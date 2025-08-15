Así puedes rizar tu pelo en solo unos minutos y por solo 20 €

Tener el pelo rizado es mucho más que un resultado natural de tener el pelo con tendencia a la ondulación. Es necesario cuidarlo, hidratarlo y, sobre todo, definirlo después de lavarlo. Para ello, son muchos los consejos que recomiendan las expertas. En los últimos meses, está triunfando un cepillo 'milagroso', que te ayudará a tener la melena más bonita.

El famoso método curly busca transformar los pelos encrespados e incapaces de alisarse en preciosas melenas rizadas que, con un poco de ayuda, pueden lograr todo su potencial. Para ello, los pasos más habituales son lavarse el pelo con un champú natural y nutritivo; hidratarse con una buena mascarilla y definir los rizos al salir de la ducha.

En este último caso, es cuando hay diferentes opciones de peinado. Desde las que dejan que los rizos surjan solos, hasta los que los defines con largas rutinas. Ahora, hay un sencillo peine que acorta tiempo y ayuda a que todos los rizos queden igual de definidos.

Se trata de un cepillo flexible con cerdas largas y gruesas que permite definir los rizos de manera efectiva, separando los mechones para un acabado uniforme. Este cepillo se puede utilizar de diferentes maneras, con o sin el pasador que ajusta la flexibilidad de las cerdas, para lograr distintos tipos de definición y volumen del cabello.

El peine definidor para pelo rizado viral en redes sociales

Con este cepillo definirás a la perfección tus rizos. Con cerdas de jabalí de primera calidad, son suaves en todos los tipos de cabello, evitando así daños mientras crea rizos.

Además, el mango y las cerdas del cepillo para rizos están diseñados ergonómicamente para un deslizamiento suave a través de tus rizos, asegurando una distribución uniforme y un estilo eficiente sin costuras.

No solo con ello, este pack viene además con un peine guasha de piedra de jade, que ayuda a mejorar la circulación sanguínea del cuero cabelludo.

Todo lo necesario para poder empezar a seguir los tutoriales más virales de las redes sociales y cuidar tu pelo como nunca, con muy poco esfuerzo. Y si no te había salido en tú "para ti" de TikTok este gadget te ayudará a hacer espaguetis de calabacín.

Y para secar el pelo, el mejor para definir tus rizos: un difusor

Eso sí, falta un accesorio imprescindible en esta rutina que no queremos que olvides: el difusor. El tipo de secador preferido para las chicas de pelo rizado, ya que ayuda a dar vida a todo el esfuerzo de la rutina del método curly.

Este secador es de cerámica e incluye aceite de argán para cuidar tu pelo al máximo mientras defines los rizos.

Sirve tanto para pelo largo y pelo corto y sorprende por su sencilla forma de uso, ya que tiene una base más ancha y todo el producto está solo dedicado al cabezal de difusor.

Tiene dos modos de temperatura y dos modos de aire, así como 700 W de potencia.

Más peines para pelo rizado que necesitas en tu neceser

Siguiendo con las opciones de peines de púas, siempre las más recomendadas para desenredar y definir el pelo, este gran peine de peluqueros de la marca Olivia Garden, es uno de los más versátiles.

Gracias a su mezcla única de cerdas de nailon y jabalí, la brocha de dedos desenreda sin esfuerzo y aumenta el brillo. Desarrollado con peluqueros profesionales, este cepillo ofrece el toque final perfecto para resultados de calidad profesional en casa.

Para pelos largos, rizados o lisos, ayuda a deshacerte del encrespamiento, como este secador iónico, y poder controlar tu pelo una vez está seco.

Para separar y definir tus rizos

Por último, hay un pack de Amazon de dos cepillos por menos de 10 euros para poder separar y definir tus rizos allá a donde vayas.

El diseño de dientes finos distribuye el cabello de manera uniforme, elimina suavemente los enredos sin tirar, reduciendo la rotura para todos los tipos de cabello, incluyendo rizos.

Llévalos siempre en un neceser y ayúdate para desenredar en la playa, ayudar a extender los productos de cuidado de pelo rizado o, simplemente darle volumen al pelo.

Los contenidos publicados en la sección de Shopping ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.