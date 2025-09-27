Este jersey será tu imprescindible de la temporada: cómodo, versátil y ¡roza stock por su oferta!

¿El frío te ha pillado de sorpresa? No te preocupes, nos ha pasado a todos. El cambio brusco de temperaturas no nos ha dado margen para hacernos con los jerséis de la temporada. Por ello, y con motivo del cambio de armario, la compra de prendas invernales se han disparado en los últimos días, como la de las botas Hunter.

Si estabas esperando a cobrar, déjame decirte que estás de suerte, porque hemos encontrado "la oferta" de la que seguro no te arrepentirás. Ya sea para crear tu armario cápsula, o renovar básicos, tener EL jersey versátil que te combine con todo y que te abrigue es el imprescindible de todos los inviernos.

Y como desde ESNCIAL queremos ponértelo fácil, te presentamos los jerséis, tanto de hombre como de mujer, que no dejarás de usar este año... y por mucho menos de lo que estás pensando. Y si estás "a la caza" del plumas, este es ideal para el entretiempo.

En color azul marino y crudo, estos dos jerséis serán los básicos de este invierno y de los siguientes. Y es que además de combinar con todo: ya sea con vaqueros Levi's o unos chinos, estos se adaptarán a cualquier evento, ya que son sobrios y elegantes.

Un diseño clásico y atemporal que no desentonarán con el paso de los años y que, confeccionados 100% algodón, te durarán años y años sin que les salgan bolas. De cuello redondo y con acabados acanalados en cuello, puños y cintura.

El plus de elegancia lo dan el logo bordado el pecho, para aquellos que les guste presumir pero sin llamar mucho la atención.

Y aunque de primeras estos jerséis sean para hombres, si te gusta el estilo oversize las tallas más pequeñas pueden valer a una mujer.

Y si buscas jerséis oscuros, también está disponible el pack en negro y gris. Además, el modelo se vende por individual en los colores tendencia de la temporada: verde y burdeos, y ambos rebajados.

Por si fuera poco, con este pack de dos jerséis la unidad te saldrá por mucho menos: ¡por unos 44 euros!, cuando el precio normal de la unidad ronda los 70 euros.

En resumen, la mejor relación calidad-precio posible que te puedes encontrar.

Y para las mujeres, los jerséis de cuello alto son nuestros favoritos cuando vuelve el frío. Esta opción de Tommy Hilfiger tiene la mejor relación calidad-precio, razón de más por la que esté agotando sus existencias.

Es perfecto para cualquier ocasión: el trabajo, un viaje o una cena informal. Y además sienta de lujo, como estos pantalones Levi's.

Calienta lo suficiente sin agobiarte en espacios cerrados, ya que no es muy gordo, pero con el cuello alto te protegerá lo necesario en la calle.

Y es que, por su modélico precio de 30 euros, puedes hacerte con dos por el precio original de uno de la marca.

