Nick Jonas ha sido el centro de atención en las últimas semanas tras el esperado reencuentro con Demi Lovato y los Jonas Brothers. La cantante volvió a compartir escenario con los hermanos para interpretar algunos de los temas emblemáticos de Camp Rock, recordándonos por qué son un verdadero icono generacional. Pero no solo en la música brillan, sino también en el mundo de la moda, y Nick lo ha dejado claro con creces.

Fossil ha elegido a Nick Jonas como su nuevo embajador, y no es casualidad. El artista ha demostrado que los accesorios, especialmente los relojes, pueden reinventarse constantemente y que todavía queda mucho por explorar en su estilo y uso. Su anillo reloj, en particular, se ha convertido en un éxito gracias a su diseño único y sofisticado.

Nick Jonas reinventa cómo llevar un reloj con su nueva colección para Fossil (y sí, hay una opción asequible) / Cortesía Fossil

Dentro de la colección exclusiva de Nick Jonas para Fossil, el anillo reloj es una pieza de edición limitada, por lo que, si no llegas a tiempo para conseguirlo o, simplemente, está fuera de tu presupuesto, no te preocupes. Fossil ofrece otra opción de ese anillo reloj presente en la colección de Nick Jonas, que ha conseguido revolucionar por completo el mundo de la moda y te enamorará con un primer vistazo.

Así es el reloj anillo de Nick Jonas que no deja indiferente a nadie

Este reloj anillo de Fossil muy similar al de Nick Jonas destaca por su preciosa caja rectangular de acero inoxidable, dorada con esfera de nácar brillante. Complementos con un diseño tan bonito no son fáciles de encontrar, toda una joya de colección al nivel de la alternativa del anillo de compromiso de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo o el collar de mujer que arrasó como regalo de San Valentín.

Su caja es de 14 m, de cristal mineral muy resistente a los arañazos y a los golpes. A pesar de su reducido tamaño, su movimiento preciso de cuarzo de dos manecillas se aprecia a la perfección. Sabrás en todo momento la hora que es cómodamente.

La correa del reloj anillo también es de acero inoxidable y en un tono dorado muy duradero. Además, sus eslabones se pueden quitar para ajustarse a la perfección al dedo en el que lo quieras llevar. Una opción elegante y discreta de complementos.

Hablamos de un reloj Fossil resistente al agua hasta 50 metros. No te lo tendrás que quitar para ducharte o si practicas algún tipo de disciplina de natación. De hecho, Nick Jonas suele llevarlos en los conciertos de la gira y así lo ha mostrado en su Instagram, confirmando que son versátiles y adecuados para cualquier situación.

Por qué te interesa conseguir el reloj anillo que ya luce Nick Jonas

Para Nick Jonas, tener un reloj anillo es interesante porque: "llevar relojes debería ser divertido. Es una expresión de quién eres", explicó en su colección de Fossil. El cantante recomienda llevarlo en el meñique, a modo de sello, para darle un estilo vintage y ser un icono de las tendencias. El protagonista también ha explicado que tener un complemento de esta marca es sentir el lujo y la elegancia en tu mano.

Dentro de Fossil, este es uno de los modelos más vendidos, porque conseguir reflejar la estética de los relojes más míticos de la firma, aportando toques distintivos al ser en un anillo. Un complemento original y muy especial para toda la vida.

Los relojes de la colección que ha diseñado Nick Jonas con Fossil tienen un precio de 150 euros, pero el modelo que te presentamos está rebajado y no supera los 100 euros. Sin duda, es una oferta que no debes dejar pasar. Pocas ocasiones vas a encontrar tan rentables.

Con una muy buena nota de 4,5 estrellas sobre 5, este artículo ha triunfado entre sus compradores. "Muy bueno", "brutal", "gran estilo vintage" o "muy bonito" son algunos de los comentarios que se pueden leer de este reloj. Además, los usuarios confirman que funcionan a la perfección y no dudan en recomendarlo.