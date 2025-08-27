Ni el de Taylor Swift ni el de Georgina: el anillo de compromiso más buscado es este y sabemos su precio

El notición de agosto (y puede que del año) es que... ¡Taylor Swift se casa con su novio Travis Kelce! Confirman así que tienen una de las historias de amor más románticas de los últimos años. En su perfil de Instagram ha compartido la final noticia, con diferentes instantáneas del momento y, por supuesto, un primer plano del increíble anillo de compromiso que le regaló el jugador.

El anuncio de Taylor Swift y Travis Kelce, sumado al de Cristiano Ronaldo y Georgina, Dua Lipa con Callum Turner o Zendaya y Tom Holland, confirma que 2025 es el año de los compromisos. Esta coincidencia nos ha convertido en unos auténticos expertos para encontrar el anillo de pedida perfecto.

Desde Shopping, tenemos el modelo más buscado para demostrar tu amor y que encaja en todos los gustos, una joya que nada tiene que envidiar a la de la cantante y que te va a enamorar desde el primer vistazo.

Este es el anillo de compromiso más buscado que el de Taylor Swift

Sí, sí, sabemos que las joyas de Taylor Swift y Georgina son inolvidables y con mucha personalidad, pero no son los anillos de compromiso clásicos con los que sueña las novias. El modelo de Pandora que te presentamos además de clásico, es muy elegante y le dará a tu mano el aspecto más brillante y glamuroso. Combina de lujo con el collar que arrasó como regalo en San Valentín, una joya única y muy especial.

Lo primero que llama la atención de este anillo es la gran circonita transparente cúbica que tiene en el centro. Está encajada en forma de corona, gracias a sus sujeciones en forma de garra. Simplemente, espectacular.

Lo cierto es que es una joya llena de detalles, como las múltiples circonitas cúbicas transparentes, tanto en la base de la piedra como en todo su eje, que elevan la pieza y la hacen más deslumbrante. Y por si fuera poco, es un solitario acabado a mano.

Qué tiene este modelo de Pandora para ser el más codiciado de las últimas semanas

El anillo de compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce tiene un diamante en forma de cojín sobre una banda dorada. El que te presentamos está chapado en oro de 14K, dando la misma sensación de lujo y sofisticación por sus materiales, pero por un precio mucho más económico. Tendrás una joya que inspira romanticismo, clase y elegancia por menos de 100 euros, una oportunidad única.

Es fácil de llevar, tanto porque es cómodo para el dedo como por su estilo. No solo combina con cualquier look, sino que lo eleva.

Esta pieza de pedida tiene en Amazon una nota excelente de 5 estrellas sobre 5, confirmando que es la perfecta para la ocasión.

Si te ha gustado el anillo de boda de Taylor Swift, tenemos la alternativa económica

Del mismo estilo vintage que el de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, tenemos este anillo hecho a mano de plato, que transmite glamour y buen gusto. Gracias a su bañado. Tendrás un brillo duradero para presumir siempre de joya.

Lleva una piedra preciosa de circonita muy dura y resistente al desgaste, para que puedas hacer tu vida con normalidad mientras lo llevas. Te sentirás especial luciéndolo, mientras le dices al mundo lo mucho que te quieren, ya que es uno de los regalos originales y útiles que pedir.

Hablamos de un anillo de pedida que en Amazon supera las 2.000 valoraciones positivas, confirmando que es una joya con la que acertar sí o sí. Sus compradores destacan su apariencia y claridad, considerando que es muy bonito y que no puede quedar mejor.

El próximo álbum de Taylor Swift sale muy pronto

Esta fantástica noticia cierra un año muy bueno para Taylor Swift. Además de haber recuperado los derechos de sus primeros seis discos y de su compromiso con Travis Kelce, el próximo 3 de octubre sale el que será su decimosegundo álbum 'The Life of a Showgirl'. Con una estética cabaretera, la cantante se ha propuesto mostrar que hay detrás de la vida de una superestrella.

El nuevo disco ya se ha agotado en la reserva, pero si quieres prepararte para uno de los estrenos más esperados del año, puedes conseguir alguno de sus predecesores y entrar por completo en el universo swfitie.

Versiones especiales de los álbumes de Taylor Swift en Amazon

Antes del estreno de 'The Life of a Showgirl', puedes tener uno de los discos más exitosos de Taylor Swift en una versión que es todo un lujo. Los vinilos son piezas de coleccionista que con uno de los mejores tocadiscos te pueden regalar una velada muy especial, escuchando a tu cantante favorita y desconectando de la realidad.

Su precioso tono azul lo convierten en una pieza única, con una nota de 4,8 estrellas sobre 5 y que no vas a poder dejar de mirar. Además, cuesta menos de 40 euros, un precio poco habitual en este formato.

El libro para conocer al detalle la vida de Taylor Swift

Antes de la llegada de Travis Kelce, la vida de Taylor Swift ha estado llena de momentos irrepetibles que tú puedes vivir gracias a este fantástico libro.

Con preciosas ilustraciones, harás un recorrido por las diferentes etapas de la artista, conociendo sus facetas más desconocidas y volviendo a enamorarte de tu cantante favorita. Tiene una maravillosa nota de 4,7 estrellas sobre 5, así que cuenta con el aprobado de sus fanáticos.