Mantén la encimera ordenada con el pequeño invento más simple (y barato) que arrasa en Amazon

Mantener la cocina en orden es todo un arte, sobre todo cuando el espacio escasea y los utensilios parecen multiplicarse son control: microondas, batidora, cafetera... En cocinas pequeñas, cada rincón es oro, y no siempre hay sitio para más muebles auxiliares. Por eso, los organizadores de encimera o estantes apilables se han convertido en la opción más sencilla (y barata) del orden.

No se trata solo de guardar, sino de hacerlo con sentido: tener a la vista lo que usas a diario sin renunciar al estilo ni al espacio, como la cafetera portátil para hacerte el mejor café. Los mejores aliados: estructuras ligeras, con varios niveles y diseños funcionales que aprovechen y se adapten a la superficie disponible.

¿Y lo mejor? Hay opciones tan estéticas como útiles por menos de 20 euros en Amazon. Por ello, desde Shopping os presentamos tres alternativas que se adaptan a los distintos estilos de cocina y, sobre todo, a tu bolsillo.

El organizador que arrasa por su diseño clásico y es compatible con cualquier cocina

Este organizador compuesto por dos estantes apilables y ajustables se ha convertido en un bestseller por una razón: un diseño tan sencillo como versátil, al igual que estas gorras perfectas para el verano.

Fabricado con una combinación de madera de ingeniería y metal de calidad, cada estante puede soportar hasta 15 kg de peso. Además se adaptan al espacio disponible, ya que puedes apilarlos, ponerlos en forma de L o usarlos por separado.

Sirven tanto para organizar especias, botes y cubiertos, como para dar un toque ordenado a cualquier rincón. Y si quieres organizar los cajones, con estos organizadores de cubiertos tendrás la cocina ordenada al completo.

Además, este modelo de organizador está disponible en 12 combinaciones diferentes de colores, por lo que no te resultará ningún problema encontrar la combinación a juego con el resto de tu cocina.

¿Por qué es de los organizadores más vendidos?

El montaje es muy simple y se incluyen instrucciones ilustradas. Ideal para quienes quieren orden sin complicaciones, sin herramientas y sin taladros.

En Amazon supera las 300 ventas en las últimas horas, tiene una nota media de 4,5 sobre 5 estrellas y supera las 7.700 valoraciones positivas. Los usuarios que se han decantado por este organizador destacan su buena calidad, su montaje sencillo, diseño y combinación de colores. "Realmente práctico, hace que se aproveche mucho los espacios, proporcionando más almacenamiento extra y que todo quede a la vista y bien ordenado", confiesa Niki en comentarios.

Si tu cocina es más industrial, esta alternativa metalizada es lo que estabas buscando

Si tu cocina sigue un estilo más industrial y con muebles metalizados, esta es tu opción. Este organizador en metal perforado es tan funcional como decorativo. Se trata de un juego de dos estantes compactos y resistentes, capaces de soportar hasta 10 kg cada uno, perfectos para la encimera, la cafetera o incluso organizar dentro de un armario.

A diferencia de otros organizadores básicos, este modelo puede quedar expuesto sin desentonar, gracias a su estética moderna y su acabado cuidado. Puedes apilarlos, usarlos por separado o anidarlos según el espacio y la necesidad del momento.

Para ganar espacio encima del microondas

¿Te ocupa el microondas toda la encimera? Con este organizador no tendrás más dolores de cabeza y es que, nunca habrás aprovechado el espacio igual.

Este estante ajustable en altura y ancho está pensado justo para eso. Además, el ultraresistente (hasta 50 kg), incorpora ocho ganchos en los laterales para colgar utensilios de cocina y pies ajustables que lo mantienen estable incluso en superficies irregulares.

Su estructura de acero le da un extra de durabilidad y resistencia a la oxidación y lo convierte en una pieza que puedes usar no solo en la cocina, sino también en despensas, lavaderos o incluso en la oficina.

Se monta en cuestión de minutos (solo hay que atornillar 8 tornillos) y no requiere herramientas especiales ni taladros.

