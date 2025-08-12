Últimas horas para suscribirte a Movistar Plus+ y aprovechar sus mejores ofertas por menos de 5 euros al mes

SHOPPING

Marina Vázquez

Esta quincena de agosto vuelve la emoción del fútbol y otras competiciones que todos esperamos. Si buscas cómo aprovechar al máximo el verano, Movistar Plus + es la opción perfecta para disfrutar desde casa de partidos, series y películas de estreno cada semana.

No es casualidad que la búsqueda: "Crear cuenta Movistar Plus” esté en auge. La razón es simple: esta tarifa especial de 4,99 € al mes durante tres meses acaba el 13 de agosto a las 8:00 h. Así que, si quieres aprovechar esta promoción única, ¡no lo dejes pasar!

¿Qué incluye esta oferta exclusiva de Movistar Plus+?

SUSCRÍBETE A MOVISTAR PLUS+ POR 4,99 € AL MES durante 3 MESES
  • Acceso ilimitado a todo el catálogo premium de Movistar.
  • Dos reproducciones simultáneas, incluso en hogares distintos
  • Posibilidad de compartir tu cuenta con familiares o amigos
  • Sin compromiso de permanencia y compatible con cualquier operador

Esta promoción es única y limitada en el tiempo. El reloj avanza y nadie sabe cuándo volverá a repetirse una oferta así.

Temporada de fútbol y estrenos: lo mejor del entretenimiento en Movistar Plus+

Con esta suscripción disfrutarás en directo de la Supercopa, que enfrenta mañana al PSG contra el Tottenham, y de los primeros partidos de LaLiga con equipos como Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid, todos con la calidad que solo Movistar Plus+ ofrece.

Además, podrás seguir la Euroliga, tenis, rugby, pádel, NFL, golf y mucho más. Y si eres cinéfilo, prepárate para un estreno diario, con películas para todos los gustos: desde María Callas hasta Cónclave o La Sustancia.

Para los amantes de las series, Movistar Plus+ no decepciona: originales como la esperada precuela de Outlander o comedias imperdibles como Poquita fe te esperan para engancharte.

Lo que no puedes dejar pasar de esta oferta Movistar

  • 50 % de descuento durante los tres primeros meses
  • Precio inferior a 5 euros al mes
  • Sin permanencias
  • Compatible con cualquier operador

Una oferta que supera a las típicas promociones de verano y que está disponible solo unas horas más.

¿Qué incluye la suscripción a Movistar Plus+?

SUSCRÍBETE A MOVISTAR PLUS+ POR 4,99 € AL MES durante 3 MESES

Con esta suscripción, tendrás acceso a:

  • Un año completo de cine con un estreno diario, incluyendo cine comercial y español.
  • Las series originales más exitosas y las mejores internacionales, como Yellowjackets.
  • Documentales destacados, como el de Verdeliss y sus siete maratones.
  • Deporte en directo: fútbol (partido Movistar Plus+ de LaLiga EA Sports, Champions, Premier League y LaLiga HyperMotion), tenis, rugby y mucho más.

Podrás ver todo cuando quieras, con la opción de comenzar desde el inicio en retransmisiones en directo.

¿Prefieres un plan anual? También hay oferta para ti

SUSCRÍBETE POR 99,90 EUROS AL AÑO

Si quieres olvidarte de los pagos mensuales, Movistar Plus+ ofrece una suscripción anual por solo 99,99 €. Esto equivale a pagar 10 meses y disfrutar 12, ideal para seguir conectado a estrenos, series top y documentales exclusivos durante todo el año.

Noticias relacionadas y más

Solo nos queda decir que oportunidades así no se dan más de dos veces, por eso mismo si estabas pensando en aplazar tu suscripción a septiembre, déjanos alentarte una última vez a conseguirla porque déjanos dudar que en septiembre vuelvas a encontrar semejante chollo. Asi que, aprovecha, y disfruta de esos tres meses al 50 % para consumir todo el contenido a un precio de lo más imbatible

