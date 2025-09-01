Cómo conseguir todos tus objetivos: la guía que arrasa en Estados Unidos que te ayudará a llegar y superar tu meta

Lo mejor del final de verano es las ganas renovadas que tenemos de afrontar cada reto. Las vacaciones nos dan la fuerza necesaria para alcanzar los objetivos de septiembre, y así tener una vida más organizada y disfrutar al máximo. Si te pesa más la depresión postvacacional que la motivación, hay guías y libros muy útiles, que te dan las claves para llegar a donde te propongas.

A través de consejos psicológicos, ejercicios prácticos o experiencias a personales, estas guías están diseñadas para ser una ayuda en tu día a día, liberarte del estrés (también te aconsejamos estas pastillas para la ansiedad, un remedio rápido y eficaz) y optimizar tus recursos. Desde Shopping, hemos preparado una selección con los libros motivacionales que no se mueven de los más vendidos y que de verdad han funcionado a las personas que los han leído.

'Hábitos atómicos': una guía con la que tener grandes cambios en tu vida

James Clear ha escrito este libro que ha vendido más de 25 millones de ejemplares en todo el mundo. Es una guía perfecta para los objetivos de septiembre, porque te da las claves para conseguirlos a través de hábitos, no pensando solo en las metas. Acciones repetidas que te acabarán llevando a triunfar, justo lo que tenemos que implementar en la vuelta a la rutina.

Con investigaciones de psicología, 'Hábitos atómicos' te explica como llegar a tener grandes cambios en tu día a día. Para el autor, la fuerza de voluntad es limitada y te enseña como gastarla de la mejor forma. Al final de la lectura, podrás mantener la motivación durante todo el año, por ejemplo para entrenar con la mejor bicicleta estática plegable.

Tiene más de 13.000 valoraciones positivas, ya ha alcanzado una gran nota de 4,6 estrellas sobre 5. "Es claro, práctico y motivador", "lo recomiendo si estás buscando ser constante y llevar a cabo cualquier proyecto personal" o "es simplemente genial y sobre todo útil" son algunas de las opiniones de esta guía.

Consigue una mentalidad exitosa con 'Piense y hágase rico'

El libro de Napoleon Hill es todo un clásico y superventas del éxito financiero. Plantea las bases para tener un pensamiento positivo, que influye directamente para conseguir los resultados que buscas. En concreto, es una mentalidad enfocada a la riqueza.

De una forma clara para todo el mundo, te enseñará a aprender del fracaso para lograr todos los objetivos de septiembre, a través de una buena organización y planificación. Algunas de las técnicas que explica es autosugestión, que consiste en repetir afirmaciones positivas y visualizarlas, para motivarte más aún a conseguirlas, al ver cómo sería conseguirlas.

En concreto, te presentamos una edición actualizada para seguir siendo un libro útil. Hablamos de una guía que lleva más de 80 años entre los productos más vendidos.

'Tu mejor año', el plan con el que llegarás a todas tus metas

En 'Tu mejor año', Michael Hyatt te plantea un sistema eficaz para conseguir tus metas en unos pocos y sencillos pasos. Te explica como conseguir una planificación de tu rutina que de verdad te resulte útil.

Con unos consejos para mantener la motivación, aplicados en diversos ámbitos de la vida y con estrategias sencillas, tus objetivos de septiembre serán como coser y cantar. Las personas que han leído esta guía la definen como " una inspiración" y aseguran que les ha dado mucha fuerza de voluntad.

En Amazon, es de los mejor valorados con una estupenda nota de 4,7 estrellas sobre 5. Sus lectores aseguran que es una compra que merece la pena.

Crea vínculos sanos y fuertes con 'Encuentra a tu gente'

Las personas de las que nos rodeamos son una pieza clave para conseguir todos los objetivos que nos proponemos. Construyendo con ellas relaciones sólidas y auténticas, podrás crecer como persona y tener más cerca tus mayores metas.

Al margen de lo que muchos creen, nuestros sueños o aspiraciones personales, no tiene que ser un viaje en solitario. Esta guía te da las claves para encontrar personas que sí te aporten, desarrollando tus habilidades sociales y fomentando un ambiente positivo.

La guía para encontrar la calma: 'Tigre Ratón Fresa'

Esta guía muy fácil de leer y entretenida te presenta 60 cuentos zen con grandes enseñanzas para tu día a día. Al final de la lectura tendrás grandes reflexiones atemporales, que te ayudarán a llevar una vida más feliz y calmada.

En sus páginas tienes historias destinadas a aliviar el estrés, salir de un bucle de pensamientos negativos, concentrarte mejor en tus metas o disfrutar más del ocio.

Las personas que han leído este libro consideran que es perfecto para relajarte, que es muy ameno y que les ha resultado muy útil. Lo recomiendan para todo tipo de personas y han acabado encantados sus páginas.