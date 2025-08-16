Rebajan a 84 (antes 110 €) las New Balance que las mujeres agotan por cómo estilizan las piernas su cómoda plataforma.

Admitámoslo: pocas cosas dan más satisfacción que encontrar esas zapatillas que, además de ser cómodas y versátiles, tienen historia y personalidad propia... y más encima están rebajadas (igual que este móvil que roza stock). Con infinidad de lanzamientos y ediciones limitadas, hay modelos que se han ganado su sitio en el mundo de las zapatillas gracias a su capacidad de adaptarse a cualquier look, sobrevivir a tendencias pasajeras (al igual que este mueble auxiliar) y convertirse en uno de tus básicos imprescindibles.

New Balance sabe perfectamente cómo conseguirlo. Y es que la marca no solo se ha colado en el armario de los amantes de las zapatillas deportivas, sino que ha convertido algunos de sus modelos en iconos atemporales que combinan igual de bien para pasear por la ciudad, ir a la oficina o viajar (como estas sandalias estilo Birkenstock). La clave: un equilibrio perfecto entre diseño clásico, comodidad y durabilidad.

Hoy, tres de esos modelos de culto están con descuento y no querrás dejarlos escapar.

Este modelo de New Balance para alcanzar una comodidad superior

"Las zapatillas más New Balance jamás creadas". Así define la marca a las New Balance 574, y con razón.

Estas zapatillas son la definición del calzado versátil, capaz de rendir en diferentes terrenos, y su diseño híbrido para caminar tanto por la ciudad como por un terreno más rural las ha convertido en un auténtico imprescindible dentro de nuestro calzado. Y como prendas, estas camisetas blancas son un básico imprescindible.

No buscaban ser el modelo más avanzado tecnológicamente, sino convertirse en un básico fiable… y lo consiguieron.

Con una horma ligeramente más ancha que las siluetas de running de la época, ofrecen comodidad durante todo el día y un look atemporal que encaja en cualquier armario.

Resistentes, cómodas y con esa estética retro que nunca pasa de moda, las 574 siguen siendo a día de hoy sinónimo del estilo New Balance que no entiende de edades ni de temporadas.

Las New Balance 373: elegancia deportiva para todos los días

Si las 574 son un clásico absoluto, las 373 representan la perfecta fusión entre el diseño vintage y el toque refinado que muchos buscan ahora.

Con un empeine de tejido que aporta comodidad y un look cuidado, detalles moteados que marcan la diferencia y una estructura que mantiene la esencia tradicional, estas zapatillas son una apuesta segura, como esta crema coreana con la que dirás adiós a las manchas y arrugas.

Su entresuela de espuma EVA ligera garantiza una amortiguación suave y cómoda, ideal para llevarlas todo el día sin notar el cansancio. Además, la suela de caucho añade durabilidad y agarre, mientras que el cierre con cordones permite un ajuste personalizado.

El resultado, un calzado versátil que combina prácticamente con cualquier look, desde uno vaqueros hasta un outfit más deportivo.

Para los amantes del retro, las New Balance 530

Las New Balance 530 combina a la perfección la estética retro que vuelve a ser tendencia con la fiabilidad de una zapatilla de running para carreras largas.

Su entresuela ABRORB segmentada proporciona una amortiguación de alto nivel, absorbiendo impactos y ofreciendo gran confort durante todo el día. El diseño del empeine combina superposiciones sintéticas y de malla, jugando con ángulos y curvas radicales que le dan un look distintivo y de alta tecnología.

Inspiradas en una de las zapatillas clásicas de la marca, las New Balance 530 une lo mejor del estilo cotidiano con la tecnología moderna. Y es que además de ello, combinan a la perfección con todo tu armario. Ya sea para crear un outfit urbano o si quieres "rebajar" un conjunto elegante y darle ese plus de estilo.

Además, son tan versátiles que las convierten en esas zapatillas todoterreno para usar tanto en el día a día como para hacer deporte. Y es que, su acabado cuidado también garantiza su durabilidad independientemente de usarlas a diario.

