He caído (y tú también lo harás): la tabla de cortar que ha conquistado a medio TikTok y ahora también reina en mi cocina

La influencer Teresa Furquet la compartió en redes y el flechazo fue inmediato: esta tabla de cortar es la definitiva

la tabla de cortar que ha conquistado a medio TikTok y ahora también reina en mi cocina

la tabla de cortar que ha conquistado a medio TikTok y ahora también reina en mi cocina / Freepik

Marina Vázquez

Es un hecho: hay un antes y un después de cumplir los treinta. No solo porque empiezas a emocionarte con el hallazgo de un buen suplemento para combatir la ansiedad o de ese libro de cocina que, honestamente, te devolvió las ganas de cocinar y comer sano.También porque, de pronto, te descubres a ti misma valorando seriamente cuánto invertir en… una tabla de cortar. Sí, has leído bien. Y no, no hablamos de una cualquiera.

La cosa va de cocina, claro. Pero también de orden, de limpieza, de practicidad y —cómo no— de estética. Porque una vez que ves el vídeo de la influencer Teresa Furquet, entiendes perfectamente por qué medio TikTok (y no, no es exageración) ha sucumbido ante esta tabla multifuncional de bambú natural, con alfombrillas intercambiables y un diseño que no solo es bonito, sino que optimiza cada centímetro de tu cocina.

@teresafurquet Amigos, me hago mayor🤭 Me he comprado la tabla de @LITA🩵 y de momento me está encantando!! No es colab, la he comprado, pero tenía que compartirlo con vosotros 🫶🏼 Por cierto, si, el día que me puse ese conjunto me dio para grabar mucho, ya es el último 😂😂 #unboxing #cook #CapCut ♬ Censor_Bleep-1kHz01-3(Long)(1530477) - OtoLogic

"Me he comprado la tabla de Lita y de momento me está encantando", decía Teresa.

Yo, sinceramente, me uno a la declaración con absoluta vehemencia. Y después de que la veáis, no tardáréis en uniros.

Por qué optar por esta tabla de cortar (y no por otra)

Para empezar: no es solo una tabla de cortar cualquiera (sí, como diría el típico dicho). Más allá de ser ese pequeño centro de mando donde pones a prueba lo afilados que están tus cuchillos, esta tabla se convertirá en tu imprescindible definitiva. No habrá otra.

¿Por qué? Porque está fabricada en bambú natural de alta calidad: resistente, antibacteriana, sostenible y, claro, preciosa. Pero lo que realmente la distingue es su sistema inteligente.

Incluye tres alfombrillas flexibles en distintos colores que encajan a la perfección en la superficie según el alimento que estés manipulando —pescado, carne o verduras—. Un detalle que no solo suma puntos en higiene, sino que también evita la temida contaminación cruzada. Además, el cambio entre preparaciones es rápido y cómodo.

¿Y dónde guardas esas alfombrillas? Aquí viene uno de sus grandes aciertos: dentro de la propia tabla. Un compartimento "secreto" que evita que las piezas se queden sueltas por cajones o encimeras. Resultado: una cocina más limpia, ordenada y —sí— con mucho más flow.

Qué diferencia a la tabla de cortar Lita frente a otras tablas de cortar

Por un lado, tiene una cara lisa, perfecta para usar con las alfombrillas. Por el otro, una práctica ranura que recoge migas, jugos y demás desastres cuando cortas pan o carne. Traducción: tu encimera te lo va a agradecer.

Esta cara ranurada es ideal para cortar y servir pan, quesos o carnes jugosas, porque atrapa migas y líquidos, manteniendo todo más limpio.

¿La necesitas? No soy yo quien tiene que decirlo. Pero, después de probarla, entiendo perfectamente por qué ya no quiero otra tabla en mi cocina.

Las noticias que se publican en la sección Shopping sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.  

