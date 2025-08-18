Hasta un 70 % de descuento: los 6 mejores chollos de AliExpress que vuelan de stock

La cuenta atrás para el inevitable fin de las vacaciones ya está en marcha, y con ella, la siempre temida vuelta al cole. Es el momento de prepararse, sobre todo si eres de los que prefieren evitar el estrés de las compras de última hora, cuando muchos padres se lanzan a conseguir todo a toda prisa, sin pensar en el precio.

Porque, admitámoslo, uno de los grandes beneficios de adelantar estas compras es aprovechar las ofertas que ofrecen un respiro a ese bolsillo que, tras el verano, ya empieza a pedir un reseteo.

Consciente de ello, AliExpress ha dado el pistoletazo de salida el 18 de agosto a su campaña más esperada del año: la vuelta al cole. Y no es solo una campaña que cubre lo esencial para los más pequeños, sino que también pone a tu disposición soluciones perfectas para amueblar habitaciones o hacer más ágiles las tareas cotidianas, todo a precios irresistibles.

Para ello, no solo te compartimos algunos de los cupones para rebajar aún más la compra, sino que, además, hemos querido seleccionar algunas de dichas ofertas que han conseguido dejarnos sin palabras:

CDES02 2 euros de descuento en compras mínimas de 19 euros

de descuento en CDES05 5 euros e descuento en compras mínimas de 39 euros

en CDES07 7 euros de descuento en compras mínimas de 59 euros

en CDES10 10 euros de descuento en compras mínimas de 79 euros

en CDES20 20 euros de descuento en compras mínimas de 169 euros

en CDES30 30 euros de descuento en compras mínimas de 249 euros

en CDES40 40 euros de descuento en compras mínimas de 359 euros

Y ahora sí que sí, he aquí los mejores descuentos de este inicio de rebajas por la vuelta al cole:

Con un 67 % de descuento: el ventilador de techo con control remoto en AliExpress / AliExpress

Con esta ola de calor que parece no dar tregua, ¿quién no querría un ventilador de techo moderno? Si la respuesta es sí, no esperes más y aprovecha para hacerte con este increíble ventilador con control remoto rebajado casi un 70 % (y mientras todavía tiene stock). Con él, conseguirás conciliar el sueño más fácilmente, o al menos reducir el temor a deshidratarte por esos sudores intensos.

Es súper fácil de usar (y si necesitas ayuda, ya te hemos contado cómo instalarlo), además, con su control remoto podrás programarlo a tu gusto. Y para cuando llegue el frío, ¡también funciona como lámpara! Así que, dos en uno.

No más manchas este limpiador conseguirá que toda tu tapicería y alfombras queden impolutas / AliExpress

Con un 66 % de descuento, todavía tienes la oportunidad de añadir al carrito este increíble limpiador de manchas, apto para todo tipo de tapicerías, cortinas y alfombras. Así es: olvídate de los temores por esos pequeños accidentes que convierten las cortinas en lienzos improvisados, ¡especialmente cuando los rotuladores indelebles se cuelan en la lista del material escolar!

Lo mejor de todo es que no solo dejará tus sofás, colchones, asientos del coche y cojines como nuevos, sino que también devolverá la frescura a esos peluches que tanto quieren los más pequeños (y no tan peques). Gracias a su sistema de pulverización, fregado y aspiración, elimina incluso las manchas más difíciles y resecas en cuestión de segundos. Y, por supuesto, cuenta con diferentes cabezales y modos para hacerlo de forma eficaz. ¡Todo un imprescindible!

Por 65 euros, el escritorio con cuatro cajones de Dormidan / AliExpress

Si con el nuevo curso escolar también toca renovar y adecuar a los estudios la habitación… te encantará conocer que este escritorio constituido por cuatro cajones es ideal para ello.

Cuenta con líneas modernas y minimalistas, que se adaptan a todos los estilos. Y sí, por si te lo estás preguntando: es de calidad. Perfecta para usar a diario de manera imperecedera. Por no hablar de lo útil que resulta.

Rozando el 50 % de descuento, la camiseta adidas para los más deportistas / AliExpress

Más allá de que puedes utilizar el cupón de 10 euros para potenciar la rebaja con dos euros más, esta camiseta de Adidas, disponible en distintas tallas y colores, es un básico que, sin duda, no querrás dejar de usar. Más aún si eres amante del deporte o de los que buscan ropa cómoda para teletrabajar... o para hacer planes en verano.

La aspiradora inalámbrica que puedes conseguir por menos de 90 euros / AliExpress

Con 10 euros de descuento extra si aplicas el cupón citado… podrás hacerte con esta aspiradora inalámbrica COTIAR V22 es la solución perfecta para quienes buscan potencia y versatilidad en un solo dispositivo. Con una potencia de succión de 55kPa y 650W, garantiza una limpieza profunda en cualquier superficie, desde suelos duros hasta alfombras, eliminando incluso el pelo de mascota.

Su pantalla LED te permite monitorear fácilmente el modo de succión, adaptándose a las necesidades de cada superficie. Además, su capacidad de 1,2 L asegura menos interrupciones durante la limpieza. Sin escobillas y totalmente inalámbrica, ofrece comodidad y eficiencia, convirtiéndola en una de las mejores opciones para un hogar impecable.

A mitad de precio: la tablet Xiaomi Redmi Pad / AliExpress

Con el inicio de las clases a la vuelta de la esquina, muchos se plantean si es el momento de invertir en un portátil o tablet. Y si estás en esa disyuntiva, la Xiaomi Redmi Pad es una opción que destaca, especialmente ahora con un 50 % de descuento.

Con una pantalla FHD+ de 11" que ofrece colores vibrantes y una tasa de refresco de 90 Hz, disfrutarás de una experiencia visual fluida y envolvente. Su diseño unibody metálico la hace ligera, compacta y fácil de transportar. Además, con una batería de 8000 mAh, no tendrás que preocuparte por quedarte sin carga mientras trabajas, viajas o ves tus series favoritas. Equipado con un potente Snapdragon 680 y tecnologías que cuidan tus ojos, como la certificación TÜV Rheinland, es una inversión perfecta para estudiantes y profesionales.