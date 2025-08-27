AliExpress rebaja al máximo sus precios: los mejores chollos que puedes adquirir hasta el 27 de agosto

Es oficial: apenas quedan 48 horas para que AliExpress finalice una de sus campañas —por no decir, la más— esperadas del año.

La conocida como 'Vuelta al cole'. Un nombre que, si bien puede confundirse con la adquisición rebajada de rotuladores o carpetas para la tan inevitable vuelta escolar, ha dispuesto en realidad muchísimos descuentos en todas las categorías.

Solo hay que recordar cómo, hace unos días, os señalábamos la increíble oportunidad de adquirir una aspiradora vertical portátil con una batería casi ilimitada y un jugoso descuento, entre otras grandes gangas. Una oferta tan singular y tan poco vista como los chollos más buscados de los Choice Days, que ocuparon las portadas y los chats de redes sociales.

Y no solo eso, porque, más allá de disponer de unas rebajas de lo más potentes, AliExpress ha querido rebajar aún más sus precios al máximo. ¿Cómo? Con el reparto de distintos cupones que, a diferencia de todas las promociones existentes, sí son acumulativos. Eso es: puedes beneficiarte del descuento que presenta y, además, potenciarlo con uno de los cupones que, sabedores de lo que os gusta una buena rebaja, AliExpress ha querido darnos para vuestro disfrute. ¡Tomad nota y aplicarlo en las compras que realices!

Los códigos descuentos que puedes introducir para conseguir aún más rebajado el producto ESBS03 3 euros de descuento en compras mínimas de 15 euros.

ESBS05 5 euros de descuento en compras mínimas de 30 euros.

ESBS10 10 euros de descuento en compras mínimas de 69 euros.

ESBS15 15 euros de descuento en compras mínimas de 99 euros.

ESBS25 25 euros de descuento en compras mínimas de 139 euros.

ESBS35 35 euros de descuento en compras mínimas de 199 euros.

ESBS45 45 euros de descuento en compras mínimas de 269 euros.

ESBS55 55 euros de descuento en compras mínimas de 349 euros.

ESBS60 60 euros de descuento en compras mínimas de 429 euros.

ESBS100 100 euros de descuento en compras mínimas de 500 euros

Y, ahora sí que sí, aquí os dejamos algunos de los chollos que, ahora mismo, están colapsando la web de AliExpress para que, aprovechéis, y no os quedéis sin ellos.

Así es el rastreador avanzado Fitbit Charge 5 / AliExpress

Si estás pensando en adquirir un smartwatch o una pulsera de actividad que resulte práctica para el día a día… no te lo pienses mucho.

Estos productos que suelen rondar los 100 euros habitualmente, ahora puede ser tuyo por la mitad. Puedes conectarlo a la aplicación que utilices habitualmente en tu teléfono móvil para medir bien tus constantes, ritmo cardíaco y descanso de manera fácil y sencilla.

Además, es resistente al agua por lo que te si te gusta la natación... es muy buena adquisición. Por no hablar de que puedes fijarte metas o pequeño objetivos para cumplir día tras día.

De 666 a 187euros: hazte con el reloj One Plus Watch 3 que ya roza stock

De 666 a 179 euros: hazte con el reloj One Plus Watch 3 que ya roza stock / AliExpress

¿Prefieres un modelo un poco más profesional? Entonces, esta versión de la OnePlus Watch, con una estética de reloj analógico, puede ser una interesante alternativa.

Disponible en diferentes tonalidades, este modelo inteligente, que cuenta con un sistema Android, es una excelente opción frente al típico reloj de Tommy Hilfiger, al menos en términos estéticos. Además, este modelo ofrece un monitoreo exhaustivo que ahora puede ser tuyo por menos de 200 euros, cuando habitualmente ronda los 700 euros.

De 47 euros a 21 euros: el cuchillo que no querrás que falte en tu cocina

El cuchillo con más de un 50 % de descuento que puedes adquirir en AliExpress / Freepik

¿Cuánto cuesta un buen cuchillo de cocina? Los más entusiastas de la cocina seguro que han respondido a esta pregunta con una cifra cuantiosa, y, la verdad, no es para menos. El filo, el corte y los materiales con los que está hecho… se pagan.

De ahí que adquirir este cuchillo por unos 21 euros sea una auténtica oportunidad que, como te adelantamos, no querrás desaprovechar.

La razón es sencilla: este cuchillo corta, con una sola pasada y con gran facilidad, infinidad de alimentos.

De 60 a 22 euros: así es la vajilla completa de 12 piezas de vidrio templado

De 60 a 22 euros: así es la vajilla completa de 12 piezas de vidrio templado / AliExpress

Esta vajilla está disponible en una variedad de tonalidades, ideal para darle un toque divertido y colorido a tu mesa. Lo mejor de todo es que puedes conseguirla por solo 22 euros, gracias a las increíbles rebajas de AliExpress para la vuelta al cole, ¡y los cupones exclusivos que puedes aprovechar!

Este set incluye cuatro platos llanos, cuatro hondos y cuatro platos de postre, lo que te permitirá disponer la mesa de manera fácil y con un acabado impecable. ¡Dile adiós a lo tedioso y disfruta del proceso!

De 59 euros (antes 208 euros): esta es la aspiradora inalámbrica de Laresar

De 208 a 59 euros: el gran chollazo de las rebajas de AliExpress / Freepik

No podíamos dejar fuera esta joya en oferta: la aspiradora vertical V10 Lite, que ha caído de 208 € a solo 59 € (64 € sin cupón ESB05).

Con una potente succión dual de hasta 38KPA, limpia desde pelos de mascotas hasta migas y polvo, y su modo Eco de 15KPA garantiza un funcionamiento silencioso. Su batería de rápida carga es perfecta para usar a diario.

Cuenta con un cabezal flexible gira 180° e incluye 6 luces LED para llegar a los rincones más oscuros, incluso debajo de muebles bajos. Además, su rodillo antienredos reduce un 82% la acumulación de cabello, ideal para hogares con mascotas.