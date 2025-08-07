SHOPPING
¿Silla o toalla a la playa? No, mejor esta esterilla con respaldo que se pliega como una bolsa
Ligera, plegable y con respaldo: así es el producto estrella que no paramos de ver este verano en la playa
María Saiz
Si hay algo que define el verano, es ese ritual de preparar el día de playa. Sol, mar, relax... y un equipaje que crece cada año: sombrilla, nevera portátil, sillas, el bolso hasta arriba, toallas... Al final, más que ir a la playa parece que estás haciendo una mudanza. Las sillas o tumbonas tradicionales, aunque cómodas, ocupan demasiado espacio. Por suerte, este verano ha llegado la alternativa más ligera: las esterillas reclinables y plegables.
Estas esterillas con respaldo combinan lo mejor de ambos productos: la comodidad de las tumbonas y sillas y la ligereza de las toallas. Aspectos que se trasladan también al transportarlas: se pliegan como una bolsa, apenas ocupan hueco y, lo mejor, permiten recostar con un soporte real para leer cómodamente el libro del verano.
Perfectas para quienes quieren viajar ligeros, leer durante horas o simplemente relajarse al sol sin renunciar al confort. Un invento que está arrasando en Amazon... y en todas las playas.
La esterilla reclinable: la comodidad de una tumbona y la ligereza de una toalla
Entre las más populares destaca la esterilla con respaldo acolchado de Intimo Living, una alternativa ultraligera y sorprendentemente cómoda que se está convirtiendo en el imprescindible del verano, como este protector labial SPF 50.
A diferencia de las tumbonas y sillas convencionales, esta esterilla se pliega fácilmente hasta formar una especie de bolso acolchado, lo que la hace ideal para llevar colgada del hombro sin esfuerzo.
Lo mejor este invento es que puedes acomodarlo a tu gusto, gracias a su respaldo ajustable: puedes inclinarlo exactamente como quieras, para leer, tomar el sol o simplemente cerrar los ojos con las olas de fondo. El acolchado añade un extra de confort, que se agradece si vas a pasar horas tumbado al sol.
Además, viene equipada con un bolsillo con cierre en la parte superior del respaldo, perfecto para guardar tus gafas de sol, crema solar o el móvil sin llenarlos de arena. Y si es demasiado tarde, con este truco podrás quitarte toda la arena.
¿Por qué se ha convertido en tendencia entre los usuarios?
Gracias a su estructura estable y su diseño plegable, esta esterilla es perfecta para usar en la playa, en el camping o incluso en tu propio jardín.
Con una nota media de 4,3 sobre 5 estrellas, los usuarios destacan la portabilidad y comodidad de esta esterilla reclinable acolchada. La describen como ligera, fácil de llevar y que además ocupa poco espacio. Además, resaltan su practicidad y que ofrece una buena relación calidad-precio.
Si buscas un modelo en azul, esta esterilla reclinable también lo tiene todo
Si prefieres un diseño azul con un acabado resistente, puedes estar por esta alternativa que también se ha colado entre las más vendidas en Amazon.
Al igual que el modelo anterior, está diseñada para garantizar la máxima comodidad tanto en la playa como en la piscina.
Este pack de esterillas reclinables es de tela Oxford de alta calidad con una estructura de acero, lo que garantiza una mayor durabilidad y resistencia al uso diario bajo el sol durante todas las vacaciones. Además de ser resistente a las manchas y fácil de limpiar. El respaldo también es regulable para que puedas encontrar la posición perfecta mientras disfrutas del sonido del mar o una siesta bajo la sombrilla.
A pesar de su estructura firme, sigue siendo fácil de plegar y transportar, ideal para llevarla al camping, la piscina o una escapada de fin de semana.
