Cinturones de seguridad para embarazadas: guía para usarlos de forma segura

El cinturón de seguridad es un elemento fundamental para cualquier persona, en especial para las embarazadas

Los mejores cinturones de seguridad para embarazadas

Los mejores cinturones de seguridad para embarazadas / Freepik

Noelia Izquierdo

¿Sabías que el cinturón de seguridad reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente? Su puesta es algo que tenemos interiorizado. No se cuestiona. Aunque, en el caso de las embarazadas, pueda resultar un poco incómodo. Y, ya sea para estar cinco minutos en el coche, o en un viaje largo donde no te pueden faltar estas cosas, todos los pasajeros deben llevarlo puesto.

Desde 2016 la Dirección General de Tráfico (DGT) obliga a las embarazadas a llevar el cinturón de seguridad, aunque recalcan la importancia de llevarlo de forma correcta.

Cómo deben ponerse las embarazadas el cinturón de seguridad:

  • La banda inferior: por debajo del abdomen, ajustándose lo máximo posible a la parte ósea de las caderas, nunca por encima del abdomen.
  • La banda diagonal: sobre el hombro, sin rozar el cuello, entre los senos, sin apoyarse en ninguno de ellos y rodeando el abdomen.

Pero lo que muchas desconocen es que no solo se trata de comodidad, sino que el uso de un cinturón de seguridad para embarazadas garantiza la posición correcta de la cinta ventral a una altura que no apriete el vientre y, en consecuencia, al feto, en caso de producirse una colisión. Y en caso de inundación, este gadget puede salvarte la vida si te quedas atrapado en el coche.

Ahora bien, existen ajustadores que hacen que ponerse el cinturón sea mucho más cómodo. Estos sirven para desviar la banda pélvica del cinturón de seguridad del abdomen hacia los mulsos, distribuyendo la precisión y así evitar que el cinturón comprima la zona del vientre. Y, aunque estos dispositivos no son, por sí mismos, sistemas de seguridad del coche, su uso puede favorecer la comodidad de la embarazada y la seguridad del feto. Por ello, desde Shopping hemos seleccionado modelos que suman miles de valoraciones positivas y están homologados. Y para cuando ya hayas dado a luz, esta sillita de coche giratoria es ideal y también está homologada.

El adaptador del cinturón de seguridad de BeSafe: la máxima calidad

El propio nombre de la marca BeSafe traducido al español lo dice todo: estar seguro. Este simple detalle indica el nivel del que se habla al mencionar esta firma escandinava especializada en artículos de seguridad para el automóvil desde 1963.

BeSafe Pregnant Belt es un cinturón que puede salvar dos vidas a partir del segundo mes de embarazo.

Cumple con la normativa europea ECE R16 ‒en cuanto a cinturones y anclajes‒, y está probado y homologado.

Su enganche entre las piernas desvía el cinturón de seguridad y lo coloca lejos del vientre materno.

Asimismo, le proporciona confort durante la conducción o como acompañante.

Su diseño en color oscuro lo hace pasar inadvertido en la mayoría de las tapicerías, y su tamaño compacto permite guardarlo en el bolso al salir el coche. A algunos le parecerá caro por comparación, ya que tiene un precio más elevado que los demás.

El cinturón de seguridad de Baby Heroe: una alternativa bien valorada

Baby Heroe es una marca que se involucra en cuidar y proteger a embarazadas y sus bebés. Ayudados por pediatras y especialistas en embarazo y recién nacidos, crean productos que facilitan el día a día de las madres.

El cinturón para embarazada de Baby Heroe proporciona un viaje seguro y cómodo para la futura mamá.

Sus cintas de doble fijación consiguen que el cinturón del coche no oprima la barriga y cuide de la salud del bebé.

Puede utilizarse desde los 2 meses de gestación hasta el mismo día del parto ya que está homologado, es seguro, está testado por los tests europeos y cumple la normativa de la DGT.

Si buscas uno más sencillo, este cinturón de seguridad acumula cientos de ventas en las últimas horas

En el caso de que busques un cinturón de seguridad completo, este de la marca Maname acumula cientos de ventas en las últimas horas.

No te resultará complicado instalarlo. Tan solo tendrás que pasar la cinta por debajo del asiento donde se va a instalar, ajustarlo con la hebilla el adaptador del cinturón hasta que quede bien sujeto sin quedar holgado.

Una vez ajustado, tendrás 3 puntos de anclaje, dos en las piernas y uno en el hombro.

En el caso de este modelo, la marca advierte de que no puede usarse en asientos traseros.

Con una nota de 4,4 sobre 5 estrellas en Amazon, los usuarios que se han decantado por este adaptador de cinturón de seguridad destacan que es fácil de colocar y quitar, se adapta bien y no se afloja en absoluto.

El cinturón de seguridad más económico

El cinturón ajustable para embarazadas de Zuwit ofrece un sistema innovador que se sujeta por debajo del asiento con una cinta y permite que la conductora o pasajera gestante vaya cómoda y segura.

Se ajusta por encima de los muslos (como los asientos de competición de 3 y 5 puntos), en lugar de bajo el abdomen. Esto lo hace más seguro que el tradicional.

Puede comenzar a utilizarse a partir del tercer mes de gestación y también es apto para personas que hayan sufrido una operación de abdomen o para un postparto con cesárea.

Su instalación no molesta a otros conductores que no lo necesiten por lo que puede dejarse acomodado.

Pese a que en su descripción no ponga que cumpla la normativa europea ECE R16, en Amazon acumula más de 200 ventas en las últimas horas y más de 3.700 valoraciones positivas con una nota sobresaliente de 4,7 sobre 5 estrellas.

