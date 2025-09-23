Quedan menos de 30 días: las mejores series de Movistar Plus+ que todavía puedes disfrutar por 4,99 euros

Si eres de los que hace apenas unas horas sucumbió ante la suscripción mensual de Movistar Plus + por la intriga de descubrir quién iba a alzarse con el Balón de Oro o, simplemente, quería vivir en primera persona la relación de Sirat con los Óscar (y sus probabilidades de llevarse la estatuilla), es probable que ahora te encuentres ante la tesitura de un sinfín de contenidos a la carta y ninguna guía que te permita exprimir hasta el último céntimo de esos 9,99 euros de cuota mensual (eso, por supuesto, si no tienes carnet joven y has conseguido un año entero de Movistar Plus + por menos de cuatro euros al mes — sí, eso sí que es un auténtico chollazo). Este es tu tema.

En las siguientes líneas, te hemos recopilado las mejores series Movistar Plus que podrás ver y disfrutar durante estos días de cuota. Sí, hablamos de las series que todo el mundo está comentando — especialmente desde que terminó El verano del que me enamoré — y que no han parado de recomendarte. Las mismas que, ahora, puedes disfrutar:

Regresa la serie más adictiva de Movistar Plus+: 'La caza'

Si eres de los que está deseoso de ver la adaptación de ‘La asistenta’, ésta es tu serie.

Asesinatos, desapariciones y misterios de entornos rurales… se ha convertido en sinónimo de 'La Caza'.

Y es que esta serie constituida por cuatro temporadas, centra cada una de ellas es un impactante caso que recoge todos esos ingredientes creando una fórmula de lo más potente. De ahí que se haya convertido en una de las series más seguidas (y aclamadas) de Movistar Plus +.

¿Y por qué querrás verla? Más allá de tener una trama de los más adictiva –ideal para aprovechar tu plan mensual al máximo–, es la combinación de personajes cercanos junto a un espectacular paisaje natural… lo que fomentará esas emociones a flor de piel, intriga e interpretaciones de cinco estrellas.

Más allá de 'La caza': todo el contenido que podrás disfrutar de manera exclusiva y por solo 9,99 euros

La vuelta a la rutina ha sido dura y desconectar debería ser una de tus prioridades. Y, en ese sentido, el catálogo de Movistar Plus + deleita más que encontrarse la cafetera superautomática De'Longhi rebajada a casi la mitad de su precio. Porque sí, su oferta televisiva es exquisita, incluso más que el descubrir que puedes preparar las mejores palomitas y además saludables en tu casa. Sobre todo, si lo tuyo son las series.

Por si fuera poco, empezar tu suscripción no puede ser más fácil. Tardarás escasos minutos rellenando un sencillo formulario y lo tendrás listo

Más allá de espectaculares estrenos o de competiciones deportivas sensacionales, la realidad es que ser cliente de Movistar Plus+ presenta muchas ventajas. Por 9,99 euros al mes, si optas por la tarifa mensual... podrás acceder a un gigantesco catálogo para todos los gustos y edades. Por ejemplo:

'Los sin nombre': el enésimo éxito de Movistar Plus+

'Los sin nombre' irrumpió como la gran revolución del verano, atrapando a todos con su oscuro misterio. Miren Ibarguren, conocida por sus papeles cómicos, se adentra en un terreno inexplorado: un thriller psicológico que no te dejará respirar. A su lado, Milena Smit y Rodrigo de la Serna, dos pesos pesados, forman un trío que eleva la intensidad a otro nivel.

Esta nueva adaptación de la novela del maestro británico Ramsey Campbell retoma una historia ya contada en la gran pantalla en 1999, pero ahora, casi treinta años después, se desvela en seis capítulos que te mantendrán al borde del asiento.

El núcleo del suspense: Claudia, una madre destrozada siete años después del brutal asesinato de su hija, recibe una llamada que lo cambia todo. Una voz que susurra con un escalofriante “Mamá, soy yo. Ven a buscarme”. ¿Una broma macabra? ¿Un mensaje de esperanza? El caso se reabre y con él, la búsqueda desesperada de una verdad que podría romperlo todo.

