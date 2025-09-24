Los cuatros deshumidificadores que van a ser tu mejor aliado contra la gripe y los resfriados

En otoño es habitual encontrarnos con días en los que la niebla y la humedad lo cubren todo, incluso nuestras casas. Por ello, cada vez son más las casas que optan por protegerse y tener entre sus dispositivos más codiciados en el invierno un deshumidificador.

Y aunque esta situación puede parecer inofensiva, un exceso de humedad puede desembocar en diferentes trastornos de salud. Como infecciones respiratorias, tales como la gripe o un resfriado.

Otro inconveniente de convivir con este exceso es el aumento de procesos asmáticos, debido a la proliferación de mohos, hongos y ácaros, y de trastornos alérgicos, por la mala calidad del aire interior. Sin olvidarnos, además, de que es un escenario perfecto para la aparición de plagas y de daños en telas, madera, papel y otros materiales que la absorben.

Por estas razones, es muy importante tener un equilibrio perfecto dentro de nuestro hogar. Donde ni exista un exceso de humedad ni una falta, puesto que, si no hay, también es un factor de riesgo para contraer virus.

Deshumidificadores, nuestros mejores aliados

Tanto el exceso como la falta de humedad pueden fomentar las infecciones respiratorias. / Freepik

La principal función de los deshumidificadores es reducir la humedad relativa del aire y mantener el porcentaje de humedad de manera constante (y controlada).

Utilizando este dispositivo, el resultado es un ambiente más cómodo y salubre en casa, y más cuando la lluvia no cesa o cuando vivimos en un ambiente cargado de humedad (como ocurre habitualmente en zonas de costa).

En este contexto, nos vemos obligados a recomendar cuatro deshumidificadores que están arrasando gracias a su precio y calidad.

Este deshumidificador ofrece una potencia de 23 W con la que ahorrar energía y, a su vez, eliminar la humedad de una estancia de hasta 20 metros cuadrados.

Asimismo, puede almacenar hasta 300 ml al día gracias a su depósito extraíble de 6 litros.

Es eléctrico y silencioso, pesa poco y, además, tiene un asa que permite transportarlo a las diferentes estancias.

En cuanto a su seguridad, presenta un apagado automático cuando el depósito está lleno. Esto evita posibles desbordamientos y consigue un menor consumo energético.

El deshumidificador Cecotec BigDry 4000 Expert capta del ambiente 10 litros diarios de humedad, lo que aumenta el bienestar de las personas y evita la aparición de hongos y manchas características de la humedad.

Posee dos velocidades, una alta y otra baja, para adaptarse en todo momento mientras está en funcionamiento.

Su gran potencia de deshumidificación es capaz de absorber la humedad de salones o habitaciones de buen tamaño. De hecho, debido a la captación diaria y a su gran área de cobertura, el deshumidificador cuenta con un depósito extraíble de 2,5 L.

Presenta una pantalla LED que muestra la temperatura y la humedad de la estancia. En ella también se configura el temporizador 24 horas, que permite seleccionar el tiempo de trabajo.

Su diseño es elegante con líneas suaves. Consta de ruedas y un asa para trasladarlo por las estancias.

El deshumidificador silencioso de Rowenta presenta un control de la humedad automático y una increíble capacidad de absorción de 16 litros diarios. Esto lo convierte en un dispositivo perfecto para estancias de hasta 100 m2.

Tiene dos niveles de filtración: uno de ellos antipolvo, que captura partículas de hasta 660 micras para garantizar el correcto funcionamiento y capturar los ácaros.

Su control automático de la humedad hace que se apague una vez se alcanza el nivel deseado.

Con cuatro ruedas grandes multidireccionales a 360°, este deshumidificador se puede transportar fácilmente y con una amplia libertad de movimiento.

Este deshumidificador ultra silencioso y energéticamente eficiente puede cubrir cualquier habitación de tu hogar, ya que ofrece un rendimiento de deshumidificación eficiente en espacios de hasta 67 m².

Con tecnología de doble condensador y 1000 ml diarios, este deshumidificador para la humedad interior gestiona vapor de cocina, humedad post-ducha y exceso por lluvia, optimizando su confort interior.

Y si lo quieres para la habitación, con el modo sueño emite tan solo 30 decibelios, por lo que no te impedirá dormir a pierna suelta.

Y si prefieres dejarlo programado, incorpora un temporizador con 3 duraciones preestablecidas (8 h/16 h/24 h), permitiendo programar el funcionamiento sin necesidad de supervisión manual.

Los contenidos publicados en la sección de Shopping ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.