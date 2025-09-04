Adelántate al estreno del iPhone 17 con los mejores modelos de Apple más rebajados que nunca

Uno de los lanzamientos más esperados del año está ya aquí. Tras meses de rumores, ya sabemos que el espectacular iPhone 17 saldrá a la venta el 19 de septiembre, el móvil más buscado del momento. Si se te hace larga la espera, tenemos una noticia que vas a celebrar por todo lo alto: el iPhone 16 está a su precio mínimo histórico, por si quieres renovar ya de ya tu antiguo teléfono con el último modelo que salió a la venta.

El iPhone 16 es uno de los modelos más vendidos de los últimos años, en su estreno tuvo tantas novedades como el iPhone 17. Cuenta con grandes características por las que puede convertirse en tu elección perfecta: uno de los rendimientos más potentes de Apple, una batería extremadamente duradera y una resolución de cine. Ahora que puede ser tuyo por un precio más económico que nunca, te faltará tiempo para añadirlo a tu carrito de compra.

El iPhone 16 ya cuenta con muchas de las grandes características del iPhone 17

El estreno de este modelo fue tan celebrado como está siendo ahora el del iPhone 17 porque trajo algunas de las novedades más importantes de la marca en los últimos años. Aunque con su diseño elegante y compacto (disponible en negro, blanco, azul o rosa) parezca similar a los anteriores, las mejoras internas son muy evidentes, como su gran batería de más de 24 horas de autonomía o el asistente de inteligencia artificial incorporado.

Lo que más te va a sorprender del iPhone 16 es su impresionante cámara, con una calidad profesional prácticamente. Tiene dos lentes traseras de hasta 48 megapíxeles, una principal con apertura de f/1.6 y otra ultra gran angular con apertura de f/2.2, con un campo de visión de 120 grados. Lo que más ha sorprendido a los usuarios es su espectacular Zoom de hasta 10x y su grabación de vídeos en 4K hasta 60 fps.

Le acompaña una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1'' con una resolución altísima. Además, es resistente al agua y el polvo, para que nada te frene. Otro gran punto es su amplio rango de conectividad: 5G, Wi‑Fi 6, UWB, satélite... Puedes conectarlo al altavoz Bluetooth impermeable sin complicaciones, por si quieres más potencia aunque tenga una calidad de sonido asombrosa con sus altavoces en estéreo.

La navegación en este móvil es muy fluida y rápida, gracias al procesador A18 con CPU de seis núcleos y GPU de cinco, es decir, un 30 % más de rendimiento en CPU y 40 % más en GPU en comparación al iPhone 15. Tiene un buen almacenamiento de 128 GB.

La alternativa más sencilla y económica al iPhone 16

El iPhone 16e es el último modelo en la colección de Apple que tienen un precio más económico porque son más sencillos en su funcionamiento y su tamaño es compacto y reducido. A pesar de ser más pequeña (6,1 pulgadas) su pantalla OLED Super Retina XDR tiene tan buena resolución como el resto de teléfonos de la marca.

Se diferencia en que solo tiene una cámara, pero es de 48 megapixeles por igual y puede grabar vídeos en 4K a 60 fps. La batería es sobresaliente, con 26 horas de autonomía, cuenta con Apple Intelligence y su procesador es bastante veloz.

Si quieres iniciarte en el mundo de Apple, pero no estás convencido, esta es tu mejor opción, antes del iPhone 17.

El iPhone 14 Plus está a su precio mínimo histórico

Si no necesitas tener las últimas novedades y lo que te interesa es conseguir la opción más económica, el iPhone 14 Plus más rebajado que nunca es para ti. Fue uno de los móviles más demandados de las últimas rebajas y ha dado muy buenos resultados.

Aunque tiene un gran tamaño, más que los anteriores modelos que te hemos presentado, tiene un peso muy ligero, solo 200 gramos. Y es que la pantalla es uno de los grandes puntos a favor de este iPhone 14 Plus, tanto por las 6,7 pulgadas para una buena visión como por su impresionante resolución de 2 784 × 1 284 px... Y ojo, que tiene True Tone, para que se ajuste el brillo y los colores a las condiciones del día, para que no te afecte a los ojos.

Fue el primer móvil en el que llegaron algunos de los grandes cambios que vas a disfrutar en el iPhone 17. Además de que lo tienes cargado solo en 30 minutos, tiene una autonomía de 26 horas de reproducción de vídeo... ¡Incluso con calidad 4K! El rendimiento es de los más potentes del mercado, navegarás con mucha velocidad y fluidez con su A15 Bionic + 6 GB de RAM.