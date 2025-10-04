Rebajas de hasta el 85 %: Amazon derrumba sus precios este 4 de octubre alcanzando sus precios mínimos

Con la llegada de octubre, Amazon nos lo pone fácil: los chollos del día (que no es lo mismo que el Amazon Prime Day) llegan cargados de descuentos irresistibles que no querrás dejar pasar. Si te gusta ahorrar, este es el momento ideal para darte ese pequeño capricho que llevas tiempo deseando.

Pensando en quienes quieren empezar octubre con buen pie, Amazon ha desplegado un catálogo lleno de promociones tentadoras. Desde artículos que tenías fichados hasta productos imprescindibles para el día a día —sí, como la crema de día con color más recomendada—, estas sí que son auténticas ofertas que invitan a empezar el otoño con otra mentalidad.

¿Lo mejor? Si eres Prime, podrás recibir tus compras en menos de 24 horas. Así, podrás renovar tu escritorio, tu cocina o incluso tu neceser... justo a tiempo para arrancar el mes con todo en orden.

Si eres de los que piensa que, en el neceser de viaje, el cepillo de dientes no tiene cabida… es porque no conoces este increíble set que te ofrece la oportunidad de llevártelo de forma segura y, sobre todo, funcional.

Ahora bien, esta oferta que destacamos desde ESNCIAL va más allá del clásico cepillo de dientes rebajado, mucho más allá. Por menos de 45 euros (el precio que suelen rondar individualmente), podrás hacerte con esta versión eléctrica que, además, te deja los dientes mucho más limpios y viene acompañada de un estuche de viaje.

Rebajado un 31 %, el Kindle Colorsoft con 16 GB de almacenamiento ideal para el día a día

La época de ir cargado con libros de muchas páginas ya es parte del pasado, al menos si eres de los que no les gusta que su espalda cruja o se doble ante el peso… y es que los Kindle han conseguido que puedas llevar contigo infinidad de libros con pocos gramos.

En este sentido, más allá de recomendarte algunos títulos (ideales para llevar incluso en el tren), este Kindle de 7 pulgadas es perfecto: su pantalla y brillo le brindan un plus de comodidad a la lectura; tu vista no se verá cansada. Además, cuenta con una batería que aguanta muchos días en pleno funcionamiento de manera ininterrumpida, lo que evitará, en primer lugar, que tengas que estar pendiente de las cargas y que te quedes sin conocer, en el momento más inoportuno, ese ansiado final de la novela.

No es la primera vez que nos encontramos frente a una oferta que, inevitablemente, nos hace contener el aliento y pestañear en múltiples ocasiones, como cura para deshacer esa supuesta ilusión. Y es que jamás pensábamos que íbamos a descubrir una oferta a la altura de la superautomática De’Longhi.

Sin embargo, este modelo nos ha confirmado que, a veces, hay ofertas que superan lo que nunca habíamos pensado… Y sí, lo de este modelo De’Longhi lo merece.

Con solo pulsar un botón, podrás preparar el café a tu gusto, como si fueras un barista. E, incluso, añadirle una pequeña espuma de leche aterciopelada y suave a tu bebida.

Con el inminente cambio de armario, si algo no falta en casa es, sin duda, las perchas. Y, en este sentido, Amazon nos ofrece la posibilidad de hacernos con este pack de 50 perchas antideslizantes que, más allá de estar acabadas en terciopelo para evitar dañar tus prendas, ocupan muy poco espacio y se adaptan a la perfección a cualquier tipo de ropa.

¿Lo mejor? Aguantan muchísimo peso.

La gran oferta del día: la plancha Remington revestida con queratina y aceite de almendra que no solo moldea tu melena con facilidad, sino que, además, cuida y evita que esta se dañe por el continuo uso de herramientas capilares de calor.

Una auténtica maravilla que va a conseguir que puedas presumir de una melena sana… de ahí que cuente con más de 11.000 valoraciones positivas y que las usuarias lo recomienden.

Superando las 20.000 valoraciones sobresalientes, estas zapatillas Puma se alzan como uno de los grandes chollos del día. Y es que, con un cierre de cordones y un diseño blanco, que no te cansarás de combinar con acierto… estas sneakers de estilo retro se alzan como las grandes favoritas. Y no es para menos.

Más aún si tenemos en cuenta que, ahora mismo, puedes hacerte con ellas con un 60 % de descuento. Eso es: por tiempo limitado, pueden ser tuyas por solo 33 euros… cuando habitualmente suele rondar los casi 90 euros.

