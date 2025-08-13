Cómodas, resistentes y en tendencia: las cangrejeras que llevabas de niña... se reinventan

En el mundo de la moda y las tendencias... todo vuelve y a veces con más fuerza que nunca. Este verano, las cangrejeras sí, esas sandalias de goma que muchas recordamos de la infancia han regresado con un nuevo aire. Ya no son el calzado para ir a la playa o al río: ahora se han convertido en un estilo de calzado versátil que pisa con fuerza en la ciudad, combinando comodidad, diseño y ese punto retro que conquista a primera vista, al igual que estas gafas de sol que son las que mejor sientan.

Con diseños más modernos, materiales mejorados y colores que van desde los básicos atemporales (como estas gorras) hasta los tonos en tendencia, las cangrejeras se han ganado un hueco en el armario de aquellas que buscan practicidad sin renunciar al estilo. Un ejemplo, al igual que este mueble auxiliar o el auge de los vinilos, de que el pasado tiene mucho que aportar al presente.

Por ello, desde Shopping que no nos perdemos ninguna tendencia, hemos seleccionado algunas de las sandalias con este estilo de cangrejeras que están arrasando en el mercado.

Fieles a las cangrejeras de toda la vida

Si buscas las auténticas cangrejeras de siempre, este modelo de la firma Andrés Machado es exactamente lo que necesitas.

Fabricadas en PVC resistente y muy fácil de limpiar, están diseñadas para acompañarte en todos los planes del verano: desde la piscina hasta la playa (junto con esta esterilla reclinable), o en el río o lago. Su suela gruesa y robusta protege el pie de cualquier superficie y, gracias a sus cualidades antideslizantes, ofrece seguridad en los terrenos mojados.

Su diseño abierto mejora la transpiración del pie, mientras que la clásica punta redonda y el cierre con hebilla al tobillo mantienen el estilo tradicional de las cangrejeras.

Pensadas para adaptarse a todos los pies, su suela se amolda a la pisada, aportando en todo momento comodidad.

La alternativa de Crocs más moderna

Crocs reinventa el concepto de sandalia cangrejera con un diseño ligero, versátil y cómodo que puedes llevar durante horas sin que tus pies se resientan.

Tanto la parte superior como el forro son de materiales sintéticos. Resultan muy ligeras y resistes al agua, perfectas para planes en la playa o paseos veraniegos por la ciudad.

Sus tiras suaves garantizan una óptima comodidad, mientras que su ancho normal y el confort característico de la marca hacen que se adapten a diferentes ocasiones, desde un look casual hasta uno más arreglado.

Una versión moderna que combina practicidad y estilo para quienes buscan un calzado más minimalista que la cangrejera tradicional.

Para andar por la ciudad: estas cangrejeras de plataforma

Si lo tuyo es un look urbano pero cómodo, estas sandalias con cuña de plataforma son una alternativa perfecta a la cangrejera clásica.

Fabricadas en caucho con revestimiento sintético y suela de caucho, ofrecen durabilidad y buena sujeción. Además, su cierre de hebilla tipo gancho hace que sean muy fáciles de poner y quitar, a la vez que aseguran un ajuste cómodo y personalizado.

Con un tacón de plataforma de 4 cm, aportan un extra de altura sin renunciar a la estabilidad. Su diseño elegante y versátil combina con casi cualquier atuendo, desde vestidos ligeros hasta con vaqueros.

La alternativa de Skechers que no renuncia a la comodidad

Para aquellos que priorizan la comodidad sin sacrificar estilo, Skechers propone estas sandalias con parte superior de tela elástica suave y correa sintética en el talón.

El cierre de velcro ajustable permite adaptarlas perfectamente al pie, mientras que la plantilla Arch Confort, proporciona un apoyo acolchado que acompaña desde el primer paso.

Su suela de tracción de goma, con paneles laterales y refuerzo envolvente en la zona de los dedos, garantiza agarre y seguridad en diferentes superficies. Lo que las convierte en el calzado perfecto para caminar durante horas y con el pie freso.

