Adelántate al otoño con estos jerséis para ir elegante a la oficina, y por mucho menos de lo que piensas

Con el cambio de temporada llega también el cambio de armario. Pero no hablamos de prendas aburridas: un buen jersey puede transformar tu look de oficina en cuestión de segundos, junto con estas zapatillas adidas. Es esa prenda que abriga, viste y, sobre todo, resuelve mañanas con prisas sin perder estilo.

La mejor parte es que no necesitas gastar demasiado para dar ese salto de calidad. Hay jerséis elegantes, cómodos y muy ponibles que cuestan bastante menos de lo que piensas, como la cafetera Bosch más solicitada. Una inversión pequeña con un efecto enorme: confianza, estilo y la sensación de estar listo para todo desde la primera reunión del día.

Y como desde Shopping seguimos todas las tendencias, hemos seleccionado cinco jerséis a los que no te podrás resistir.

Un jersey que nunca pasa de moda. Con su diseño limpio y el icónico escote barco, esta pieza de Tommy Hilfiger es puro estilo atemporal. El detalle de la bandera bordada suma ese toque inconfundible de la marca, como en sus zapatillas blancas más icónicas.

Su tejido de canalé (67 % algodón orgánico y 33 % poliamida), es ligero pero abrigado: perfecto para ahora el entretiempo y también para llevar a la oficina en los días fríos de invierno. ¿Lo mejor? Combina con todo: lo mismo para la oficina, una cena o un paseo de fin de semana. Un clásico cómodo y versátil que vale cada uso.

Cuando algo gusta tanto, por algo será. Este jersey de Amazon Essentials acumula más de 21.000 valoraciones positivas, y su secreto está en un corte ajustado pero cómodo, que se adapta al movimiento y resalta la silueta, como este pantalón blanco que sienta como un guante a las mujeres.

Es sencillo, funcional y favorecedor, con un diseño pensado para convertirse en básico de armario. Y lo mejor: un precio irresistible que hace que quieras más de uno en distintos colores. Ideal para quienes buscan un jersey práctico y versátil sin renunciar al estilo.

Si eres de las que siempre apuesta por un cuello pico, este modelo de Tommy Hilfiger será tu imprescindible de la temporada. Atemporal, elegante y muy fácil de combinar, lo puedes llevar tanto en la oficina como en un look de tarde o noche.

Su tejido de canalé (67 % algodón orgánico y 33 % poliamida) consigue el equilibrio perfecto: ni muy fino ni demasiado grueso. Cómodo, duradero y con ese aire sofisticado que solo un buen diseño aporta. Un jersey de fondo de armario con el que siempre aciertas, como estas camisetas blancas con las que podrás combinarlo.

Nada dice otoño como un buen cuello vuelto, y este modelo cumple con nota. De ajuste clásico, ceñido pero cómodo, está confeccionado en un hilo de suéter de mezcla de algodón, ligero, suave y con una caída impecable.

El cuello alto plegado y los detalles de canalé en puños, cuello y bajo lo convierten en una prenda moderna pero atemporal. Perfecto para llevar solo o bajo una americana, tanto en un look casual como elegante. El jersey que suma calidez y estilo con la mínima complicación.

Un básico que no falla ningún invierno es un jersey de rayas. Y además este año vuelven para aportar un toque fresco y moderno al estampado clásico.

Este jersey de Springfield está rozando stock en estos momentos en Amazon. Y es que, a su excelente calidad de 100% algodón, se suma que ahora puedes hacerte con él por muy poco gracias a su oferta.

Los contenidos publicados en la sección de Shopping ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.