Día Internacional del Vinilo: los mejores tocadiscos para celebrarlo escuchando música

Como cada 12 de agosto, se celebra el Día Internacional del Disco de Vinilo en honor a uno de los formatos más antiguos de disfrutar de la música. Porque aunque disfrutemos de la última tecnología en móviles, cafeteras o ventiladores, todo lo bueno siempre vuelve. Y si no que se lo digan al estilo vintage, como este mueble auxiliar.

Este día se celebra desde el año 2002, cuando varios coleccionistas de discos de vinilo se reunieron en California para homenajear la fecha de la invención del fonógrafo. Y aunque muchos puedan pensar que este formato está pasado de moda, nada más lejos de la realidad, ya que el pasado año 2024 representó el 62,8% de los ingresos del mercado físico musical, siendo el formato físico más popular.

Para celebrar este día, aportamos 5 curiosidades de los discos de vinilo, y recomendamos algunos tocadiscos vintage si quieres unirte a esta forma de escuchar música. Y si lo que buscas es sumar nuevos vinilos a tu colección, también te presentamos los más vendidos del momento.

Cinco curiosidades de los discos de vinilo Tomas Edison inventó el fonógrafo en 1878, el antepasado del gramófono. Consistía en un aparato que podía grabar y reproducir sonido gracias a unas agujas conectadas a un amplificador. El primer disco de vinilo como tal no apareció hasta 1948. Enrico Caruso, tenor italiano, fue el primer cantante de la historia en grabar un disco de vinilo, en 1902. El género musical con mayor número de vinilos es el rock, seguido muy de cerca por la electrónica. Michael Jackson fue el primer número 1 en ventas de vinilo de la historia con su álbum 'thriller' El disco de vinilo más cotizado por los coleccionistas es The Beatles - Yesterday & Today

Los mejores tocadiscos para volver a disfrutar del vinilo

Una recopilación de los mejores tocadiscos que puedes encontrar, tanto con estilo vintage como los más modernos, pero siempre priorizando la calidad del sonido.

El tocadiscos vintage: recrea el sonido de antes con un diseño como el de los primeros

Para los amantes del vinilo y el estilo vintage, este es el tocadiscos de vuestros sueños. Si no pudiste salvar la reliquia de tu padre o abuelo, el tocadiscos de Udreamer hará tu sueño realidad.

Incorpora dos altavoces mejorados con cavidad independiente, lo que le permite disfrutar de un sonido de alta fidelidad con buenos efectos de graves y agudos. Además, stá equipado con un receptor Bluetooth 5.3 avanzado que te permite emparejar más fácilmente y de forma más estable con tu móvil.

Cuenta con tres niveles de velocidad, para reproducir cualquiera de tus discos o álbumes de vinilo favoritos y tiene un botón de apagado automático una vez terminado el disco que esté sonando.

El tocadiscos más vendido en Amazon

Con diseño vintage en forma de maletín, este tocadiscos se posiciona como el más vendido de Amazon. Cuenta con una buena relación calidad-precio y además incluye conexión bluetooth.

Los ajustes de velocidad de 78 RPM te permiten disfrutar de todos tus discos de vinilo.

Tiene dos altavoces estéreo integrados de rango completo y dinámico. También puedes conectar otro amplificador o auriculares de cable. Y admite tres tamaños de discos de vinilo: de 7, 10 o 12 pulgadas.

El maletín se cierra por completo, haciendo muy fácil el transporte de este tocadiscos.

Y para sumar a tu colección de vinilos:

'Cuarto Azul' de Aitana

Aitana se cuela también entre las más escuchadas dentro de este formato físico. De hecho, su último disco 'Cuarto Azul' es el más vendido en estos momentos en Amazon.

El segundo más vendido del momento: 'Pueblo Salvaje II' de Manuel Carrasco

Supera las trescientas ventas en las últimas horas y, entre los mayores éxitos, encontramos temas como 'Mi dignidad', 'Tengo el poder', 'Museo del Prado' o 'Prohibida'

Para los fans del indie: 'Cowboys de la A3' de Arde Bogotá

Es sin duda una de las bandas españolas más sonadas de los últimos años. Y, desde la salida del que es su segundo disco, 'Cowboys de la A3' el grupo murciano no ha parado de sonar en radio y festivales. Entre los temas más destacados del disco, encontramos 'Los Perros', 'Cowboys de la A3', 'Que vida tan dura' o el que se ha convertido en el tema icónico de la banda 'La Salvación'.

El que es considerado por muchos como el mejor disco de Coldplay

Un debate que no está cerrado del todo. Pero, para muchos fans de la banda británica, 'Parachutes' es su mejor disco. El primer álmbun de estudio de Coldplay lanzado el 10 de julio del 2000 y que catapultó a la banda al gran público.

