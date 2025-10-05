Amazon no se espera al Prime Day y lanza algunos de sus mejores ofertas: Philips, Adidas, Foreo, Rowenta…

El Amazon Prime Day 2025 está a la vuelta de la esquina y viene con ofertas increíbles. Auténticos descuentazos que podrás disfrutar de manera exclusiva durante el 7 y 8 de octubre que no querrás dejar escapar. Y no es un engaño.

De hecho, ya te hemos contado algunas que ofertas anticipadas (e, incluso, te hemos recomendado como expertos qué artículos merece la pena comprar o no) que van a tener lugar en este Amazon Prime en todas las categorías: tecnología, hogar, belleza… ¡y mucho más! Eso sí, recuerda que para disfrutar de todos esos descuentos es necesario ser miembro Prime.

Si aún no eres miembro de Amazon Prime, ahora es el momento perfecto para unirte. El primer mes es totalmente gratis y, después, por solo 4,99 € al mes, podrás disfrutar de estas ofertas espectaculares y mucho más.

Con un 40 % de descuento: los auriculares inalámbricos plegables por menos de 30 euros

Con más de 50.000 valoraciones sobresalientes, estos auriculares inalámbricos de JBL destacan entre todas las ofertas del Amazon Prime, por supuesto, por su calidad de sonido, pero sin duda por la cancelación activa de ruido. No oirás ni una mosca, si lo deseas.

Además, cuenta con más de 40 horas de autonomía y una sobresaliente conectividad Bluetooth que te hará olvidar lo que eran las interferencias y, sí, cuenta con carga rápida.

El chubasquero de Helly Hansen que adoran más de 4.000 personas, roza el 50 % de rebaja

Si buscas una opción de prenda perfecta para el entretiempo, te encantará conocer que por tiempo limitado puedes hacerte con esta increíble chaqueta impermeable de Helly Hansen que, en estos instantes, roza casi el 50 % de descuento.

Por menos de 24 euros, el Amazon Fire TV stick

El Amazon Firte TV Stick se ha vuelto un imprescindible del Amazon Prime Day, pero ¿qué decir? Y es que este pequeño dispositivo podrás disfrutar del mejor contenido en streaming a mitad de precio.

Y sí, con una calidad de imagen digna de la mejor pantalla. De ahí a que los usuarios coincidan en sus valoraciones: sobresaliente.

El sérum reparador de noche de Kérastase más solicitado en el Amazon Prime Day

Este sérum de noche protege de la fricción con la almohada y restaura la hidratación de la fibra con una acción intensa durante 8 horas. Repara la fibra para un cabello radiante y rejuvenecido por la mañana. Promueve la recuperación del nivel de hidratación natural.

Las pastillas de lavavajillas Finish, por solo 18 euros

Con más de 3.000 valoraciones, estas pastillas de lavavajillas te ayudarán a acabar con la suciedad de tu vajilla al mejor precio. Y es que por menos de 20 €, podrás olvidarte de las manchas resecas y de TODA la suciedad de tus platos y vasos al mejor precio.

Aprovecha y hazte con más de una unidad; porque a este precio... ¡van a volar en este Amazon Prime Day!

Para un efecto lifting sin salir de casa o cómo decir adiós a las arrugas, papada y ojeras

Este masajeador facial de Foreo reúne todo para dejar tu cara con un efecto lifting sin salir de casa. Cuando incluyas este producto en tu rutina de cuidado de la piel, irás notando que las arrugas desaparecen, las patas de gallo se disimulan y recuperas la luz en tu mirada.

Tiene cinco tipos de masajes diferentes: drenaje linfático, tejido profundo, puntos de tensión y masajes de reflexología y shiatsu, para que escojas el que más te apetece o le conviene a tu piel. Simplemente, tendrás que pasarlo por el contorno de los ojos, los labios y pómulos y en solo una semana, sí, sí, solo una semana, ya notarás una apariencia más juvenil y firme. En caso de que tus molestias también sean de cuerpo, ya sabes que puedes conseguir el masajeador para piernas cansadas.

Por solo 62 euros (antes 100): el polo de Tommy Hilfiger alcanza su precio mínimo en el Amazon Prime

Este moderno polo de manga corta con el logo de Tommy Hilfiger, disponible en diferentes tonalidades, está confeccionado con algodón blanco lo que evitará posibles malos olores y reacción en la piel.

¿Lo mejor? Esta prenda atemporal sienta superbién y es muy cómoda.

Con un 51 % de descuento, acaba de aterrizar el último modelo de Echo Pop a su precio mínimo

Amazon ha sorprendido con una de las rebajas más llamativas de la Fiesta de Ofertas Prime de octubre, que arranca oficialmente el día 7. El protagonista es el nuevo Echo Pop con Alexa, que baja a su precio mínimo histórico.

A solo 36 euros, Amazon rebaja la maquinilla One Blade más solicitada

Otro de los productos estrella que cae a precio mínimo es la maquinilla de afeitar Philips OneBlade, una de las más vendidas en Amazon año tras año. Su cuchilla 360 se adapta en todas direcciones para recortar o afeitar con comodidad, incluso en las zonas más complicadas.

Incluye peine-guía, lo que la convierte en una opción versátil tanto para quienes quieren llevar barba, bigote o simplemente un estilo más definido. Normalmente no suele rebajarse durante el Prime Day, así que esta es una buena ocasión para conseguirla por solo 36 euros, una de las cifras más bajas del último mes.

Por menos de 45 euros, el cepillo de dientes eléctrico Oral-B para presumir de sonrisa reluciente

Si aún no te has pasado al cepillo eléctrico, este Prime Day es la ocasión.

Con cabezales intercambiables y tecnología que elimina hasta un 100% más de placa en zonas difíciles, es el aliado perfecto para mantener encías más sanas y una sonrisa más blanca. Los usuarios destacan su eficacia y, lo mejor, es que ahora está disponible a un precio mucho más bajo de lo habitual.

Hazte con los calzoncillos de Calvin Klein con más de 50.000 valoraciones, a precio mínimo

Después de probar la comodidad de los calzoncillos, no podemos no recomendar este increíble pack de tres calzoncillos que puedes conseguir por unos 11 euros por unidad. Y es que este viernes negro es la oportunidad perfecta para renovar algún que otro modelo.

Los contenidos publicados en la sección de ESNCIAL ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.