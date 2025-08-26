El cine de estreno vuelve a casa: 20 películas para ver una y otra vez por solo 9,99 € (y sin colas)

Después de una buena tarde de cine, siempre queda ese deseo de revivir las mejores escenas, entender mejor cada diálogo o volver a emocionarte con los grandes estrenos. ¿La buena noticia? Ahora puedes hacerlo desde casa —o desde tu terraza tomando algo en la mesa plegable que adquiriste rebajada antes de que se agotase— con Movistar Plus+.

Con su nueva tarifa sin permanencia por solo 9,99 euros al mes, Movistar Plus+ te da acceso a un amplio catálogo de películas, series, documentales y más de 80 canales, incluyendo lo mejor del cine nacional e internacional. Todo, sin necesidad de estar vinculado a ningún operador y con la posibilidad de compartir tu cuenta en dos dispositivos a la vez.

¿Eres fan del deporte? También encontrarás contenido premium como LaLiga, la Champions, el golf o tenis, todo en una sola suscripción. Y si eres beneficiario del Bono Cultural Joven, puedes contratar el plan anual por solo 39 € al año: ¡menos de 3 € al mes!

Además, si te animas al plan anual estándar (99,90 €), estarías pagando el equivalente a dos meses gratis. Ideal para quienes no se quieren perder ningún estreno ni dejar de disfrutar del mejor contenido durante todo el año.

Por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia y sin importar tu teleoperador, tienes acceso a una gran variedad de películas y mucho más: series, documentales y las mejores competiciones deportivas.

'Conclave' La ganadora del Oscar a Mejor Guion Adaptado en 2025 ya está en Movistar Plus+. Con la muerte del papa, el cardenal Lawrence es el elegido para dirigir el cónclave del que saldrá el nuevo dirigente de la Iglesia Católica. Una temática poca explorada en el cine, un guion muy inteligente e interpretaciones espectaculares han hecho de esta obra todo un éxito que ahora tú también puedes descubrir o revivir.

'Un lío de millones' Esta ha sido una de las grandes comedias españolas del último año que promete sacarte grandes carcajadas, ideal para una velada en familia o con tu grupo de amigos de confianza. Los hijos de Agustín y Bego (Antonio Resines y Gracia Olayo) nunca van a visitarles, así que deciden fingir que han ganado la lotería y utilizar que son multimillonarios para ver si así les hacen caso. El resultado es una historia llena de escenas surrealista con las que no podrás parar de reír y que refleja el amor incondicional de los padres.

'Babygirl' La película con la que Nicole Kidman ganó la Copa Volpi a la mejor actriz en el Festival de Venecia ya está disponible en Movistar Plus+ y no te dejará indiferente. Es un thriller erótico con actuaciones sobresalientes y un guion que desafía los tabúes de forma elegante. Te presenta a una mujer que se deja llevar por sus impulsos y empieza un romance basado en el sometimiento con el becario de su empresa... Y eso es solo el inicio.

'Jurado Nº 2' ¿Te imaginas que te llaman para ser jurado de un juicio por asesinato y ahí mismo descubres que podrías estar implicado en ese crimen? Es lo que le ocurre a Justin Kemp, protagonista de la película con la que no podrás despegar los ojos de la pantalla. Te plantea una interesante reflexión sobre la verdad y la justicia con la que pondrá a prueba tu perspectiva de la realidad. Grandes actuaciones, buen guion y sorprendente final son los ingredientes de esta ficción dirigida por Clint Eastwood.

Parthenope Esta película es un viaje visual y emocional que atrapa al espectador desde el primer instante. Y es que Sorrentino vuelve a sus temas fetiche: juventud, belleza y la esencia napolitana, en una cinta protagonizada por la joven Celeste Dalla Porta, junto a Stefania Sandrelli ("Novecento") y Gary Oldman en papeles secundarios.

Un estreno esperado: 'Joker: Folie à Deux' Empezamos esta lista con una de las películas más esperadas en 2024 y que estábamos deseando volver a ver. Después de Joaquín Phoenix nos encandilara en la primera película del Joker, con la que ganó la estatuilla de los Oscar, la secuela vuelve acompañado de Harley Quinn, una de las grandes villanas del universo DC.

Misión: Imposible. Sentencia mortal. Parte uno En su séptima entrega, Ethan Hunt (Tom Cruise en plena forma) regresa para enfrentarse a un enemigo capaz de manipular la realidad. Dirigida nuevamente por Christopher McQuarrie, esta película arranca con la desaparición de un submarino estadounidense, secuestrado por una amenaza informática que pone en jaque la seguridad mundial. Aunque los gobiernos buscan controlar esta amenaza, Hunt no está dispuesto a dejar que lo consigan.

