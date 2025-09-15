Así puedes crear un rincón de lectura en casa para que los más pequeños cojan el hábito de leer

Un rincón de lectura para niños en casa se ha convertido en la última tendencia en TikTok porque es una forma bonita y fácil de crear el hábito de lectura en los más pequeños. Tan popular como la luz de cuna para bebés que convirtió en viral Dulceida o la mascarilla coreana de colágeno que arrasó en redes sociales, los muebles diseñados para este espacio son los más buscados en Amazon.

Desde Shopping, hemos preparado una selección con todo lo que necesitas para crear el rincón de lectura perfecto para tus hijos. Con unos artículos cómodos, relajantes y originales, los niños no querrán salir de él y se convertirá en su espacio favorito de casa, mientras aprenden.

Tanto si quieres montar un rincón de lectura para niños como si no, una librería infantil nunca debe faltar en su cuarto y esta es la opción más vendida. Con un diseño frontal de seis niveles, los más pequeños podrán acceder fácil y rápidamente a sus cuentos. Además, con sus estantes estilo bolsillo, verán de forma clara su colección y decantarse por su favorito, como uno de los mejores libros infantiles ilustrados.

Esta estantería está fabricada en madera maciza de pino de alta calidad, para garantizarte la mayor estabilidad y durabilidad. Y no te preocupes, porque también es una opción segura para niños a partir del año, porque tiene bordes redondeados y los bolsillos de tela resistentes. Comodidad y facilidades al mejor precio.

Este sillón tiene el tamaño perfecto para el rincón de lectura infantil, con una profundidad de 28 centímetros cuando está plegado y se extiende a 93 cuando se despliega. Y es que este mueble es de las opciones más completas y versátiles del mercado, al ser 2 en 1, sillón y cama a la vez.

Tiene un tejido muy suave y agradable, para que el pequeño pueda pasarse horas y estar cómodo como nunca. Con su espuma gruesa, se convertirá en el mueble favorito de tu hijo, ultracómodo tanto cuando esté sentado como tumbado.

Es un modelo muy acogedor, disponible en una gran variedad de colores y que va a encajar sí o sí en vuestra decoración.

Aunque en tu rincón de lectura infantil puedes prescindir de una alfombra, lo cierto es que te puede traer muchos beneficios también. Es una superficie suave y agradable, en la que pueden acostarse para leer durante horas, es un aislamiento térmico para cuando lleguen las bajas temperaturas, crea un ambiente más tranquilo y ayuda a separar el espacio de lectura del resto de su dormitorio.

Esta alfombra es todo un éxito para los cuartos infantiles, como el juguete para conseguir que los niños duerman solos. Está fabricada en poliéster 100% que ha superado todas las pruebas pertinentes, tiene un divertido diseño y es muy satisfactoria para los pequeños. Una gran opción a tener en cuenta y con una excelente calidad-precio, teniendo en cuenta lo económica que es.

¿Qué beneficios tiene un rincón de lectura para niños?

El rincón de lectura infantil es la opción más fácil para que los niños puedan coger el hábito de leer y dedicar un tiempo al día o la semana a desconectar de las pantallas. Además, cuenta con muchos más beneficios de los que te imaginas en un primer momento:

Ayuda a que la lectura sea una actividad cotidiana . Un espacio dedicado únicamente a la lectura hace que sea más accesible y les motiva a leer por sí solos, en un lugar cómodo y bonito.

. Un espacio dedicado únicamente a la lectura hace que sea más accesible y les motiva a leer por sí solos, en un lugar cómodo y bonito. Estimula el desarrollo del lenguaje . Cuantas más oportunidades tengan de leer, más vocabulario y compresión tendrán.

. Cuantas más oportunidades tengan de leer, más vocabulario y compresión tendrán. Fomenta la concentración y la paciencia. Huyendo de las pantallas y los estímulos de la vida cotidiana, en este espacio aprenderán la importancia de la paciencia.

Huyendo de las pantallas y los estímulos de la vida cotidiana, en este espacio aprenderán la importancia de la paciencia. Crea un ambiente relajante . Es un refugio emocional en el que los niños se pueden sentir tranquilos.

. Es un refugio emocional en el que los niños se pueden sentir tranquilos. Les permite ser más creativos. Fortalece su imaginación.

¿Cómo elegir un buen espacio para un rincón de lectura infantil?

El espacio que escogemos para el rincón de lectura es una parte fundamental para que esta actividad funcione bien. La primera opción debería ser su cuarto, pero también se puede montar en otras estancias, en función de sus características:

Buena iluminación natural : la luz natural favorece a la lectura y hace que el espacio sea más acogedor más agradable. Se recomienda instalarlo cerca de una ventana, pero sin deslumbramiento directo.

: la luz natural favorece a la lectura y hace que el espacio sea más acogedor más agradable. Se recomienda instalarlo cerca de una ventana, pero sin deslumbramiento directo. Zona tranquila y con poco ruido : para que no tenga distracciones y pueda concentrarse en su libro.

: para que no tenga distracciones y pueda concentrarse en su libro. Espacio accesible para los más pequeños : para que el niño pueda entrar y ponerse a leer por sí solo, siempre que le apetezca.

: para que el niño pueda entrar y ponerse a leer por sí solo, siempre que le apetezca. Tiene que ser atractivo: que sea fácil de mantener ordenado y que le entre por el ojo, aumentando sus ganas de ponerse a leer.

Los contenidos publicados en la sección de Shopping ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.