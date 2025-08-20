Ofertas Back to School: los productos TOP de AliExpress con descuentos de hasta el 70 %

La cuenta atrás para el inevitable fin de las vacaciones ya está en marcha, y con ella, la siempre temida vuelta al cole. Es el momento de prepararse, sobre todo si eres de los que prefieren evitar el estrés de las compras de última hora, cuando muchos padres se lanzan a conseguir todo a toda prisa, sin pensar en el precio.

Pero hay otra forma de hacerlo. Porque si hay algo que agradece el bolsillo después de un verano intenso (emocional y financieramente hablando), es un poco de previsión... y un buen descuento.

AliExpress lo sabe. Por eso ha estrenado, desde el 18 de agosto, su campaña más esperada del año: la vuelta al cole. Y no hablamos solo de estuches y mochilas. Esta edición va más allá: desde básicos escolares hasta gadgets prácticos, mobiliario funcional o pequeños aliados para que la rutina —aunque inevitable— se haga más llevadera.

La campaña está activa hasta el 27 de agosto, y si eres de los que prefieren evitar las compras de última hora (cuando los precios suben y el stock escasea), ahora es el momento ideal para equiparte al mejor precio.

Además, puedes aprovechar cupones de descuento exclusivos que se aplican al finalizar tu compra. Y para facilitarte la elección, hemos seleccionado los 6 productos con mejores valoraciones y rebajas increíbles. Para ello, solo tienes que teclear el código y ¡voilá! Aplicado quedará:

ESBS02 2 euros de descuento en compras mínimas de 10 euros

de descuento en ESBS03 3 euros de descuento en compras mínimas de 15 euros

de descuento en E SBS05 5 euros de descuento en compras mínimas de 30 euros

de descuento en ESBS10 10 euros de descuento en compras mínimas de 69 euros

de descuento en ESBS15 15 euros de descuento en compras mínimas de 99 euros

de descuento en ESBS25 25 euros de descuento en compras mínimas de 139 euros

de descuento en ESBS35 35 euros de descuento en compras mínimas de 199 euros

de descuento en ESBS45 45 euros de descuento en compras mínimas de 269 euros

de descuento en ESBS55 55 euros de descuento en compras mínimas de 349 euros

de descuento en ESBS60 60 euros de descuento en compras mínimas de 429 euros

de descuento en ESBS100 100 euros de descuento en compras mínimas de 500 euros

Y ahora sí que sí, he aquí los mejores descuentos de este inicio de rebajas por "la vuelta al cole":

A mitad de precio: la tablet Xiaomi Redmi Pad / AliExpress

Si estás en esa fase de preguntarte si necesitas una tablet para estudiar, trabajar o simplemente tener entretenimiento portátil, la respuesta corta es: sí. Y más si hablamos de la Xiaomi Redmi Pad, ahora al 50 % de descuento.

Pantalla FHD+ de 11 pulgadas, diseño metálico, batería de 8000 mAh, procesador Snapdragon… todo lo que necesitas para aguantar el día sin buscar enchufes ni perder fluidez. Además, tiene certificación TÜV Rheinland para cuidar tus ojos. Una inversión que sí vale la pena.

El robot aspirador y trapeador combinado por unos 140 euros / AliExpress

Rebajado más de 250 euros, encontramos este robot aspirador que se ha vuelto un imprescindible en todos los hogares.

Con él , te olvidarás de estar pasando o revisando el polvo en cualquier superficie o suelo de la casa.

El mismo que, con sus intachables valoraciones sobresalientes, ahora puede ser tuyo con un descuento que jamás se habia visto antes.

Con un 67 % de descuento: el ventilador de techo con control remoto en AliExpress / AliExpress

La ola de calor no tiene pinta de darnos tregua —al menos no todavía—, así que si estás buscando una solución que sea funcional, estética y, ya que estamos, silenciosa... este ventilador de techo con control remoto (que ya te contamos cómo instalar) es justo lo que necesitas.

Se instala en un momento, puedes regularlo sin moverte del sofá (o de la cama) y, como extra, también funciona como lámpara. El clásico dos en uno que te hace la vida más fácil. Y sí, está rebajado casi un 70 %. El stock no durará mucho, ya te lo advertimos.

No más manchas este limpiador conseguirá que toda tu tapicería y alfombras queden impolutas / AliExpress

Con un 66 % de descuento, todavía tienes la oportunidad de añadir al carrito este increíble limpiador de manchas, apto para todo tipo de tapicerías, cortinas y alfombras. Así es: olvídate de los temores por esos pequeños accidentes que convierten las cortinas en lienzos improvisados, ¡especialmente cuando los rotuladores indelebles se cuelan en la lista del material escolar!

Lo mejor de todo es que no solo dejará tus sofás, colchones, asientos del coche y cojines como nuevos, sino que también devolverá la frescura a esos peluches que tanto quieren los más pequeños (y no tan peques). Gracias a su sistema de pulverización, fregado y aspiración, elimina incluso las manchas más difíciles y resecas en cuestión de segundos. Y, por supuesto, cuenta con diferentes cabezales y modos para hacerlo de forma eficaz. ¡Todo un imprescindible!

Por 65 euros, el escritorio con cuatro cajones de Dormidan / AliExpress

Si con el nuevo curso escolar también toca renovar y adecuar a los estudios la habitación… te encantará conocer que este escritorio constituido por cuatro cajones es ideal para ello.

Cuenta con líneas modernas y minimalistas, que se adaptan a todos los estilos. Y sí, por si te lo estás preguntando: es de calidad. Perfecta para usar a diario de manera imperecedera. Por no hablar de lo útil que resulta.

Rozando el 50 % de descuento, la camiseta adidas para los más deportistas / AliExpress

Más allá de que puedes utilizar el cupón de 10 euros para potenciar la rebaja con dos euros más, esta camiseta de Adidas, disponible en distintas tallas y colores, es un básico que, sin duda, no querrás dejar de usar. Más aún si eres amante del deporte o de los que buscan ropa cómoda para teletrabajar... o para hacer planes en verano.

La aspiradora inalámbrica que puedes conseguir por menos de 90 euros / AliExpress

Con 10 euros de descuento extra si aplicas el cupón citado… podrás hacerte con esta aspiradora inalámbrica COTIAR V22 es la solución perfecta para quienes buscan potencia y versatilidad en un solo dispositivo. Con una potencia de succión de 55kPa y 650W, garantiza una limpieza profunda en cualquier superficie, desde suelos duros hasta alfombras, eliminando incluso el pelo de mascota.

Su pantalla LED te permite monitorear fácilmente el modo de succión, adaptándose a las necesidades de cada superficie. Además, su capacidad de 1,2 L asegura menos interrupciones durante la limpieza. Sin escobillas y totalmente inalámbrica, ofrece comodidad y eficiencia, convirtiéndola en una de las mejores opciones para un hogar impecable.