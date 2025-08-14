Fichajes de agosto: 6 productos virales (y rebajadísimos) que vas a querer añadir YA a tu carrito

Estamos en pleno agosto y, como cada temporada, desde Shopping activamos nuestro radar para detectar los productos que están arrasando. Y ojo, porque no solo los hemos visto protagonizando las portadas de Instagram o TikTok, sino que ya han sido —o están a punto de ser— añadidos a miles de carritos. No exageramos. Desde moda hasta gadgets de belleza, pasando por básicos de hogar, todos comparten algo en común: se venden como pan caliente.

¿Aún no te has enterado de que las camisetas oversize, las zapatillas old-school o los muebles vintage (sí, como aquel aparador de casa de tus abuelos) vuelven a estar en primera línea de tendencia? Ya lo dicen: lo clásico nunca pasa de moda.

Y si encima hablamos de productos con una inmejorable relación calidad-precio... la tentación es inevitable. Así que, haznos caso: echa un vistazo, añade a la cesta y prepárate para recibir en casa artículos que lo tienen todo para convertirse en tus favoritos.

Con más de 40.000 valoraciones lo confirman: el hervidor de Philips que querrás tener en tu cocina

Si eres amante del té o de las infusiones, este hervidor eléctrico de Philips es un must absoluto. No lo decimos solo nosotros: lo respaldan más de 40.000 valoraciones.

Entre sus puntos fuertes: un piloto luminoso que indica cuándo está en funcionamiento, diseño sin cable (gracias a su base con giro de 360°) y una estructura robusta y sostenible. Ideal para tu rutina diaria —y para darle un toque cool a tu encimera.

Las sandalias de piel de Pepe Jeans que no vas a dejar de ponerte

Minimalistas, cómodas y de piel auténtica. Estas sandalias planas de Pepe Jeans no solo están de moda: también son un básico de armario que puedes llevar con looks formales, informales e incluso deportivos (sí, incluso con polo de Tommy Hilfiger).

Su plantilla acolchada, suela de goma y tira sencilla las convierten en una apuesta segura para estos días interminables de verano. ¿La mejor parte? Están a mitad de precio.

Smartwatch multifunción por menos de 40 euros: tu aliado para dormir mejor

Las vacaciones son el momento perfecto para retomar (o empezar) hábitos saludables. Y un smartwatch como este puede ser justo lo que necesitas.

Monitoriza tu sueño, registra tu actividad física diaria y controla tus pulsaciones con un diseño ligero, cómodo y resistente al agua. Y todo, por menos de lo que cuesta un menú para dos.

El cepillo de vapor de Rowenta que promete reparar tu melena sin cortar las puntas

Cuando leímos que este cepillo prometía reparar el cabello dañado sin necesidad de tijeras, no pudimos evitar probarlo. Y sí: cumple.

Funciona a través de vapor, ayuda a sellar la cutícula, evita la rotura y mejora visiblemente la calidad del cabello en un mes. ¿Lo mejor? Es compatible tanto con melenas lisas como rizadas. Un gadget de belleza que cambia el juego.

Dyson Airwrap: el moldeador más deseado (y ahora, con descuento limitado)

¿Moldeador y secador en un solo dispositivo? El Dyson Airwrap lo hace posible. Además, cuida tu melena al no dañar por calor extremo y viene con 6 accesorios intercambiables: alisa, riza, moldea y seca con resultados de peluquería.

¿La excusa perfecta para darte ese capricho de agosto? El descuento de este fin de semana. (Date prisa: es limitado).

A precio de stock: Geox dispone a 42 euros (antes 70) las sandalias perfectas

Ligeras, versátiles y tan cómodas que no querrás quitártelas. Estas sandalias de Geox lo tienen todo para convertirse en tu calzado favorito del verano. Combinan igual de bien con un traje informal que con el chándal del F.C. Barcelona —sí, así de camaleónicas—, y lo mejor es que ahora están disponibles con un descuentazo que no se ve todos los días.

¿Su secreto? Un diseño ergonómico que se adapta a la forma del pie, proporcionando un agarre firme incluso después de superar los famosos 10.000 pasos diarios. Di adiós a los resbalones incómodos provocados por el sudor y dale la bienvenida a la seguridad y al confort sin sacrificar estilo.