Soy editora de compras y estos son los productos que sí merece la pena comprar en el Amazon Prime Day

Como editora de compras, analizo cada año cientos de productos durante el año. Y durante el Amazon Prime Day no iba a ser diferente. Y aunque esta edición del 7 y 8 de octubre está generando muchas expectativas, siendo una de las más potentes que recuerdo, debo reconocerlo: hay artículos que siempre recomiendo aprovechar. Más si ya están en oferta... porque se agotan en minutos.

De ahí a que cuando familiares, amigos (¡e incluso mi pareja!) me preguntan qué vale la pena comprar, no tengo dudas: les comparto esta selección sobre qué comprar en el Amazon Prime. Son productos útiles, con descuentos de verdad, y lo más importante: compras inteligentes que van más allá del ahorro mínimo de unos pocos euros.

Aquí tienes mis recomendaciones imprescindibles antes de que termine el evento. Si llevas tiempo esperando una buena oportunidad para hacerte con alguno de estos productos… este puede ser el momento ideal.

Por solo 34 (antes 70 euros), rebajadas en el Amazon Prime Day las zapatillas adidas con casi 15.000 valoraciones

Sí, lo estás viendo bien: las icónicas zapatillas adidas están disponibles por menos de 35 euros (antes 70 €). Con una horma clásica, amortiguación de cine y un forro textil que asegura comodidad en cada pisada, son perfectas para el día a día.

Están volando en ventas y no es para menos: combinan genial con un pantalón Levi’s o con la camiseta Boss más buscada del momento. Una oferta así cuesta volver a verla… si es que queda stock al final del día.

Los auriculares diadema Sony por menos de 40 euros

Cómodos, sin cables y con la calidad de sonido de Sony: estos auriculares WH-CH520 ofrecen hasta 50 horas de autonomía y carga rápida (¡solo 3 minutos para 1,5 horas de música!). Además, tienen conexión multipunto, control por voz y botones intuitivos.

Un básico de diario que no falla, por menos de 40 € en las ofertas Prime.

Para presumir de bíceps rápido, di sí a esta proteína en polvo con creatina

La proteína más buscada para ganar músculo está rebajada a precio mínimo. Formulada con creatina y carbohidratos, esta mezcla está diseñada para mejorar fuerza, volumen y definición muscular tras tus entrenamientos.

Una opción perfecta para complementar tu rutina y ver resultados más visibles que, durante el Amazon Prime Day, puede alcanzar su mejor precio.

Garmin dispara sus precios en picado en el Amazon Prime Day con su smartwatch más solicitado

Hablar de Garmin es hacerlo de una marca de referencia en relojes GPS. Por eso, cuando bajan de precio en Prime Day, hay que aprovecharlo. Este modelo cuenta con perfiles deportivos preinstalados (running, natación, ciclismo, esquí, golf, etc.), pantalla de 1,4 pulgadas, carga rápida y una batería que dura días.

Un compañero ideal para entrenar a nivel pro, ahora con una gran rebaja.

Si prefieres otra opción... Ahorra más de 50€ con este smartwatch que arrasa en Amazon: permite llamar y controlar tu sueño

El robot aspirador más solicitado y que mejor deja la casa, ya está rebajado en el Amazon Prime Day

Este robot aspirador arrasa por una razón: 5000 Pa de potencia de succión, tres modos de limpieza y una eficacia brutal incluso en esquinas complicadas. Por solo 120 euros, es difícil encontrar una alternativa tan completa.

Eso sí, el stock sigue disponible en Amazon por ahora... pero no durará mucho.

Fire TV Stick HD con un 38 % de descuento

Si buscas una forma sencilla y rápida de disfrutar de tus series, películas y deportes favoritos, este es el momento. El Fire TV Stick HD ahora tiene un 38 % de descuento, y te ofrece acceso a todo tu contenido con una navegación fluida y configuración rápida.

Es el Fire TV más asequible. Ideal para regalar o renovar tu viejo smart TV.

Cápsulas Fairy para lavavajillas por menos de 30 euros

Amazon ha rebajado al mínimo las cápsulas Fairy, ideales para dejar tu vajilla limpia y sin rastro de grasa. Una fórmula eficaz, rápida y con aroma a limpio que se nota de verdad.

Una compra práctica y necesaria… ¡a precio de chollo!

De 115 a 64 euros: cafetera Dolce Gusto con cápsulas incluidas

Con más de 2.000 valoraciones sobresalientes, esta cafetera Dolce Gusto De’Longhi viene con tres packs de cápsulas incluidos (¡cada uno ronda los 20 €!). Fácil de usar, compacta y perfecta para cualquier cocina.

Una opción muy top para los que quieren buen café sin complicaciones.

De 90 a 60 euros: recambios de cuchillas Gillette ProGlide

Ideal para la vuelta a la rutina: estas cuchillas Gillette ProGlide ofrecen un afeitado cómodo, preciso y apurado. Son de las pocas con banda lubricante extra grande y recortadora de precisión en la parte trasera.

Y sí, están casi a mitad de precio, ¡una oportunidad que no se ve todos los días!

Recuerda que las Ofertas Prime finalizan hoy, y muchas de estas gangas podrían agotarse en cuestión de horas. Si algo te ha llamado la atención… este es el momento de hacer clic y no quedarte sin ellas.

