault piensa en despedir a 3.000 trabajadores para recortar costes fijos

'La isla de las tentaciones' calienta motores con dos programas especiales antes de su estreno

'La isla de las tentaciones' calienta motores con dos programas especiales antes de su estreno

Amazon Prime Day 2025 en directo: las mejores ofertas minuto a minuto de Philips, Samsung, ghd...

Amazon Prime Day 2025 en directo: las mejores ofertas minuto a minuto de Philips, Samsung, ghd...

Sin metas no hay paraíso, por Lluís Carrasco

Sin metas no hay paraíso, por Lluís Carrasco

Sant Cugat estrena el último tramo del carril bici de la carretera de Rubí y completa un eje metropolitano

Sant Cugat estrena el último tramo del carril bici de la carretera de Rubí y completa un eje metropolitano

La oposición intenta apretar las tuercas a Illa en el Parlament con propuestas en vivienda, inmigración y educación

La oposición intenta apretar las tuercas a Illa en el Parlament con propuestas en vivienda, inmigración y educación