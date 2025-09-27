Las mejores colchas de entretiempo por menos 40 € para que no pases ni frío ni calor este otoño

Con la llegada del otoño y la bajada de las temperaturas no solo es esencial hacer el cambio de armario. También llega el momento de cambiar la ropa de cama por otra que se adapte a las nuevas necesidades. Y es que, conforme se acerca el frío, la colcha es nuestra solución, porque apetece taparse con algo más calentito, sin ser necesario aún el nórdico.

La temperatura incide de forma directa a nuestra calidad del sueño. Por eso, pasar frío por las noches puede provocarnos algún que otro resfriado indeseado (te recomendamos este producto para el lavado nasal y aliviar la congestión, si te pilla). Lo mismo sucede si ponemos el edredón demasiado pronto y sudamos.

Por eso, desde Shopping, hemos seleccionado una serie de cubrecamas y colchas finas perfectas para el entretiempo y el otoño. Aportan la calidez necesaria sin sofocar el sueño. Y además, aportarán color y frescura a tu habitación gracias a sus diseños.

Fabricada en microfibra, esta colcha otoñal es muy resistente, ligera y se puede lavar a máquina. Viene incluida también la funda de un cojín, para que tengas toda la cama a juego.

Destaca por su bonito diseño de plumas, en los colores de la temporada, con esquinas redondeadas y un tejido muy agradable al tacto, que puedes colocar con facilidad sin arrugarse (y si surgen pliegues, no te olvides de probar la plancha de ropa para planchar rápido y fácil). Al tener el fondo blanco, podrás combinarla con facilidad en la decoración de la estancia.

Está disponible en diferentes tamaños: cama de 90, de 105, 150 e incluso 160. Encontrarás la tuya sí o sí.

Esta colcha tiene un estampado muy elegante y combina con cualquier decoración. Es perfecta para otoño y entretiempo, fabricada en España y con una muy buena nota de 4,5 estrellas sobre 5 en Amazon.

Se puede lavar a máquina con una temperatura máxima de 30ºC. El fabricante recomienda no usar secadora y lavar por separado. También aconsejan hacer un primer lavado con agua fría para preservar mejor la colcha.

Está disponible en una inmensa variedad de tamaños: cama de 90, 105, 135, 150, 180 y hasta 200 centímetros, de las opciones más versátiles del mercado.

Seguro que no puedes esperar a probarla con la almohada viscoelástica que se ha convertido en el mejor remedio para acabar con los ronquidos.

Esta es una de las opciones de colcha que más te interesa, no solo por su gran variedad de tonos y estampados, sino porque es reversible. Es decir, por el precio de una te puedes llevar dos combinaciones igual de maravillosas. Además, este juego de cama incluye 2 fundas de cojín 50 x 70 cm para darle la mejor imagen a tu dormitorio.

Este cubrecama está terminada con un cosido en los bordes, lo que aumenta su resistencia y durabilidad, asegurando que sea una pieza que puede durar años.

Es perfecta para usarla durante los meses de entretiempo, gracias a su tejido transpirable y ligero. Fabricada con 100% microfibra de poliéster, lo que la hace muy fácil de lavar a máquina, y soporta hasta 30º. Está disponible en varios tamaños, tanto para camas individuales como de matrimonio.

Colcha de entretiempo con esquinas redondeadas y tejido muy agradable al tacto, se coloca con facilidad sin arrugarse. Tiene un estampado relajado, con el que darle un aire diferente a tu habitación, pero muy estiloso, sin condicionar la decoración.

Fabricada en microfibra cepillada transpirable 100% poliéster. Es muy fácil de lavar a máquina y no necesita plancha. Disponible en todas las medidas, desde cama de 90 hasta 2 metros de ancho.

