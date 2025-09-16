La rutina capilar viral que debes seguir para empezar a cuidarte el pelo de verdad este septiembre

Si estás buscando la rutina capilar perfecta con la que notar una melena más suave y sana, deja de buscar porque hemos encontrado la más recomendada para cualquier tipo de pelo. Como ocurre con el dispositivo de Foreo para borrar las arrugas rápido o la colonia de Gucci más buscada por su aroma floral, estos productos que te presentamos son de los mejor valorados para el cuidado personal.

Iris Ermine (@iris_ermine) ha compartido en su cuenta de TikTok los productos imprescindibles en una buena rutina capilar, después de su experiencia con muchos años cuidándose el pelo. Con estos artículos, podrás presumir de una melena sedosa, brillante y, lo más importante, sin daños. Además, algunos de los artículos, no son tan caros como te imaginas.

El sérum anticaída de Kérastase ha revolucionado las rutinas capilares alrededor del mundo. Hablamos de un producto que solo en el último mes ha superado las 2.000 compras, casi nada. Está recomendado para melenas frágiles o débiles, consiguiendo fortalecerlas desde la raíz hasta la punta, estimulando un crecimiento sano. Puedes usarlo tanto como un tratamiento de 30 días o de forma ocasional durante todo el año.

"Me gusta porque no engrasa, no deja sensación pegajosa y es muy fácil de aplicar cada día", "Después de haber probado varios productos he de decir que este sería sin duda el primer producto que me atrevo a recomendar, el cambio es notorio y duradero" o "Estoy totalmente impresionada" son algunos de los maravillosos comentarios de este producto. De los más imprescindibles para presumir de melena sana y fuerte.

Combinalo con el champú que acaba con las melenas débiles

Este se ha posicionado como el champú más recomendado para frenar la caída del pelo, uno de los principales objetivos cuando te cuidas el cabello. Además de limpiar eficazmente, previene la caída y ayuda a tenerlo mucho mas fuerte.

Está enriquecido con células nativas de edelweiss y raíz de jengibre para conservar e intensificar la producción de colágeno. Está especialmente recomendado para las personas con melenas débiles y frágiles, pero es apto para todo tipo de cabellos.

Hasta 25 beneficios para tu pelo en un solo producto, así es el protector térmico de Redken que se va a convertir en tu favorito. Hablamos de un artículo sin aclarado que suaviza, aporta brillo, evita y controla el encrespamiento y facilita el desenredado, entre otras muchas funciones. Por eso supera las mil compras en el último mes.

Lo mejor de su formulación es la xilosa, un ingrediente que protege la fibra capilar, mientras hidrata la melena en profundidad. Aplicar calor directamente en nuestro cabello es una de las principales causas de roturas, desgaste, perdida de forma y otros problemas capilares. Conseguir un protector térmico es un paso fundamental, especialmente si sueles utilizar planchas, rizadores o alguna otra herramienta.

En tu rutina capilar perfecta, el primer paso y con el que ya vas a notar una inmensa diferencia es conseguir unas fundas de almohadas de satén. La respuesta es muy sencilla: son más suaves, lisas y tienen una superficie resbaladiza, lo que va a reducir al mínimo la fricción con tu cabello, es decir, una melena sin encrespamiento.

Menos frizz, menos roturas, mientras consigues más brillo y peinados más duraderos. El algodón absorbe la humedad, pero el satén no extrae los aceites naturales del pelo y te deja presumir de una melena más hidratada que nunca.

Esta opción de Amazon es de las más recomendadas, porque está disponible en una inmensa variedad de colores y de tamaños y llega con gomas de pelo del mismo material, que son las que también debes empezar a utilizar para minimizar los daños en el pelo. Puedes probar estas fundas con la almohada viscoelástica con comodidad de hotel que arrasa en Amazon.

El cepillo es una parte fundamental para una melena sana, lo utilizamos a diario y el más recomendado en cualquier rutina capilar es el de Olivia Garden. Este artículo es uno de los productos más vendidos de los últimos años porque desenreda tu melena sin esfuerzo ni tirones daños.

Con su mezcla única de cerdas de nylon y jabalí, es muy versátil se adapta a cualquier tipo de pelo, fino, grueso, largo, corto, rizado, liso o teñido, abrazando el cuero cabelludo, acabando con las roturas y creando un efecto de masaje relajante. Su mango ergonómico garantiza un agarre y control cómodos.

Más de 2.000 ventas solo el último mes y 11.000 valoraciones positivas avalan su éxito.

No para todos los días que te laves el pelo, pero sí una vez por semana usar un cepillo de silicona para el champú puede traer muchos beneficios. Además de que te da un placentero y relajante masaje en la cabeza mientras aplicas el champú, también exfolia tu melena y limpia en profundidad de caspa, sequedad, grasa o cualquier resto, para que puedas mantenerlo en las mejores condiciones durante más tiempo. Este es el más vendido y es apto para todo tipo de pelos, no dudes en empezar a probarlo con el champú recomendado por peluqueros para frenar la caída.

