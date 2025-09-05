Cinturones de seguridad para embarazadas: guía para usarlos de forma segura

¿Sabías que el cinturón de seguridad reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente? Su puesta es algo que tenemos interiorizado. No se cuestiona. Aunque, en el caso de las embarazadas, pueda resultar un poco incómodo. Y, ya sea para estar cinco minutos en el coche, o en un viaje largo donde no te pueden faltar estas cosas, todos los pasajeros deben llevarlo puesto.

Desde 2016 la Dirección General de Tráfico (DGT) obliga a las embarazadas a llevar el cinturón de seguridad, aunque recalcan la importancia de llevarlo de forma correcta.

Cómo deben ponerse las embarazadas el cinturón de seguridad:

La banda inferior: por debajo del abdomen, ajustándose lo máximo posible a la parte ósea de las caderas, nunca por encima del abdomen.

por debajo del abdomen, ajustándose lo máximo posible a la parte ósea de las caderas, nunca por encima del abdomen. La banda diagonal: sobre el hombro, sin rozar el cuello, entre los senos, sin apoyarse en ninguno de ellos y rodeando el abdomen.

Pero lo que muchas desconocen es que no solo se trata de comodidad, sino que el uso de un cinturón de seguridad para embarazadas garantiza la posición correcta de la cinta ventral a una altura que no apriete el vientre y, en consecuencia, al feto, en caso de producirse una colisión. Y en caso de inundación, este gadget puede salvarte la vida si te quedas atrapado en el coche.

Ahora bien, existen ajustadores que hacen que ponerse el cinturón sea mucho más cómodo. Estos sirven para desviar la banda pélvica del cinturón de seguridad del abdomen hacia los mulsos, distribuyendo la precisión y así evitar que el cinturón comprima la zona del vientre. Y, aunque estos dispositivos no son, por sí mismos, sistemas de seguridad del coche, su uso puede favorecer la comodidad de la embarazada y la seguridad del feto.