Última oportunidad: MediaMarkt rebaja casi 1000 euros el portátil más codiciado por solo unas horas (y otras ofertas irresistibles)

No es broma: estamos ante el gran chollo del día, de la semana y, sí, nos atreveríamos a decir del mes. MediaMarkt lo ha conseguido. Solo ellos son capaces de rebajar más de 900 euros una de las grandes joyas de su catálogo. Eso es, el ordenador portátil, el mismo por el que tantas veces nos habéis leído suspirar (y nosotros a vosotros), roza su precio mínimo en el mercado. Aunque no es lo único.

Y es que, por fin, la tienda referente en tecnología ha lanzado una promoción que, ojo, nos ha hecho olvidar lo que era el Black Friday. Eso es: son los LG Days. Sí, sí, la cita donde podrás disfrutar de un sinfín de artículos de la marca con unos descuentos que, sinceramente, nunca antes habíamos visto. En serio: es una oportunidad única… que, ya empezamos a advertir, va a estar en vigor muy pocas horas. El 29 de septiembre termina, pero ¿el stock durará hasta ese día? ¡Aprovecha!

Qué son los LG Days de MediaMarkt y cómo puedes conseguir el portátil más solicitado rebajado más de 900 euros

MediaMarkt rebaja más de 900 euros el portátil más potente y recomendado por solo unas horas / Freepik

Lo reconocemos: MediaMarkt sí que sabe cómo alegrarnos el día o, en este caso, la semana. Y es que, sabedor de que la rutina puede hacerse cuesta arriba… ha querido amenizárnosla de la mejor manera: ¡con rebajas!

Hasta el 29 de septiembre, puedes hacerte con artículos seleccionados de la marca LG a un precio mínimo. Sí, justamente, los productos que no paras de usar a diario y que, ante tal rebaja, la excusa del bolsillo ya no existe. ¿Y sabes por qué? Más allá de las espectaculares rebajas a las que nos acostumbra, MediaMarkt ha querido subir la apuesta sumándole un 15 % adicional.

Todo eso sumado, por supuesto, a que la tienda ofrece beneficios extra con las compras, como, por ejemplo: garantías, regalos o seguros, para que la experiencia de compra sea inmejorable.

Ahora bien, centrémonos en lo importante… la rebaja de más de 900 euros en el portátil más anhelado y los otros grandes chollos que puedes conseguir por tiempo ultralimitado.

De 2.600 a 1.619 euros: rebaja histórica en el ordenador portátil LG mejor valorado

Sin duda este es uno de los grandes chollos (posiblemente el mayor) que vas a encontrar en los LG days de MediaMarkt. Al fin y al cabo, no todos los días puedes llevarte uno de los ordenadores mejor valorados de la marca... ¡rebajado casi 1000 euros! Date prisa, porque en la página web ya anuncian sus últimas unidades.

Su pantalla de 17 pulgadas es simplemente espectacular. Con ella, tendrás a simple vista todo lo que necesitas. Otro de sus muchos pros recae en que está equipado con un procesador Intel Core Ultra 7, que garantiza una navegación fluida y rápida hasta en las tareas más exigentes... y su batería es de ensueño; dura más de 24 horas.

¿Más ventajas? Buen precio, larga autonomía, un procesador de ensueño y sí, ¡es ultraligero! Apenas supera el kilo. Una cualidad que facilita su transporte, incluso si no cuentas con esta mochila en tendencia de lo más económica para llevar al trabajo.

Rebajada 400 € la Smart TV LG que más vas a disfrutar

La Smart TV de LG que te presentamos es mucho más que un simple televisor, es una experiencia visual sin igual. Lo que más llama la atención es su pantalla OLED 4K de 55 pulgadas, porque cada píxel se ilumina de forma independiente y así te ofrece los colores más vibrantes y nítidos. Además, cuenta con un procesador Inteligente te garantiza una calidad superior en todo momento.

Esta televisión no solo destaca por su calidad de imagen o diseño muy elegnate (pocas opciones tan delgadas vas a ver en el mercado), sino también por su versatilidad. Con webOS, accede a tus aplicaciones favoritas fácil y rápidamente.

Solo en los LG Days de MediaMarkt puedes conseguirla rebajada 500 euros... Suena de ciencia ficción, pero es así, ¿ya sabes con cuál de las mejores series de estreno la vas a probar?

Estrena tu nueva Smart TV con la mejor barra de sonido LG que arrasa

También rebajada casi a mitad de precio tienes esta estupenda barra de sonido LG, con la que vas a elevar al máximo tu experiencia audiovisual. Con una potencia de 300 W y un sistema 2.1 canales que incluye un subwoofer inalámbrico, ofrece un sonido envolvente, incorpora tecnologías como Dolby Digital y DTS Digital Surround, que proporcionan una calidad de audio como si estuvieras en el mejor cine.

Su conectividad es versátil, con Bluetooth 5.3, HDMI y USB, permitiendo una integración estable y en pocos pasos con cualquier dispositivo. Por no hablar de su diseño bonito y discreto en color negro que se adapta a cualquier decoración.

La lavadora LG que devolverá la luz a los blancos de tu ropa rebajada más de 100 €

Esta lavadora de carga frontal LG es todo un superventas en MediaMarkt porque se mantiene como la más recomendada en los hogares medianos y grandes. Y es que cuenta con una capacidad de 9 kg y una velocidad de centrifugado de 1400 rpm, que te garantizan el mejor lavado para tus prendas de todos los tipos. Tiene hasta 12 programas que se adaptan a tu ajetreo de la rutina como Algodón Turbo, Eco 40-60, Deporte, Antialérgico con vapor o un ciclo de 14 minutos rápido, para adaptarse a tus necesidades, no tener que adaptarte tú a las coladas.

Para los más pequeños o si tenéis pieles sensibles en casa, cuenta con la función Steam+, que utiliza el vapor para reducir hasta un 99,9% virus, bacterias y alérgenos de las prendas. Además de darte una limpieza profunda, tiene un diseño elegante con el que va a encajar en cualquier rincón de tu casa, sea cual sea la decoración. Y este es el artículo con el que vas a acabar con el olor a humedad al tender la ropa.

Ahora puede ser tuya más barata que nunca, gracias a MediaMarkt y sus impresionantes descuentos de los LG Days.

El microondas LG con el que ahorrarás tiempo en casa

El microondas es uno de sus electrodomésticos que utilizamos a diario en la cocina y gracias a MediaMark podemos tener uno de LG con una enorme capacidad de 20 litros (sí, sí, como lo ves) y acero inoxidable por menos de 80 euros. Es uno de los modelos más fáciles de utilizar, por su pantalla LED táctil muy intuitiva. Solo necesitarás unos pocos segundos para encontrar y seleccionar el modo que prefieres.

En un solo producto, tienes diversas funciones como la descongelación rápida, inicio rápido o el bloqueo para niños, muy útiles en el día a día. Y con su opción grill podrás dorar y gratinar tus platos favoritos, como lasañas o pizzas, consiguiendo un resultado crujiente y sabroso.

Si necesitas renovar este práctico (y necesario) electrodoméstico, no tendrás mejor momento que los LG Days.

Los contenidos publicados en la sección de ESNCIAL ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.