Por menos de 7 euros cada una, estas camisetas de la firma Boss son todo lo que necesitas para combinar en cualquier ocasión. Y ahora, Amazon te lo pone fácil con un pack de tres camisetas con un 40 % de descuento que las hace aún más irresistibles.

Lo mejor de todo: su versatilidad, comodidad y un diseño todoterreno que querrás llevar una y otra vez. ¡Un básico que no puede faltar en tu armario! De ahí a que se esté posicionando como uno de los grandes chollos del día.

Rozando las 40.000 valoraciones y superando las 2.000 compras en las últimas horas, el secador de pelo iónico de Remington… te ayudará a conseguir una melena libre de frizz y, sobre todo, con un aspecto de lo más saludable.

¿Cómo es posible esto? Pues principalmente porque este secador incorpora un motor que no solo te garantiza un secado rápido y eficiente, sino que, además, ayude a aportar a tu cabello una textura brillante y sedosa. Todo, ahora mismo, por menos de 18 euros. Lo repetimos: estamos ante un auténtico chollazo.

¿Te imaginas lo bien que quedarían estas zapatillas adidas con uno de los vestidos midi más recomendados para la oficina? ¿O con un pantalón de traje? Pues ya puedes dejar de imaginar porque es la oportunidad de oro para conseguirlas, ahora que tienen un inmejorable 39% de descuento.

Mas allá de su estilo único, muy bonito y en tendencia, vas a tener un calzado ultracómodo, perfectas para el estrés y todo el movimiento de la rutina. Con una suela de goma que absorbe los impactos, gran amortiguación, empeine de piel que se ajusta a la forma de tu pie, será como caminar sobre las nubes.

Si tras la vuelta a la rutina te sientes más cansado que de costumbre, un suplemento de vitamina C puede ayudarte a reducir la fatiga y este de Gloryfeel es el más recomendado. Prueba de ello sus más de mil compras solo en el último mes. "Muy recomendable", "fáciles de tragar y tienen buen sabor" o "excelentes" son algunas de las más de 11.000 valoraciones positivas de este producto.

Por menos de 15 euros, tendrás 200 cápsulas de este suplemento para reforzar el sistema inmunitario, descansar mejor y recuperarte de la actividad física al 100%.

La freidora de aire se ha convertido en un electrodoméstico imprescindible en las cocinas, ya que permite cocinar alimentos de forma rápida y más sana, ya que se usa mucho menos aceite.

Y es que, con esta freidora de aire de Moulinex, una de las más solicitadas, podrás cocinar de todo y muy fácil. Tan solo tendrás que usar la pantalla digital superior elegir entre los 8 modos de cocción más un modo manual. Y si no sabes qué cocinar, en este libro tienes 1.001 recetas para todos los niveles.

¿Que la hace única? Su tecnología infrarrojos que proporciona resultados más crujientes gracias a una cocción veloz y uniforme.

Este fin de semana toca hacer cambio de armario. El otoño se acerca y con él la vuelta de los jerséis y los plumas, la prenda por excelencia en el entretiempo.

Por ello, y para que este año no te pille desprevenida, hemos encontrado un auténtico chollazo de Pepe Jeans. Una marca con sello de calidad y que ahora tiene su plumas estrella a precio mínimo, con un descuento del 53%.

Apenas te ocupará espacio y está disponible en los seis colores tendencia de la temporada. Es el momento perfecto para que te hagas con él y consigas tu prenda estrella del otoño mucho más barata.

“Bonitas, cómodas y de gran calidad”, “Simplemente perfectas”, “Comodidad insuperable”, son algunas de las valoraciones que se pueden leer sobre estas zapatillas Skechers que se han convertido en una de las grandes ofertas del día con su bajísimo precio.

Lo mejor de estas zapatillas es su gran comodidad, con las que podrás llevarlas durante horas y sentir que caminas sobre nubes. Acompañadas de un diseño favorecedor y en tendencia, no es de extrañar que sean las grandes favoritas y todo un superventas de Amazon.

Hasta 10 veces más rápido que un USB 2.0 estándar, y sumado a que este pendrive cuenta con un sistema de almacenamiento impresionante… no tendrás que esperar más que unos segundos para transferir todos tus archivos en tiempo récord.

Los contenidos publicados en la sección de ESNCIAL ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.