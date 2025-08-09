Olvídate de las manchas del sudor: estos productos te harán decir adiós a las camisetas empapadas

Con agosto más que instalado, sudar ya no es una posibilidad, es un hecho. Da igual si estás en el gimnasio, en la oficina o simplemente bajando a por el pan: el calor se convierte en un enemigo constante que empapa camisetas en cuestión de minutos. Y no hablamos solo de incomodidad, sino de manchas en la ropa, la sensación pegajosa e incluso la inseguridad al moverte o vestir según qué prendas.

Porque, aunque ducharse tres veces al día suene tentador, no siempre es viable. Por suerte, hay soluciones prácticas, discretas y cada vez más populares para combatir el sudor sin sacrificar comodidad ni estilo. Y que no te hará estar con el mini ventilador siempre a mano.

Por ello, desde Shopping os traemos dos aliados que pueden marcar la diferencia: unas almohadillas invisibles que absorben el sudor antes de que llegue a tu ropa y una toalla refrescante que te acompañe del gimnasio a la calle. Porque si vas a sudar... al menos que no se note.

Evita los lamparones de sudor en las axilas con estas almohadillas invisibles

Si tu camiseta favorita ha acabado más de una vez con círculos mojados en las axilas, estas almohadillas antisudor pueden convertirse en tu salvavidas este mes.

Se trata de unas discretas tiras adhesivas fabricadas con un material ultra absorbente que se colocan en el interior de la ropa, justo en la zona donde más sudamos.

Fabricadas con una mezcla de tejidos de microfibra de alta calidad, estas almohadillas son supersuaves, hipoalergénicas y altamente absorbentes, lo que te mantendrá libre del sudor durante toda la jornada. Se adhieren fácilmente al interior de tu camiseta o camisa, y ni se ven ni se notan: tú las llevas, pero nadie lo sabrá.

Además, su diseño está cuidadosamente moldeado para ajustarse con precisión a la zona de la axila, sin moverse ni dejar residuos al retirarlas. Son tan ligeras que te olvidarás de que las llevas puestas, como estos pantalones antirozaduras.

¿Cómo se usan las almohadillas antisudor?

Primero de todo, estas almohadillas prometen una protección aproximada de entre seis a ocho horas, es decir, una jornada completa. Después, deben ser reemplazadas. Para ponerlas, primero debes aplanar la zona de la prenda donde se vayan a poner, ya sea la axila o la espalda. A continuación, quitas el plástico protector de la almohadilla y pegarla sobre la zona de la prenda donde la quieras poner.

Así, no solo evitarás que salga la mancha del sudor, sino que también evitarás los malos olores.

Para refrescar la zona del cuello y la cabeza: estas toallas refrescantes

Pasar calor haciendo deporte es inevitable, pero hacerlo mientras te caen chorros de sudor por la cara no debería ser parte del entrenamiento. Esta toalla refrescante es la solución más simple, eficaz y reutilizable que puedes añadir a tu rutina veraniega.

El funcionamiento es tan sencillo como ingenioso: la mojas, la escurres y la colocas sobre el cuello o la frente. El tejido especial Evapocool, una mezcla técnica de poliamida y poliéster, mantiene el frescor durante largos periodos y activa un sistema de evaporación que reduce la temperatura corporal de forma natural.

Ideal para el gimnasio, hacer senderismo, ir a la playa o simplemente para no derretirte mientras esperas el bus, esta toalla también ofrece protección solar UPF 50. Además, es resistente, suave al tacto y se puede reutilizar tantas veces como quieras. Cuando empiece a calentarse, solo necesitas mojarla de nuevo y listo.

¿Lo mejor? Apenas ocupa espacio en la mochila, por lo que se convierte en un imprescindible del verano para cualquier persona activa o que quiera sobrevivir con dignidad a las olas de calor.

Y para evitar los malos olores: el desodorante estrella anti sudor

Este desodorante de Perspirex no necesita presentación. Su protección antisudor ultrafuerte ofrece una protección clínicamente probada contra el sudor excesivo y el mal olor durante cinco días.

Es la opción ideal para aquellas personas con sudoración intensa que buscan una solución potente y duradera.

Su fórmula avanzada proporciona un nivel extra de protección donde otros desodorantes no alcanzan. Se recomienda que se use una vez al día por la noche.

