Día Mundial del Gato: todos los productos necesarios para cuidar bien de tu felino

En 2024, las protectoras españolas recogieron más de 292.000 gatos y perros encontrados en la calle, la cifra más alta de los últimos cinco años. La buena noticia, coincidiendo con el Día Mundial del Gato, es que el 49% de ellos ya han encontrado una nueva familia. La adopción se ha convertido afortunadamente en una tendencia al alza y que permite que las mascotas tengan una segunda oportunidad.

Según estiman los expertos, la adopción es además un proceso muy sencillo y barato: el coste medio aproximadopara gaots oscila entre los 50 y los 150 euros. Dentro de este precio, que marca la protectora o refugio, incluye la revisión veterinaria, alguna vacuna, la desparasitación y la implantación del chip.

La salud de nuestro felino es nuestra responsabilidad. En los primeros meses de vida se recomienda vacunar al gato y así asegurarnos que está protegido contra enfermedades potencialmente mortales. Esta revisión veterinaria suele costar entre 30 y 50 euros.

Cinco productos necesarios para cuidar bien de tu gato

Comedero automático: cómo mantener a tu felino alimentado sin preocupaciones

La vida laboral de la mayoría de los dueños suele ocupar una gran parte del día, y por eso, es conveniente tener en casa un comedero automático que ofrezca comida a nuestro amigo peludo de una manera controlada. Este de la marca Xiaomi es uno de los más valorados en Amazon.

Se combina con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home, por lo que puedes controlar la frecuencia de dispensación y la dosis desde cualquier lugar. Esto hace que viajar sea más agradable y que la alimentación de las mascotas sea más práctica y precisa.

La programación de dosificación guardada y el sistema de alimentación de emergencia integrado garantizan una dispensación regular incluso en caso de interrupción de la red o fallo de alimentación.

El compartimento de pienso, el agitador de alimento, la lámina dispensadora y el recipiente de acero inoxidable de grado alimenticio 304 cumplen todas las normativas sobre materiales en contacto con alimentos.

Rascador para gatos ayuda a limar sus uñas

Los gatos son animales que, debido a sus instintos felinos, a veces ocasionan destrozos en el mobiliario de la casa. Arañan y muerden todo lo que pillan a su alrededor, como mesas, sillas, sofás y cortinas. Son varias las razones por la que estos animales necesitan un rascador.

La primera de todas, para afilarse y renovar sus uñas, ya que estas crecen en capas y el rascador les ayudará a desprenderse de las que están muertas.

Además, los gatitos lindos son muy territoriales, por lo que necesitan marcar una zona como suya para fortalecer su instinto natural.

Este es uno de los más minimalistas en Amazon. Con forma de cactus, está fabricado con sisal natural, que es un material como la moqueta, resistente a los juegos de los gatos. No necesita montaje.

Y con 65 x 43 x 43 cm es el tamaño perfecto para la mayoría de los felinos, ya que se integra fácilmente en la mayoría de los hogares, la decoración y los tipos de muebles. La plataforma estable también es compatible con el juego vigoroso de su gato y resiste los arañazos y garras a largo plazo.

¿Cuánto cuesta mantener un gato en España? Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los dueños de gatos se gastan una media de 945 euros al año. El mayor gasto mensual corresponde a la llimentación, con una medida de 44 euros en comida. El pienso húmedo es una gran opción, ya que presenta una gran ventaja. Ayuda a mantener a tu gato correctamente hidratad y evitar enfermedades renales. Respecto a la salud, se van 202 euros el mes en visitas al veterinario, bastante inferior si lo comparamos con los gastos sanitarios en perros. Y en el Día Internacional del Gato nos centramos en todos los gatos que necesitan los felinos para un buen cuidado.

Arenero para gatos: esenciales para mantener una higiene en casa

Basta con una simple bandeja con arena, pero no es ni de lejos la mejor de las opciones. Quienes tengan gato sabrán que una caja abierta no debería estar en cualquier lugar a la vista de todos, entre otras razones, porque desprende un olor desagradable. Por eso se han inventado los areneros para gatos cerrados y, en muchos casos, portátiles.

Si buscas un diseño minimalista que se integre a la perfección en tu hogar, este de la marca ZLSD es perfecto. Destaca por ser un espacio semicerrado puede ralentizar el proceso de liberación de olores, evitar la transmisión directa de olores y no dejar olores residuales en la habitación cerrada.

El cambio de arena también es fácil. El depósito de arena se puede tirar de forma independiente, lo que es conveniente para el cambio y la limpieza de arena. Apto para gatos que pesan menos de 7 kilos.

Comedero y bebedero todo en uno

Los comederos se definen como tazones o recipientes para depositar la comida de nuestra mascota, ya sea alimento seco o húmedo. Es un utensilio esencial para la salud de nuestros fieles amigos y un accesorio clave entre los artículos para mascotas.

Este es un comedero muy original que parece sacado del sueño de un diseñador amante de la filosofía de decoración nórdica.

Está fabricado en bambú y el soporte es antideslizante, para que si tu pequeño amigo está impaciente por comer, no derrame ni una gota de agua.

Además del mueble, el kit incluye 2 platos adecuados para piensos húmedos y secos, golosinas y líquidos. Y si no sabes qué pienso comprarle, esta es la mejor comida según la OCU.

Túnel: diversión y ejercicio para tu felino

Su propia denominación ya da pistas. Se trata de un pasadizo circular recubierto por materiales diversos que sirve para que el gato se meta y salga.

Los más básicos cuentan solo con entrada y salida y orificios laterales para que entren o asomen la cabeza, aunque los hay con diferentes direcciones para aumentar las posibilidades de uso.

Túnel de diseño muy sobrio y elegante por el material usado que también sube de manera sensible el precio dentro de una gama asequible en general.

Está configurado en forma de tubo confeccionado con gamuza, un tejido muy agradable y cálido que reportará gran bienestar al gato en su interior.

La única licencia de diseño es la incorporación de una borla colgada al final del túnel para que juegue con ella.

Además de las entradas principales cuenta con otras dos más pequeñas habilitadas en el lateral.

El diámetro de las grandes está en 30 cm, lo que será más que suficiente para que la mayoría de mascotas estén holgadas en el pasadizo que tiene una medida de 1,30 metros (si se trata de un gato muy grande o pesado es aconsejable medirlo).

Las anillas de acero que soportan la estructura, junto al material de fabricación conforman un producto muy resistente.