'Poquita fe', tu opción para despejarte a carcajadas

Si quieres una comedia fresca y diferente de cualquiera que hayas visto antes, esta es tu opción. Toca el humor cotidiano, el que puede pasarle a cualquiera, pero con una perspectiva surrealista que te va a sacar las carcajadas más reales.

La primera temporada ya fue todo un éxito en Movistar y la segunda promete ir por el mismo camino. Esta es tu gran oportunidad de hacerte un maratón desternillante, repleto de diálogos ingeniosos y afilados.

'Outlander: sangre de mi sangre': emoción en estado puro

‘Outlander: sangre de mi sangre’ es la precuela imprescindible para los fans de ‘Outlander’ o una puerta perfecta para quienes no lo conocen todavía y quieren iniciarse. Se narra la historia de dos amores épicos, los padres de Jamie Fraser en la Escocia de clanes del siglo XVIII, y la de los padres de Claire en plena Primera Guerra Mundial, unidas por el destino y el viaje en el tiempo. Con una ambientación espectacular, nuevas caras llenas de carisma y el mismo espíritu romántico, aventurero y trágico, tendrás los pelos de punta en cada capítulo.

'Los amos de la ciudad', para los amantes de la intriga

‘Los amos de la ciudad’ un thriller mafioso que te va a atrapar desde el primer episodio. La serie combina el lujo del poder, la tensión y las traiciones familiares con un elenco muy potente. Michael, hijo adoptivo de Ronnie Phelanse, se enfrenta a la llega del hijo biológico del capo que vuelve para reclamar lo que considera suyo. Es perfecta para un maratón intenso, de estos en los que no quieres levantarte del sofá y con una trama en la que no vas a poder dejar de pensar.

'La Mesías', una miniserie perfecta para el día a día

Es una serie que, centrado en una banda de pop cristiano, integrada por cinco hermanas, sacude la vida de Enric, un hombre atrapado en las sombras de su infancia, marcada por el fanatismo religioso y la influencia opresiva de una madre con delirios mesiánicos. Sencillamente: adictiva.

'Querer', una miserie repleta de intriga

Tras 30 años de matrimonio, Miren rompe con su vida conyugal al acusar a su esposo de violación continuada. La denuncia sacude a sus hijos, quienes se ven obligados a tomar partido: creer a su madre o defender a un padre que clama su inocencia. Un conflicto familiar que se entrelaza con la batalla judicial.

'La canción': Patrick Criado y Carolina Yuste juntos en pantalla

Si hay un año de Eurovisión que todos los españoles recordamos, ese es el de Massiel en 1968. Patrick Criado y Carolina Yuste protagonizan esta miniserie con aires de thriller que narra el azaroso camino hasta la victoria histórica de Massiel.

Una frenética historia de una epopeya musical y política en tres capítulos. A medio camino entre ficción y realidad, plasma una carrera a contra reloj contada desde los implicados anónimos y las 'tripas' del proyecto por conseguir a toda costa un objetivo que terminaría haciendo historia pese a tenerlo todo en contra.

'El mercenario': el gran éxito documental

Fue lo más esperado de abril, 'El Mercenario' es un retrato realista y de cerca de la guerra, siguiendo a José Espinosa, un mercenario español que narra en primera persona su vida en la trinchera durante la Guerra de Ucrania.

Durante dos años, las cámaras de Movistar Plus+ han seguido los pasos de este mercenario en la trinchera. ¿Resultado? Una emocionante historia de horror. La misma donde se puede ver, la realidad alejada de filtros, las consecuencias de la guerra, la crudeza del estrés postraumático y las dificultades a la que se enfrentan los que llegan a casa.

'Pedro x Javis': Un homenaje a la carrera de Pedro Almodóvar

Para los amantes del universo de los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi se reúnen con su máxima referencia: Pedro Almodóvar, para hacer un homenaje a la carrera del cineasta manchego. A lo largo de tres capítulos, los tres cineastas repasan la vida y filmografía de Almodóvar durante más de 40 años de trayectoria.

Un homenaje a Pedro Almodóvar que incluye la recreación de momentos icónicos y números musicales a cargo de Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Luz Casal o Antonio Banderas entre otros.

