Rosalía repite con las gafas de sol perfectas para el otoño en el US Open: favorecedoras, cómodas y muy económicas

Rosalía se ha marcado un auténtico "tra, tra" creándonos una nueva necesidad: ¡Sus gafas de sol! Y es que entre los rumores del posible e inminente lanzamiento de su próximo disco... la cantante ha demostrado que sus gafas grandes y ovaladas le quedan de lujo y que cuentan con un diseño... que, de verdad, creemos que favorecen a todos los rostros. Y Rosalía lo sabe. De ahí que le hayamos visto lucir en numerosas ocasiones estas gafas que, con sinceridad, ya se han convertido en uno de sus imprescindibles... ¿recordáis cómo las llevó en el Real Madrid-Mallorca en el Santiago Bernabéu? ¿O como las ha enseñado en varias ocasiones en Instagram (la red donde también nos enseñó el libro que tiene en la mesilla de noche, un premio nacional de literatura)? y, ahora, las repite en la grada del US Open apoyando a Carlos Alcaraz, ya te avisamos que no son para menos.

Las gafas de sol de Rosalía, grandes y estilo mosca, no solo son las que más protegen de los rayos o del polvo. También ayudan a verte muy favorecida si tienes un rostro estrecho o muy redondo, son cómodas de llevar y transmiten elegancia y clase. Desde Shopping, hemos encontrado la alternativa económica al modelo que luce la artista y arrasan tanto en ventas como en valoraciones, tampoco te las vas a querer quitar este otoño.

Rosalía marca tendencia con las gafas de sol perfectas

Rosalía es un icono de estilo y lo ha vuelto a demostrar con estas gafas de sol ovaladas y grandes, perfectas para cualquier época del año. Tanto para los meses de verano con uno de los mejores vestido midi para la oficina como en las estaciones con las temperaturas más bajas, son un accesorio que transmite elegancia y clase, con el que vas a acertar.

No solo puedes llevarlas en la estación que quieras, también irán bien con cualquier look que elijas. Son ideales para combinar con tu ropa de etiqueta y ponerle el broche de oro de glamour o para elevar opciones más informales, como uno de los pantalones vaqueros Levi's que mejor sientan.

Al igual que las de Rosalía, estas gafas de sol son en tonos negros con pequeños detalles metalizados en sus patillas. Al ser de pasta, te aseguras que te llevas la opción más cómoda, se adaptan a tu rostro sin presionar demasiado las orejas o nariz, y ligera de llevar, lo mejor para un uso prolongado. Será como no tener nada en la cara.

¿Por qué te interesa comprar unas gafas de sol ovaladas y grandes como las de Rosalía?

Las gafas de sol que te presentamos de Polaroid, como el resto de modelos de la marca, son muy resistentes. Te protegerán de los rayos UV, el polvo o el aire equipadas con cristales de alta calidad. Son una muy buena y sofisticada opción para el día a día, como esta alternativa a las zapatillas Coolway que arrasa.

No es la primera vez que vemos a Rosalía con unas gafas de este tipo y es que, los modelos más voluminosos, te dan un campo de visión mayor, para rebajar la fatiga ocular. Además, es de las opciones que favorecen a más tipos de rostros diferentes: en un rostro cuadrado o diamante, suavizan las facciones, en un rostro en forma de corazón, aportan volumen en la parte inferior de la cara, y en los rostros estrechos, equilibran las proporciones.

En las valoraciones de estas gafas, reseñan que tienen una excelente relación calidad-precio. Las usuarias que las han probado aseguran que se mantiene como el primer día, sin importar donde las lleves, que es un modelo que sientan muy bien y que la calidad es extraordinaria.

El otro accesorio que ha repetido Rosalía en los últimos días

En las redes sociales, algunos usuarios creen que Rosalía está repitiendo accesorios en los últimos días porque van a ser parte de la estética de su próximo trabajo.

En sus historias de Instagram, Rosalía ha enseñado el enorme anillo que llevaba también en el US Open. No es la primera vez que enseña esta joya tan especial que para sus seguidores es una pista de su próximo trabajo. Con la figura de una paloma y la frase grabada de "con mi roca", muchos están convencidos que es la confirmación de que su próximo álbum va a estar inspirado en la religión.

Amazon Music también se ha sumado a dar pistas en sus redes sociales de una posible (e inminente) colaboración entre la artista y Guitarricadelafuente. Para no perderte nada de este estreno y de ningún otro artista, tienes un mes de prueba gratuito y así confirmar que es de las mejores plataformas para escuchar música en cualquier lugar. Te dejamos el enlace a Amazon Music, para que empieces desde ya tu suscripción tras unos sencillos pasos.