El dispensador de comida automático para que tus mascotas sigan comiendo a su hora cuando estés en la oficina

La vuelta a la rutina es complicada para todos. Mientras tú tienes que mentalizarte de regresar a la oficina con la mejor energía, tu mascota tiene que volver a acostumbrarse a no tenerte en casa todo lo que le gustaría. No sufras, porque hemos encontrado el dispensador de comida automático con el que se os hará más fácil a todos esta situación y con el que te aseguras que tu perro o gato esté siempre bien alimentado con el pienso mejor valorado.

Con el dispensador de comida automático, dejarás de mirar el reloj constantemente en el trabajo con la angustia de no saber si volverás a tiempo a casa para darle de comer a tu mascota. También es útil si tienes una pequeña excursión o no duermes en casa por alguna razón. Además, es mucho más económico de lo que te imaginas, de esos productos que no debes dejar pasar, si tienes animales en casa.

Qué hay que tener en cuenta antes de comprar un dispensador de comida automático

Lo cierto es que hablamos de un artículo muy práctico para tu mascota. Sin embargo, ahora tienes una gran variedad de opciones en el mercado, como de mochilas para viajar con tu mascota o de abrigos y chubasqueros para perros bonitos y baratos, y no todas pueden ser una ayuda de verdad en casa. Para encontrar el que mejor te viene, debes tener en cuenta:

El tamaño de tu mascota . No es lo mismo el pienso que toma un perro de una raza grande o un gato pequeño. La mayoría de modelos de comedores automáticos están diseñados específicamente para un tipo de animal , así que debes mirar cuál se ajusta al tuyo.

. No es lo mismo el pienso que toma un perro de una raza grande o un gato pequeño. La mayoría de modelos de comedores automáticos están diseñados específicamente para , así que debes mirar cuál se ajusta al tuyo. La capacidad del depósito. Tampoco es igual estar fuera de casa una mañana que todo el día. Tendrás que buscar un depósito en el que entre la comida que necesitas para las horas que estás fuera, ni más ni menos.

Tampoco es igual estar fuera de casa una mañana que todo el día. Tendrás que buscar un para las horas que estás fuera, ni más ni menos. El tipo de comida que toma tu mascota . El depósito tiene que garantizar que trata la comida con las mejores condiciones , ya sean opciones secas o más húmedas.

. El depósito tiene que garantizar que , ya sean opciones secas o más húmedas. El temporizador . Los que tienen relojes digitales te permiten programar la comida de forma más específica.

. Los que tienen te permiten programar la comida de forma más específica. Diseño antiatasco . Que puedas irte tranquilo de casa, sin sufrir porque no caiga o se derrame la comida.

. Que puedas irte tranquilo de casa, sin sufrir porque la comida. Fácil de limpiar. Es un producto que vas a utilizar con cierta regularidad. Tiene que ser cómodo en todos los sentidos.

El dispensador de comida automático más valorado

Este dispensador automático de comida es compatible con WiFi (consigue el amplificador WiFi más comprado de Amazon para mejorar tu conexión) y tiene una aplicación muy fácil de utilizar e intuitiva. Es de los más completos del mercado, ya que puedes programar hasta diez comidas en un solo día con porciones de una a 20 por uso.

El comedero puede ser controlado desde vuestro teléfono móvil por diferentes miembros de la familia, para aumentar las comodidades. Con un sistema para que la comida no se atasque, seis compartimentos para que haya buenas porciones de comida, buen ángulo de inclinación para que caiga de forma fluida y tapa segura para que esté cerrado firmemente, es uno de los favoritos del mercado.

Cuenta con más de 3.000 valoraciones positivas y una estupenda nota de 4,4 estrellas. Sus compradores destacan que funciona perfectamente, que es fácil de instalar y que siempre da las cantidades justas que necesita tu mascota, todo un triunfo por menos de 50 euros.

El dispensador de comida con el depósito más amplio

Compatible con WiFi y una buena aplicación para iOS y Android, este dispensador automático es otra gran opción gracias a su enorme depósito. Tiene una capacidad de cuatro litros, lo que se traduce en unos dos kilos de comida seca que pueden alimentar a tu mascota durante 20 días. Impresionante.

Tiene una ingeniosa estructura de doble tazón, ideal para las personas con más de una mascota en casa y terminar con las disputas por la comida. Además, cuenta con un sistema con el que promete mantener siempre la comida fresca y crujiente, gracias, en parte, a que utiliza los mejores materiales.

Para que funcione, dispone de un doble modo de alimentación, porque podrás utilizar enchufado a la corriente de la luz o con pilas, en función de lo que prefieras.

Una opción muy sencilla, pero eficaz

Con hasta seis comidas al día, este es un buen modelo de dispensador automático de comida que incorporar a tu hogar. Si tu mascota tiene problemas de peso, este en concreto está diseñado para distribuir cómodamente las cantidades y así reducir la obesidad y los problemas gastrointestinales. Y si tú también quieres cuidar la alimentación, puedes considerar la procesadora de alimentos clave para una dieta sana.

Los tazones son de acero inoxidable, seguros e inodoros, las mascotas no tendrán reacciones alérgicas o irritaciones y tú podrás limpiarlos sin complicaciones. Tiene dos modos de alimentación energética, enchufado con su cable o con las pilas, y funciones muy útiles. Por ejemplo, si hay un apagón de luz, guardará la programación que has configurado y no habrá que hacerlo de nuevo, si se va la luz cuando estás fuera de casa.

Además, cuenta con una bolsa desecante incorporada, para mantener la comida fresca, evitar que se estropee, y eliminar malos olores. Su cierre también es seguro para que la mascota no pueda acceder a la comida cuando no toque.