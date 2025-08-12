SHOPPING
Últimas horas para suscribirte a Movistar Plus+ y aprovechar sus mejores ofertas por menos de 5 euros al mes
Si todavía no te has dado de alta, ¡date prisa! Solo quedan unas horas para suscribirte a Movistar Plus+ y disfrutar de una oferta exclusiva: toda su programación premium por menos de 5 euros al mes durante tres meses. Sí, has leído bien, la mejor oferta Movistar está a punto de expirar
Suscríbete a Movistar Plus + por solo 4,99 euros sin permanencia y sin importar el teleoperador que seas
Marina VázquezMarina Vázquez
Coordinadora de Shopping y redactora de contenidos
Coordina la sección de Shopping y redacta contenidos con temática bienestar y afiliación. Antes, redactora en Women's Health, Nuevo Estilo, Saber Vivir, Vanitatis, Marie Claire y El Confidencial, entre otras cabeceras. Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
Esta quincena de agosto vuelve la emoción del fútbol y otras competiciones que todos esperamos. Si buscas cómo aprovechar al máximo el verano, Movistar Plus + es la opción perfecta para disfrutar desde casa de partidos, series y películas de estreno cada semana.
No es casualidad que la búsqueda: "Crear cuenta Movistar Plus” esté en auge. La razón es simple: esta tarifa especial de 4,99 € al mes durante tres meses acaba el 13 de agosto a las 8:00 h. Así que, si quieres aprovechar esta promoción única, ¡no lo dejes pasar!
¿Qué incluye esta oferta exclusiva de Movistar Plus+?
- Acceso ilimitado a todo el catálogo premium de Movistar.
- Dos reproducciones simultáneas, incluso en hogares distintos
- Posibilidad de compartir tu cuenta con familiares o amigos
- Sin compromiso de permanencia y compatible con cualquier operador
Esta promoción es única y limitada en el tiempo. El reloj avanza y nadie sabe cuándo volverá a repetirse una oferta así.
Temporada de fútbol y estrenos: lo mejor del entretenimiento en Movistar Plus+
Con esta suscripción disfrutarás en directo de la Supercopa, que enfrenta mañana al PSG contra el Tottenham, y de los primeros partidos de LaLiga con equipos como Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid, todos con la calidad que solo Movistar Plus+ ofrece.
Además, podrás seguir la Euroliga, tenis, rugby, pádel, NFL, golf y mucho más. Y si eres cinéfilo, prepárate para un estreno diario, con películas para todos los gustos: desde María Callas hasta Cónclave o La Sustancia.
Para los amantes de las series, Movistar Plus+ no decepciona: originales como la esperada precuela de Outlander o comedias imperdibles como Poquita fe te esperan para engancharte.
Lo que no puedes dejar pasar de esta oferta Movistar
- 50 % de descuento durante los tres primeros meses
- Precio inferior a 5 euros al mes
- Sin permanencias
- Compatible con cualquier operador
Una oferta que supera a las típicas promociones de verano y que está disponible solo unas horas más.
¿Qué incluye la suscripción a Movistar Plus+?
Con esta suscripción, tendrás acceso a:
- Un año completo de cine con un estreno diario, incluyendo cine comercial y español.
- Las series originales más exitosas y las mejores internacionales, como Yellowjackets.
- Documentales destacados, como el de Verdeliss y sus siete maratones.
- Deporte en directo: fútbol (partido Movistar Plus+ de LaLiga EA Sports, Champions, Premier League y LaLiga HyperMotion), tenis, rugby y mucho más.
Podrás ver todo cuando quieras, con la opción de comenzar desde el inicio en retransmisiones en directo.
¿Prefieres un plan anual? También hay oferta para ti
Si quieres olvidarte de los pagos mensuales, Movistar Plus+ ofrece una suscripción anual por solo 99,99 €. Esto equivale a pagar 10 meses y disfrutar 12, ideal para seguir conectado a estrenos, series top y documentales exclusivos durante todo el año.
Solo nos queda decir que oportunidades así no se dan más de dos veces, por eso mismo si estabas pensando en aplazar tu suscripción a septiembre, déjanos alentarte una última vez a conseguirla porque déjanos dudar que en septiembre vuelvas a encontrar semejante chollo. Asi que, aprovecha, y disfruta de esos tres meses al 50 % para consumir todo el contenido a un precio de lo más imbatible
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Déjense de excusas y devuelvan de una vez el IRPF a los mutualistas jubilados
- La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Sonia Bermúdez, el relevo en el banquillo de la selección española de fútbol que no convence
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un 'periodo crítico' porque perderán la mitad de la plantilla
- Las trabajadoras que recibirán 3 años extra de cotización: debes cumplir este requisito