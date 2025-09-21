Es el momento de sacar la ropa de inverno: esto es lo que necesitas para un cambio de armario organizado y sencillo

A falta de que este domingo comience oficialmente el otoño, la próxima semana se espera una bajada de temperaturas que a más de uno seguro que le ha pillado de imprevisto: sin vaqueros y sin las botas Hunter que ponerse para sobrellevar el frío y la lluvia. Por eso, es el momento de guardar las sandalias y las camisetas del verano y sustituirlas por la ropa de invierno. El cambio de armario puede ser un proceso muy tedioso si no tienes los complementes necesarios. Pero... ¿no tienes dónde guardarlo? Es el momento de que te organices antes de que el frío te dé de lleno.

Montañas de ropa amontonada, poco espacio y sin saber si dejarlo a mano por si cambia el tiempo o despedirse de ella hasta el próximo verano. Si tienes pensado hacer el cambio de armario este fin de semana, estos organizadores harán que esta tarea tediosa te sea lo más cómoda posible. Y para poner orden en los cajones de la cocina, necesitas estos.

Y es que, tenemos la solución para que tengas todo más a mano o si prefiere guardarlo en el altillo. Hay una caja de almacenamiento que han elegido miles de usuarios en Amazon donde pueden combinar las prendas más veraniegas con las más invernales que aún es pronto para sacar.

Este conjunto de cajas de almacenamiento de la marca Edihome en Amazon es una opción ideal para usar mejor el espacio muerto de tu armario.

Cabe en la parte baja o alta del armario, donde normalmente es más fácil perder la ropa sin verla, o incluso debajo de la ropa colgada.

Mide 40 cm de largo, 35 cm de ancho y 60 cm de alto y tiene capacidad para 35 L. Allí podrás guardar todo lo que no vas a necesitar y lo que crees que será necesario dentro de poco.

Lo mejor de todo es que podrás saber exactamente qué guardaste por su ventana de plástico que muestra el interior.

El resto es una tela resistente de color gris que se abre y se cierra con una cómoda cremallera superior.

También perfecta para colchas o almohadas, se puede elegir en más tamaños.

Para quienes dejar atrás la ropa de la temporada pasada, hay otra opción que triunfa también en Amazon.

Se trata de las bolsas al vacío que permiten transformar una gran pila de ropa en un pequeño rectángulo que se guardará mucho más fácilmente y ocupando menos espacio.

Este método suele ser más usado en verano para hacer desaparecer los edredones más gordos. No obstante, con la ropa de verano es ideal para conseguir en una sola bolsa las prendas más finas.

Como sea, este pack incluye tres bolsas de 80 cm x 60 cm y otras tres de 60 cm x 40 cm.

Combinar los pantalones cortos con las chaquetas siempre crea un conflicto: no hay perchas suficientes.

Las perchas es una de las mejores herramientas para conseguir un armario ordenado, sobre todo, si todas son de la misma forma y tamaño.

Para ahorrar espacio, consigue un pack de perchas potentes donde combinar pantalones con chaquetas y ahorrar espacio.

Las más vendidas de Amazon son de Edihome también e incluye 20 perchas de madera maciza que servirán para todas las prendas.

Otro clásico para ganar más espacio en los armarios que solo tienen una barra es este organizador que hace las veces de cajones y permite guardar más prendas dobladas.

Este modelo ocupa 30,5 cm x 30,5 centímetros y mide algo más de un metro. Sus cajones, por otra parte, tienen una altura de 20 centímetros.

Con dos ganchos resistentes, viene en pack de dos y con la opción de conseguirlo en negro o gris.

Los contenidos publicados en la sección de Shopping ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.