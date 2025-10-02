Druni rebaja, solo HOY, a 55  euros (antes 165) el perfume de Hugo Boss que triunfa entre miles de mujeres

Con su último lanzamiento, Druni nos invita a redescubrir ese mantra casi olvidado de “compartir es vivir”, pero esta vez con una pizca de sinceridad.

Porque, seamos honestos, todos hemos proclamado alguna vez que una buena oferta es aún mejor cuando se comparte… hasta que nos topamos con la temida letra pequeña: esa que dice "solo si llegas a tiempo tras añadirla a la cesta y completar el pedido".

Es un pequeño desencanto que la gran mayoría hemos experimentado: descubrir una ganga, emocionarnos y compartirla con entusiasmo, solo para ver cómo el reloj nos juega en contra. (Si, lo admitimos: no nos olvidamos de los casi 1000 euros de rebaja que llegó a tener un ordenador portátil de última categoría de MediaMarkt). Sin embargo, como en toda regla, siempre hay excepciones. Y las ofertas flash de Druni son precisamente eso: un oasis de oportunidades fugaces, irresistibles, y que realmente merecen ser compartidas.

Con una selección exquisita de marcas rebajadas y sets de regalo que parece hechos para ser regalados y deseados, Druni nos tienta a no guardar secretos. Porque, a fin de cuentas, hay ofertas que simplemente no se pueden callar… y ya os adelantamos que hacerse con el perfume de Hugo Boss para mujer más solicitado del mercado rebajado casi un 70 %, es lo que necesitamos.

Es, sin duda, uno de los chollos beauty del día. Druni rebaja el perfume femenino The Scent de Hugo Boss —sí, ese que despierta suspiros allá donde va— a solo 54 euros (antes 165), durante tiempo limitado.

Ligero, floral y con una sensualidad sutil que no abruma, este perfume es perfecto para quienes buscan una fragancia femenina, envolvente y cotidiana. Basta con unas gotas en muñecas, cuello y escote para que te acompañe durante todo el día con esa elegancia silenciosa que solo algunas fórmulas consiguen.

Una oportunidad de oro para hacerte con un clásico contemporáneo que promete convertirse en tu nueva firma olfativa.

Por 16 euros (antes 32): el aceite 2 en 1 de Clinique perfecto para un plus de rubor y mejillas

No es la primera vez que un producto de labios nos hace suspirar —recordemos ese bálsamo labial que se agotó en Amazon—, pero esta vez, la emoción se duplica. Y es que este aceite 2 en 1 para labios y mejillas nos tiene en-can-ta-das.

Disponible en varias tonalidades —con ese acabado translúcido y efecto “buena cara” inmediato—, su fórmula hidratante y modulable se funde con la piel al instante. Basta con uno o dos toques para conseguir un rubor natural y unos labios con efecto jugoso, como recién besados. Ideal para llevar en el bolso y reaplicar durante el día sin necesidad de espejo.

El corrector iluminador de Yves Saint Laurent puede ser tuyo por 21 (antes 42 euros)

Si hay un corrector que despierta unanimidad entre maquilladores y editoras de belleza, es este. El All Hours Precise Angles Concealer de Yves Saint Laurent lo tiene todo: textura ligera, alta cobertura y una fórmula que se difumina sin esfuerzo.

Su aplicador de pincel ultra preciso permite llegar hasta el último rincón del contorno ocular, camuflando ojeras y realzando los rasgos en cuestión de segundos. Además, puedes usarlo para iluminar zonas estratégicas del rostro (pómulos, arco de Cupido, puente de la nariz) y lograr ese efecto de piel fresca y descansada.

Y lo mejor: ahora puede ser tuyo por solo 21 euros en Druni.

Con un 40 % de descuento, el contorno de ojos hidratante de Kiehl para disipar las líneas de la edad

Hablamos de uno de los productos más queridos de Kiehl’s: el Creamy Eye Treatment with Avocado. Esta crema para el contorno de ojos, con textura rica pero de rápida absorción, hidrata intensamente sin migrar hacia el lagrimal, un detalle que las pieles sensibles sabrán apreciar.

Además de suavizar visiblemente las líneas de expresión con el uso continuado, su fórmula cremosa despierta la mirada al instante. Ideal para aplicar por la mañana, como base para el corrector, o por la noche como tratamiento nutritivo.