Dyson revoluciona la limpieza con su nuevo aspirador: olvídate de la suciedad en cualquier superficie

Tener un aspirador Dyson en casa es obligatorio si buscas una limpieza inmejorable, cómoda y duradera. Como ocurre con la alfombra lavable para mantener la cocina siempre ordenada o la cafetera Bosh multibebida más solicitada y rebajada, es un electrodoméstico superventas por sus impresionantes resultados en el hogar.

Si estás buscando empezar en el mundo de los aspiradores Dyson, déjanos decirte que es el mejor momento para ello. Te puedes estrenar con su nuevo modelo, que se ha convertido en una auténtica revolución en la limpieza del hogar poniendo todas las facilidades que te imaginas. Su lista de cualidades es kilométrica y, desde Shopping, te vamos a dar todos los detalles, para que cuentes las horas para tenerlo en casa.

El aspirador Dyson sin cable ni enredos más potente: la gran novedad que todo el mundo solicitaba

Lo primero que te va a encantar del aspirador Dyson V16 Piston Animal es su motor digital Hyperdymium de 900 vatios. Esto quiere decir que se convierte en el modelo con la mayor potencia de succión de la marca.

Teniendo en cuenta que este aspirador captura el 99,99 % de partículas de hasta 0,1 micras, no dejará nada por recoger. Es ideal si hay personas con alergias en casa, para los que también os recomendamos este purificador de aire silencioso con control de voz.

Una de las novedades es su sistema de separación Dynamic Cyclones, diseñado para capturar y separar los residuos, acabando con la pérdida de succión. Además, los rodillos de su cepillo separan los pelos largos que recoge y los envía directamente a su depósito, el más infalible contra los enredos que pueden estropear el aspirador. Por cierto, un depósito muy amplio de 1,35 litros que puede estar hasta 30 días sin vaciarse porque comprime automáticamente los residuos para tener más espacio, más cómodo imposible.

¿Por que este es el aspirador Dyson que necesitas?

Pocos aspiradores ponen tantas facilidades en las tareas como este de Dyson. Se adapta a todo tipo de suelos, ajustando la potencia y velocidad a cada uno, su pantalla LCD muestra datos en tiempo real, sensores para encontrar hasta las partículas más pequeñas y todos los accesorios de rápido acople para limpiar zonas altas o cualquier rincón estrecho.

Es un modelo sin cable, para que no tengas que ir buscando enchufes o tropezando, con una muy buena de autonomía de 70 minutos. Por si fuera poco, tiene un peso muy ligero para moverlo con libertad total de movimiento.

Una alternativa de aspirador Dyson con buena autonomía

Si consideras que la primera opción tiene un precio demasiado elevado y prefieres probar con alguna más económica, este aspirador Dyson rebajado 200 euros es para ti. Aunque tiene un motor menos potente que el anterior (unos buenos 240 vatios), tiene una limpieza profunda en cualquier estancia con su gran autonomía de una hora.

Aunque parezca de ciencia ficción, incorpora un láser verde que ilumina el suelo, para que no te pierdas ni una sola partícula, hasta las que parecen invisibles.

Con una nota de 4,6 estrellas en la web de Dyson, es uno de los favoritos de los usuarios. Lo que más valoran es lo cómodo que resulta, por como gira su cabezal, el láser y su potencia con un peso muy ligero.

Perfecto para hogares con amplios espacios, que necesitan un mantenimiento profundo.

La opción más económica, pero igual de recomendada

Los anteriores modelos son los más completos y que más comodidades tienen para el usuario, pero este aspirador Dyson es todo un superventas, ni más ni menos que 200 compras solo el último mes.

Con una autonomía de 60 minutos, cuenta con tres modos de potencia para adaptarse a tus necesidades. El Modo Automático, es ideal para quienes lo utilizan a diario, su Modo Eco, si quieres alargar al máximo la batería y el Modo Boost para limpiezas localizadas con mayor intensidad.

Como los anteriores modelos, cuenta con su intuitiva pantalla LCD para mostrar de forma clara los modos que seleccionar, las alertas de mantenimiento y la autonomía restante con precisión.

Es el más recomendado para personas que tiene animales en casa y necesitan darle un uso muy habitual. Cómodo y extremadamente eficiente. Y para mayores facilidades, no dudes en echar un vistazo al mejor dispensador de comida automático para mascotas.

Si los aspiradores Dyson no te convencen, estas son otras buenas opciones de modelos verticales a considerar

Un aspirador vertical es una buena adquisición que te permite acercarte a cualquier rincón sin agacharte, consiguiendo una limpieza absoluta, con una buena comodidad y ergonomía. Si la marca Dyson no es tu favorita, déjanos recomendarte otros modelos que te van a fascinar sí o sí:

El aspirador vertical Rowenta con batería de larga duración

"Absorbe muy bien el polvo y es fácil de manejar", "Estoy muy contenta con esta compra" o "Ha cambiado por completo mi experiencia de limpieza en el hogar" son algunos de los comentarios que se pueden leer en las más de 5.000 valoraciones positivas de este aspirador Rowenta.

Con una gran potencia de succión y todos los accesorios para llegar a cualquier rincón, es el modelo más ligero de la selección: ¡apenas dos kilos de peso! Sumado a su batería de larga duración, tendrás todas las comodidades para moverte libremente por casa y limpiar en profundidad.

Y si te gusta la marca, no dudes en probar el centro de planchado más vendido, también de Rowenta.

El aspirador vertical que supera las 9.000 ventas el último mes

Fuera de los aspiradores Dyson, este es el modelo que se ha posicionado como el gran favorito. Los motivos son claros, diseño ligero, potencia de succión de 35kPa, compacto, se mueve cómodamente por las áreas difíciles, tanto en suelo como en techo y protege la superficie de los arañazos.

También cuenta con la luz indicadora para que no te dejes nada por el camino mientras aspiras. Aunque su batería no es tan potente como las anteriores, tendrás 35 minutos de autonomía para moverte por donde quieras.

¿Lo mejor de todo? Su precio económico. Pocas ocasiones vas a tener de encontrar un aspirador con esta relación calidad-precio. Una opción más sencilla, pero efectiva.

Los contenidos publicados en la sección de Shopping ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.