The Apprentice (La historia de Trump) Nominada a dos Oscar en 2025, esta antibiografía dirigida por Ali Abbasi se adentra en la vida de Donald Trump, pero sobre todo en el sistema que lo creó. Con Sebastian Stan y Jeremy Strong en los papeles principales, la película revela la compleja relación de Trump con su familia y la corrupción que marcó una Nueva York en plena transformación.

Wolfs Presentado en la Sección Oficial de la Mostra de Venecia, George Clooney y Brad Pitt interpretan a dos lobos solitarios encargados de solucionar un crimen en esta entretenida y explosiva comedia negra dirigida por Jon Watts (autor de las últimas entregas fílmicas de "Spider-Man"). En la suite de un hotel de lujo, una importante fiscal del distrito de Nueva York tiene el cadáver ensangrentado de un joven en él y solo un hombre o, mejor dicho, dos pueden ayudarla a deshacerse del cuerpo.

'Furiosa': de la saga Mad Max George Miller regresa a su icónica saga posapocalíptica con esta épica precuela centrada en Furiosa, interpretada por Anya Taylor-Joy. La película explora el origen de la Imperator que conocimos en "Mad Max: Furia en la carretera", mezclando acción desenfrenada, violencia cruda y una historia que aborda guerra, venganza y esperanza.

'La sustancia', la polémica de los Óscar Uno de los fenómenos cinematográficos más sorprendentes del año, "La sustancia" protagonizada por Demi Moore, aborda la presión que sufre una estrella de Hollywood en declive debido a la edad. Elizabeth Sparkles, su personaje, decide someterse a un tratamiento dudoso para recuperar la juventud, pero con la advertencia de que, una vez iniciado, no podrá escapar de sí misma.

'Gladiator II' Veinticuatro años después del icónico Gladiator, esta esperada secuela protagonizada por Paul Mescal revive el drama épico en la antigua Roma. La historia retoma tras la muerte de Marco Aurelio, con dos emperadores tiránicos y el nieto de Aurelio, Lucio Vero, quien es esclavizado y obligado a luchar por su vida en el Coliseo. Con impresionantes batallas, personajes complejos y una producción de gran escala, la película combina venganza, poder y redención en un contexto histórico vibrante. Una cinta que recupera la esencia del clásico original, pero con un enfoque renovado y fresco, capaz de atraer tanto a fanáticos del género como a nuevas generaciones.

'Romper el círculo' Más allá de la polémica mediática entre sus protagonistas Blake Lively y Justin Baldoni, esta adaptación del libro de Colleen Hoover aborda la violencia machista, los abusos y el trauma con un enfoque delicado pero contundente. Blake Lively interpreta a una mujer que, tras superar una infancia traumática, busca empezar de nuevo y abrir una floristería en Boston.

'Napoleón' Ridley Scott vuelve a la gran pantalla con un biopic épico sobre Napoleón Bonaparte, interpretado por Joaquín Phoenix. La película cubre la carrera militar y la intensa relación amorosa con Josefina, interpretada por Vanessa Kirby, en una obra cargada de batallas, opulencia y drama íntimo.

'El secreto del orfebre' Última película de Mario Casas hasta la fecha, basada en la novela homónima de Elia Barceló. Él y Michelle Jenner protagonizan este drama romántico que se desplaza entre distintas épocas, contando una historia de nostalgia, decisiones y amor verdadero. Casas interpreta a Juan Pablo, un orfebre anclado a un viejo romance que regresa a su pueblo para buscar a su gran amor de juventud.

'Emilia Pérez' La película Emilia Pérez es una propuesta cinematográfica única que combina elementos de thriller, musical y drama romántico, ofreciendo una experiencia visual y emocionalmente impactante. La trama sigue a Rita, una abogada interpretada por Zoe Saldaña, quien se ve involucrada en una misión inesperada que la lleva a colaborar con un líder de cartel de la droga.

'El 47': la ganadora de los Goya 2025 El 47 es una película que narra la historia real de un hombre comprometido con su comunidad, ambientada en la década de 1970 en Barcelona. Eduard Fernández ofrece una interpretación conmovedora como conductor de autobús, destacando por su capacidad para transmitir la lucha social y la esperanza en tiempos difíciles.

'La infiltrada': Carolina Yuste nuevamente protagonista La infiltrada es un thriller de acción basado en hechos reales que sigue la historia de Aranzazu Berrade Merín, una policía nacional que se infiltra en la banda terrorista ETA. Carolina Yuste ofrece una actuación destacada en el papel principal, mostrando la complejidad emocional y los sacrificios personales de su personaje

'La zona de interés' no dejará a nadie indiferente La zona de interés es un thriller psicológico que ofrece una mirada escalofriante a la banalidad del mal, ambientado en los alrededores de Auschwitz. La película se centra en la vida cotidiana de la familia del comandante del campo de concentración, mostrando la desconexión entre su vida idílica y la brutal realidad que ocurre a pocos metros de su hogar