El anillo de compromiso de Cristiano Ronaldo a Georgina vale millones... y esta versión 'low cost' arrasa en Amazon

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez acapararon todas las portadas en el día de ayer tras anunciar su compromiso. Una noticia que no tardó en dar la vuelta al mundo y convertirse en lo más buscado en Internet.

Tras nueve años de noviazgo, cinco hijos y dos de ellos en común, la pareja ha dado el siguiente paso oficializando lo que sus fans llevaban años esperando. El 'sí, quiero' de Georgina a través de una imagen en Instagram luciendo un anillo que no solo brilla... deslumbra. Un anillo en el que la pieza central es un diamante de talla oval de dimensiones excepcionales, el cual se ha convertido en protagonista absoluto del momento, junto con este nuevo invento que no dejamos de ver en las playas.

Pese a que no se conoce el precio exacto de la joya —algunos medios estiman cinco millones de dólares y otros elevan la cifra hasta los 12 millones— el anillo es un símbolo de su historia juntos, una vida en familia compartida entre lujos, viajes y portadas.

Y pese a que este anillo de compromiso de Georgina sea inalcanzable para la mayoría de los bolsillos, existen más de una alternativa con la misma esencia y elegancia... sin hipotecarnos. Amazon cuanta con más de una opción que, por menos de 20 euros, te permite presumir de brillo y diseño. Un anillo tanto para regalar en ocasiones especiales como para lucir en el día a día, igual que este precioso collar.

Con más de 6.000 valoraciones, este anillo arrasa en Amazon

El anillo de JewelryPalace en plata de ley 925 con zafiro de 2,7 quilates es de esas joyas que demuestra que el lujo no siempre necesita un precio millonario para impresionar, al igual que esta mascarilla coreana de colágeno viral.

Está elaborado artesanalmente con plata esterlina sólida, marcada con el sello S925, y bañada en rodio para garantizar un brillo duradero que resiste al paso del tiempo. Este tratamiento además lo protege de la oxidación y el cambio de color, sin importar que lo uses a diario.

Y lo mejor: no contiene níquel, plomo ni cadmio, por lo que seguro incluso para las pieles más sensibles.

Este modelo tiene como piedra central un zafiro creado en laboratorio de calidad AAA, con un corte preciso que maximiza su luminosidad y un tono azul intenso que recuerda a joyas reales. Su dureza y resistencia al desgaste lo convierten en un anillo perfecto para llevar a diario sin miedo a que se desgaste. A la luz, su brillo cautiva, añadiendo un toque de sofisticación al look más sencillo, como estos vestidos de Sfera que son un éxito total para este verano.

¿Por qué está arrasando en Amazon?

Aunque es perfecto como anillo de compromiso, su diseño atemporal lo hace ideal para celebrar aniversarios, cumpleaños o simplemente para regalar un detalle con significado, como el perfume de mujer que evoca al de Karol G agotado. Además, se adapta a todos los gustos al estar disponible en varios colores y con diferentes piedras más allá del zafiro: esmeralda, rubí, amatista púrpura o citrino.

JewelryPalace lo presenta en un estuche elegante, listo para sorprender, y además incluye un ajustador de talla gratuito para que encaje a la perfección desde el primer momento. Todo ello con la tranquilidad de un servicio postventa que prioriza la satisfacción del cliente y somete cada pieza a rigurosos controles de calidad.

Con una nota media de 4,3 sobre 5 estrellas, y más de 6.000 valoraciones positivas en Amazon, los usuarios que se han decantado por este anillo destacan su excelente relación calidad-precio, su calidad, el grosor y su comodidad. "El anillo es precioso, es de plata, lleva su sello en el interior del mismo. El brillo es espectacular y no sólo es que se vea de calidad sino que lo es", asegura Chlóe en comentarios.

Si buscas la simulación de un diamante: este anillo es el favorito de muchas

Ahora bien, si lo que quieres es un anillo de diamantes como el de Georgina, pero no quieres gastarte millones en él, JewelryPalace presenta una alternativa más que asequible con este anillo que simula al diamante.

Al igual que el anillo presentado anteriormente, es una anillo plata de ley 925. La plata esterlina está hecha de 92.5% de plata pura, mezclada con aleaciones para agregar dureza y durabilidad.

La piedra preciosa es circonita con dureza y resistencia al desgaste.

