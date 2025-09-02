Ikea inventa el espacio de trabajo más útil que podrás tener en tu casa, ¡no ocupa ni 10 metros cuadrados!

Septiembre llega cargado de energía y nuevos propósitos: es el mes perfecto para organizar y renovar tu espacio.

Así como los niños estrenan libros y agendas para el nuevo curso, los adultos también sentimos la necesidad de poner orden en nuestra vida y en nuestro hogar, especialmente en lugares clave como la cocina o la oficina en casa. Si el verano fue para desconectar, el otoño es para enfocarse, ser productivos y empezar con buen pie.

Por eso, no hay mejor momento para transformar tu espacio de trabajo en casa. Ya sea para teletrabajar con comodidad o para que tus hijos tengan un rincón propio para estudiar y concentrarse, un entorno funcional y agradable hace toda la diferencia. Y lo mejor: no necesitas gastar una fortuna.

Si buscas muebles prácticos, duraderos y accesibles, Ikea es tu aliado. Desde Shopping, te hemos seleccionado los 5 muebles imprescindibles para montar tu oficina ideal en cualquier rincón de casa, ¡y por mucho menos de lo que imaginas!

El escritorio personalizable más solicitado

Lo primero de todo y lo más importante, un buen escritorio que se adapte a cualquier y estilo y cuente con algo de almacenaje. Siempre menos es más, y por ello este sencillo escritorio (disponible en blanco, negro o marrón) es el más solicitado en todo el catálogo de Ikea.

Con un estilo atemporal y un práctico diseño bajo el tablero, permite ocultar los cables que puedas tener en el set. Sus dos estantes en uno de los lados facilita un buen espacio de almacenaje para guardar los libros, carpetas o archivadores para que mantengas todo bien organizado. Y si lo que necesitas es organizar tus zapatos, este zapatero es tu salvación.

Además, esta estantería la puedes montar a la derecha o a la izquierda.

Otro de sus aspectos más notables es que, como buena parte de los muebles de Ikea, puedes personalizarlos a las medidas que necesites. Siendo la opción más sencilla y económica para lograr las medidas justas para encajar tus muebles a medida (y con estilo) en tu hogar.

Una silla sencilla, ligera y cómoda

Esta silla es de altura ajustable: para que te sientes con toda comodidad, independientemente de tu altura. Un aspecto básico que, junto con su diseño sencillo y comodidad, la colocan como la silla más vendida del catálogo de Ikea. Igual que estas sillas de comedor, de las más solicitadas en Amazon.

Y cuenta con una función de seguridad para las ruedas, ya que estas se bloquean cuando no se está usando la silla para que no se mueva.

Respecto a los materiales, el asiento es de plástico de polipropileno mientras que la estructura de la silla giratoria es de acero. Es capaz de soportar hasta 110 kg.

Y es que además se limpia muy fácil, tan solo tienes que pasar un paño húmedo para dejarla de nuevo impecable

Si necesitas más almacenamiento, la cajonera más vendida de Ikea

Si con la estantería que viene el escritorio anterior no te es suficiente, esta cajonera es justo lo que necesitas. Y si necesitas más espacio de almacenaje en el salón, este mueble auxiliar vuelve a estar de moda.

Con cinco cajones integrados, sigue un diseño de líneas sencillas que combina bien con multitud de estilo, ya sea con un escritorio o de forma independiente. Estos tienen una gran capacidad de almacenaje con 52 cm de largo y 30 cm de ancho, mientras que en profundidad puede ser de dos tamaños: de 8 o 12 cm para que puedas guardar cualquier tipo de documentación.

Además, tanto la parte de frente como la posterior está bien acabada, por lo que no importará el sitio donde la coloques, incluso como si es en el centro de la habitación.

Para ganar espacio sobre la mesa, este soporte para monitor con cajón

Si eres de esas personas que necesitan tener todo "a mano", esta soporte con cajón puede resultarte más que útil. Este soporte para monitor con almacenaje es perfecto para trabajar, estudiar y crear, y te ayuda a mantener el escritorio en orden, ya que ocupa poco.

En cuanto a su apariencia, combina un diseño pulido y sencillo con bambú, un material natural que suaviza su estilo y le aporta calidez.

Y no solo con ello, tener el monitor de tu ordenador o el portátil a la altura adecuada te ayudará a aliviar tensiones en cuello y hombros. Y si ya tienes contracturas, esta solución acabará con todos tus dolores de espalda.

Y si eres de aquellos que odia ver cables por todos lados, el orificio de la parte posterior te permite tener los cables organizados de modo que el escritorio no parezca tan desordenado.

Si no te quedan enchufes libres, con este flexo también podrás cargar el móvil

Y si hay un elemento que no puede faltar en tu escritorio, ese es un buen flexo que aporte la luz necesaria cuando la luz natural comienza a faltar.

Este flexo con un diseño clásico en color negro se integra bien en habitaciones, ya sea para poner en el escritorio o como lámpara auxiliar en la mesilla de noche. Esta lámpara retro se enciende y se apaga mediante un botón que se encuentra en la cabeza del flexo. Garantiza un uso versátil, gracias a la opción de girar y orientar el brazo y la cabeza de iluminación.

Pero, si por algo destaca, es porque en su base cuenta con un cargador integrado sobre el que podrás cargar tu móvil. No solo con esto, podrás cargar otro dispositivo al mismo tiempo, ya que el flexo también tiene un puerto USB integrado.