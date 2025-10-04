Pistoletazo de salida al Prime Day de Amazon: las 7 mejores ofertas anticipadas de este 5 de octubre

¿Cuándo es el Prime Day de Amazon? ¿Cuándo empiezan las ofertas? La espera se acaba: el próximo 7 y 8 de octubre llega la gran fiesta de descuentos de Amazon, también conocida como Fiesta de Ofertas Prime. Pero la buena noticia es que no tendrás que esperar tanto: algunas de las mejores promociones ya están activas, y puedes aprovecharlas desde ahora mismo.

Como cada octubre, Amazon despliega auténticos chollos en electrónica, hogar y cuidado personal. Y aunque muchas de las grandes gangas suelen pasar desapercibidas entre miles de productos, hemos hecho la selección por ti. Aquí van las mejores ofertas anticipadas del Prime Day que, muy probablemente, vuelen en cuestión de horas.

Eso sí, recuerda: para disfrutar de las rebajas durante el Prime Day tienes que ser miembro Prime de Amazon. Una oportunidad perfecta para disfrutar de los envíos rápidos, de los mejores precios y de la oferta de música o programas (ejem, Operación Triunfo) por solo 4,99 euros. Aunque si es tu primera vez... ¡el primer mes es gratis!

Con un 51 % de descuento, acaba de aterrizar el último modelo de Echo Pop a su precio mínimo

Amazon ha sorprendido con una de las rebajas más llamativas de la Fiesta de Ofertas Prime de octubre, que arranca oficialmente el día 7. El protagonista es el nuevo Echo Pop con Alexa, que baja a su precio mínimo histórico.

Con un diseño compacto y un precio casi simbólico —solo 26 euros—, este dispositivo convierte cualquier hogar en un espacio inteligente. Permite controlar la música, consultar noticias, programar recordatorios o resolver preguntas del día a día, todo con la voz. Una oportunidad difícil de repetir, sobre todo teniendo en cuenta que el stock es limitado y la mayoría de usuarios está esperando al Prime Day para lanzarse a por él.

A solo 36 euros, Amazon rebaja la maquinilla One Blade más solicitada

Otro de los productos estrella que cae a precio mínimo es la maquinilla de afeitar Philips OneBlade, una de las más vendidas en Amazon año tras año. Su cuchilla 360 se adapta en todas direcciones para recortar o afeitar con comodidad, incluso en las zonas más complicadas.

Incluye peine-guía, lo que la convierte en una opción versátil tanto para quienes quieren llevar barba, bigote o simplemente un estilo más definido. Normalmente no suele rebajarse durante el Prime Day, así que esta es una buena ocasión para conseguirla por solo 36 euros, una de las cifras más bajas del último mes.

Por menos de 40 euros, la cámara de videovigilancia con más de 3.000 compras en las últimas horas

Uno de los artículos más buscados en este Prime Day es esta cámara de vigilancia con más de 30.000 unidades vendidas.

Discreta y fácil de instalar, cuenta con seguimiento inteligente, alertas instantáneas y micrófono con altavoz para comunicarte incluso con tu mascota cuando no estás en casa. Una opción de seguridad doméstica que hace unos años parecía un lujo y hoy puedes conseguir como auténtico chollo: menos de 40 euros.

Rowenta colapsa Amazon con su aspiradora vertical y cabezales, por unos 100 euros

Si buscas una limpieza a fondo sin gastar de más, esta aspiradora vertical sin cable de Rowenta se convierte en una compra segura.

Con tres funciones en un solo aparato y un diseño ligero, permite alcanzar hasta el último rincón, incluso los más pequeños donde se acumula polvo y pelo. Su precio ahora ronda poco más de 100 euros, una rebaja muy por debajo de lo habitual.

Por solo 35 euros, los pañales Dodot con sistema antifugas que se convierten en el aliado perfecto para ir al cole

Los pañales son un imprescindible y, cuando están rebajados, conviene no pensárselo demasiado. Estos pants para niños de 9 a 15 kilos suelen superar los 50 euros, pero ahora pueden conseguirse por bastante menos.

Con ajuste de 360 grados, tacto supersuave y elástico, evitan fugas e irritaciones, además de ser muy fáciles de cambiar. Una compra práctica que garantiza ahorro.

Colas para conseguir este aspirador de tapicerías de Cecotec, rebajado a 75 euros

Octubre no solo trae el Prime Day, también el temido cambio de armario… y la limpieza a fondo.

Para ello, este modelo de Cecotec es ideal: elimina manchas de sofás, sillas o alfombras y cuenta con dos depósitos de gran capacidad (agua limpia y sucia) para facilitar el uso. Lo mejor es su precio; este tipo de aspiradores verticales suelen rondar los 300 euros y, ahora mismo, este puede ser tuyo por solo 75 euros. Potencia, eficacia y tamaño compacto para guardar en cualquier rincón.

Por menos de 45 euros, el cepillo de dientes eléctrico Oral-B para presumir de sonrisa reluciente

Si aún no te has pasado al cepillo eléctrico, este Prime Day es la ocasión.

Con cabezales intercambiables y tecnología que elimina hasta un 100% más de placa en zonas difíciles, es el aliado perfecto para mantener encías más sanas y una sonrisa más blanca. Los usuarios destacan su eficacia y, lo mejor, es que ahora está disponible a un precio mucho más bajo de lo habitual.

En definitiva: estas ofertas anticipadas del Prime Day de Amazon son la mejor manera de adelantarse a los descuentos oficiales y asegurarse productos muy demandados sin miedo a quedarse sin stock