El suplemento que te ayudará a mejorar la memoria y la concentración desde los primeros días

La memoria, nuestro disco duro, no es tan fácil de formatear y, por tanto, cuidarla es una tarea imprescindible para preservar este almacén de recuerdos. Para ello hay distintas opciones, desde ejercicios cognitivos muy útiles a partir de ciertas edades o complementos como los que nos ocupan. Nos referimos a los distintos suplementos orientados a potenciar la concentración y la memoria para alcanzar todas nuestras metas, junto con los mejores libros que nos guían para lograr todos nuestros objetivos.

Como es preceptivo en este tipo de productos, la consulta previa a un especialista médico resulta imprescindible.

Qué son y para qué sirven los suplementos de memoria

Son complementos alimenticios, también conocidos como nootrópicos, compuestos por vitaminas y minerales que completan la falta de esos componentes en el organismo.

Así, potencian la memoria y la concentración para el estudio, al tiempo que ayudan a reducir el cansancio.

Consejos generales Con independencia de la ingesta de estos suplementos, aportamos algunos consejos generales de cara a mantener en forma la memoria: Entrenamiento cerebral : Por ejemplo, aprender un nuevo idioma resulta un entrenamiento altamente eficaz.

: Por ejemplo, aprender un nuevo idioma resulta un entrenamiento altamente eficaz. Hacer ejercicio : La vida sedentaria no es recomendable en general y es especialmente dañina de cara a posibles patologías vinculadas al entendimiento y la memoria.

: La vida sedentaria no es recomendable en general y es especialmente dañina de cara a posibles patologías vinculadas al entendimiento y la memoria. Control de la presión arterial: Bajar la presión arterial reduce notablemente riesgos de enfermedades que puedan implicar la merma de la memoria. Para ello, siempre puedes optar por este reloj capaz de medir la tensión arterial.

En qué formatos se pueden encontrar

En su mayoría, estos suplementos suelen encontrarse en dos formatos principales:

Píldoras

Gominolas

Este frasco con 60 cápsulas veganas mejora tu bienestar y ayuda a la recuperación física, permitiéndote una mayor concentración y ejercitar la memoria con facilidad.

Su composición se basa en la nicotinamida ribósido, imprescindible para el buen funcionamiento de nuestras células, que ayuda a prevenir el envejecimiento y frenar la pérdida de vitalidad. No se te acabarán las fuentes de energía.

La claridad mental y vitalidad sin estimulantes están garantizadas con este suplemento, sin sabores desagradables y fácil de tomar.

Una alternativa que resulta sensiblemente más cara en función del número de píldoras (90) y que destaca por la apuesta total por los ingredientes naturales.

Hasta 17 se incluyen en este compuesto que presume de ser cien por cien vegano. Entre los componentes concretos a destacar los 750 mg de L-Tirosina y 300 mg de L-Teanina para potenciar la concentración.

Además, este nootrópico contiene 400 mg de Bacopa, planta herbácea muy popular en la medicina tradicional de la India con propiedades para la reducción de la neurosis, la hipertensión arterial y la ansiedad.

No incluye organismos genéticamente modificados (OGM), gluten, soja, alérgenos ni aditivos. Como hemos señalado, por encima de la media en cuanto a precio.

El formato gominola es, sin duda, el más agradable a la hora del suministro de suplementos alimenticios. Es el caso de esta opción con sabor a limón y naranja y 60 unidades contenidas en el frasco.

En cuanto a la composición lleva biotina y una combinación de vitaminas como D3, C, B6 o B12 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso y, en consecuencia, a un mayor rendimiento intelectual.

Vegano, sin sustancias de origen animal, sin sabores artificiales ni edulcorantes, sin gluten y sin lactosa. Precio en la media de la gama.

Un nootrópico que incluye entre sus ingredientes algunos de los más recurrentes como Bacopa o Ginkgo Biloba, ya detallados en opciones anteriores, junto a otros como Melena de León, un hongo comestible y medicinal con propiedades para la mejora de la función cognitiva.

También lleva en su fórmula extracto seco de Huperzia serrata, una planta básica en la medicina tradicional china que facilita el aumento de los niveles de acetilcolina en el cerebro mejorando la función cognitiva.

En cuanto a la presencia de vitaminas destacan las de tipo B6 y B12 así como zinc y selenio. Frasco pensado para un mes con 30 unidades en su interior y precio en la media de la gama.

Qué ingredientes deben tener los suplementos

De regreso a los complementos que centran esta comparativa, destacamos algunos de los ingredientes más comunes:

Cafeína: El más conocido y común. Estimula las funciones cognitivas, aumentando la alerta y la atención.

Hay que tener en cuenta, por un lado, que la cafeína genera taquifilaxia, por lo que aproximadamente cada cinco días de uso continuado es importante estar dos días sin consumir cafeína y, por otro, que no se recomienda consumirla más de quince días seguidos.

Ginseng : Es una planta muy apreciada por sus funciones en el alivio del estrés y la optimización del sistema circulatorio del cuerpo. Estas propiedades están directamente relacionadas con la estimulación del desempeño cognitivo.

: Es una planta muy apreciada por sus funciones en el y la optimización del sistema circulatorio del cuerpo. Estas propiedades están directamente relacionadas con la estimulación del desempeño cognitivo. Omega 3: Contiene ácido docosahexanoico y ácido alfa, dos complementos muy beneficiosos para la memoria y la atención.

Algunos estudios sostienen que los ácidos grasos de este suplemento actúan positivamente ante el deterioro cognitivo leve o la demencia.

Guaraná : Planta amazónica que contiene cafeína y opera como estimulante del sistema nervioso en beneficio de la memoria y la concentración.

: Planta amazónica que contiene cafeína y opera como en beneficio de la memoria y la concentración. L-Tirosina: Incrementa los niveles de neurotransmisores posibilitando que las neuronas se comuniquen entre sí con más rapidez y fluidez.

Esto tiene como consecuencia el incremento de dopamina, adrenalina y noradrenalina que ayudan a mejorar la memoria y el rendimiento en situaciones de estrés.

Zinc : Propiedades en la mejora en la memoria del reconocimiento, el razonamiento y la función psicomotora.

: Propiedades en la mejora en la memoria del y la función psicomotora. Cúrcuma : Propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Algunos estudios barajan la posibilidad de que este alimento reduzca la inflamación cerebral, gracias a sus propiedades.

: Propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Algunos estudios barajan la posibilidad de que este alimento cerebral, gracias a sus propiedades. Coenzima Q10: Se caracteriza por ser un suplemento que genera energía en las células, además de funcionar como antioxidante.

Qué vitaminas deben tener los suplementos

Distinguimos algunas de las más importantes:

Tipo B : Ayudan a la mejora de la atención , la energía y la salud del cerebro. Se encuentran en carne, huevos, pescado, lácteos y legumbres.

: Ayudan a la mejora de la , la energía y la salud del cerebro. Se encuentran en carne, huevos, pescado, lácteos y legumbres. C : Es una de las más eficaces productoras del neurotransmisor que controla las acciones de respuesta y la atención.

: Es una de las más eficaces productoras del neurotransmisor que controla y la atención. D3 : También conocida como colecalciferol. Es muy importante para las funciones fisiológicas del cerebro y la regulación de numerosos transmisores.

: También conocida como colecalciferol. Es muy importante para las del cerebro y la regulación de numerosos transmisores. E: Funciona como antioxidante y potencia el cerebro en las funciones cognitivas. Muy usada para mejorar la memoria de las personas mayores.

Los contenidos publicados en la sección de Shopping ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.