Súmate a la moda del té matcha: beneficios, instrumentos y cómo iniciarte desde casa

¿Estás cansa de que el café te acelere y luego te deje en picado? Dale la bienvenida al té matcha: esa explosión de verde, sabor y energía limpia que está conquistando los desayunos, tardes y snacks del mundo. Perfecto si quieres algo con chispa, pero sin el drama de los nervios. Además de lo bien que queda posar o hacer una foto de la taza con el matcha.

Imagínate: espuma suave, aroma vegetal, un ritual zen que cabe en tu cocina y con todo en orden con este pequeño invento. Con sólo unas cucharadas al día puedes mejorar tu enfoque, tu ánimo y hasta tu piel (como con esta crema antiedad). El matcha no es solo otra moda: es la versión moderna del té, más potente, más sabroso y hecho a tu medida.

Beneficios del té matcha para la salud

Mejora cognitiva y salud mental. Gracias a la combinación de cafeína y L-teanina, se potencia el estado de alerta y la concentración.

Gracias a la combinación de cafeína y L-teanina, se potencia el estado de alerta y la concentración. Reducción del estrés y efecto relajante. La L-teanina no sólo ayuda con la concentración, sino que tiene efectos sedantes ligeros que favorecen la relajación, mejoran el estado de ánimo y disminuyen la ansiedad.

El té matcha tiene múltiples beneficios en la salud / Archivo

Apoyo metabólico, digestivo y control de peso. El matcha estimula el metabolismo, favorece la oxidación de grasas, ayuda al sistema digestivo gracias a sus polifenoles.

Envejecimiento saludable y protección celular. Sus antioxidantes combaten los radicales libres, lo que ayuda a retrasar el envejecimiento celular, favorece la piel

Sus antioxidantes combaten los radicales libres, lo que ayuda a retrasar el envejecimiento celular, favorece la piel Refuerza el sistema inmune. Los compuestos antiinflamatorios, antioxidantes y la mejora de la salud intestinal ayudan a fortalecer las defensas naturales del cuerpo

Instrumentos necesarios para hacer té matcha desde casa

Ahora que ya sabes todos sus beneficios, seguro que estás deseando iniciarte en el mundo. Por ello, aquí te dejamos todo lo que necesitas para hacerte el té matcha perfecto desde casa.

Si quieres convertirte en una experta, este kit tiene todo lo necesario: el batidor y la cuchara de bambú, un tamiz, un bol de cerámica con pico y dos soportes. Hasta el más mínimo detalle está pensado para que tu matcha salga perfecto y sin grumos, como tus batidos favoritos con esta batidora Moulinex que arrasa.

El batidor, hecho a mano con 76 púas finísimas, logra esa espuma suave y cremosa que enamora en las cafeterías. Además, el diseño de los cuencos y soportes combina colores para darle ese toque zen y aesthetic tan aclamado ahora en redes sociales.

Y como extra, viene en una caja elegante que lo convierte en un regalazo irresistible para cualquier amante del té.

Preparar un matcha de calidad, rico y fácil de preparar es "coser y cantar" con este matcha en polvo, el número uno en ventas de Amazon.

Verde intenso, textura aterciopelada y sabor auténtico de Japón. Este matcha está libre de gluten, OGM y es 100 % vegano.

Y no solo con ello, está disponible en multitud de sabores, para aquellos que quieran "innovar" y darle un plus a su té matcha: vainilla, menta, cúrcuma y jengibre...

Si eres del team matcha latte, este gadget es tu nuevo mejor amigo. En solo 20 segundos te deja la espuma cremosa perfecta, como de cafetería.

Este batidor de acero inoxidable es rápido, ligero y muy fácil de limpiar (literalmente, lo metes en agua, lo enciendes y listo).

Además, no se queda solo en la leche: úsalo para mezclar tu matcha en segundos, batidos de proteínas o incluso chocolates calientes.

Para los amantes del matcha frío o con leche: estos vasos son puro estilo. Tienen 550 ml de capacidad (perfectos para tus lattes XXL), son resistentes al calor y al frío, y además vienen con tapa, pajita y cepillos de limpieza.

Su diseño elegante y minimalista los convierte en un must para empezar bien el día o disfrutar de tu té o café a media tarde.

Cómo hacerlo paso a paso

Una vez tengas todo lo necesario, solo tienes que seguir estos pasos. Y aunque al principio pueden resultar algo quisquillosos... solo necesitas un poco de práctica para hacerlo igual que en las cafeterías de especialidad.

Añade en una taza media cucharadita de polvo con la cuchara de medición anteriormente mencionada. En otras palabras, un 1 g de té matcha en una taza. Vierte 60 ml de agua a 80 ºC. La cuestión es que no esté hervida. Agita el matcha con el batidor de bambú o el eléctrico, hasta que quede disuelto y espumoso. Añade 190 ml de agua si quieres un té matcha tradicional o 190 ml de leche para preparar un matcha latte.

