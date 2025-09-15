Vuelve OT con más novedades que nunca: así puedes verlo por solo 4,99 euros al mes

Se acabó la espera. Vuelve una nueva edición de Operación Triunfo de la mano de Prime Video plagada de novedades que harán que, un año más, el talent musical sea lo más comentado de la semana. Y es que, después de conocer los nombres de los 18 participantes, las expectativas de la gala 0 están más altas que nunca.

Esta noche a las 22:00 horas volveremos a escuchar la mítica frase 'cruza la pasarela' con Chenoa como presentadora del concurso y con Noemí Galera como la 'madre' imprescindible de la nueva generación de 'triunfitos'. Una de las novedades de esta edición estará en el jurado, con las incorporaciones de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, el cantante Abraham Mateo y el cantante de La Casa Azul Guille Milkyway. Mientras que Cris Regatero regresa esta vez como jurado para cerrar un cuarteto que tendrá que valorar a los concursantes cada semana.

Otras de las caras conocidas que regresa a la academia es Miriam Rodríguez, como presentadora de 'Conexión OT': que se emitirá de martes a sábado para ofrecer contenido exclusivo sobre la academia con resúmenes, imágenes inéditas, entrevistas con los concursantes, profesores y otros miembros del programa, y también conexiones en directo.

Si estabas esperando un motivo para sumarte a Amazon Prime Video, este es el momento perfecto: la nueva edición de Operación Triunfo promete ser histórica y no querrás quedarte fuera. Y si quieres verlo a lo grande, con este proyector será como si estuvieras en el cine.

