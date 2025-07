Todas que lo usan repiten: esta rutina capilar mantendrá tu cabello suave, sano y brillante este verano

Durante el verano, solemos intensificar el cuidado de nuestra piel, aplicando crema solar más recomendada cada pocas horas, buscando sombra o hidratándonos con más frecuencia. Pero muchas veces olvidamos que el cabello también sufre los efectos del sol, el cloro de las piscinas y la sal del mar. Y las consecuencias no tardan en aparecer: puntas abiertas, encrespamiento, pérdida de color en cabellos teñidos, sequedad y falta de brillo.

Además, el uso frecuente de planchas, secadores o recogidos puede agravar el daño capilar en esta época. Por eso, contar con productos específicos que actúen como barrera frente a las agresiones externas se ha convertido en un paso imprescindible en las rutinas de cuidado veraniegas. Tan sencillo de aplicar como este protector labial, el favorito de los usuarios por sus impresionantes resultados.

El objetivo no solo es mantener el cabello bonito a simple vista, sino también saludable y fuerte desde la raíz hasta las puntas. Por ello, seguir una rutina capilar, con tan solo dos productos puede salvar tu cabello este verano antes de que te lamentes en septiembre. Y para proteger la vista, estas gafas de sol son las más cómodas según muchas mujeres y sientan a la perfección a todas las caras.

Más de cien mujeres que lo han probado lo han vuelto a comprar

Este pack de Gisèle Denis compuesto por un protector solar capilar y un sérum se presenta como una solución práctica y eficaz para mantener el cabello protegido, hidratado y con buen aspecto durante todo el verano.

El protector capilar solar en spray tiene como misión crear una barrera frente a los rayos UV, al cloro de la piscina y la sal del mar. Un cuidado que se debe hacer antes y durante la exposición solar.

Su textura ligera en spray permite una aplicación rápida y uniforme sin apelmazar el pelo. Además, también contiene activos hidratantes y antioxidantes como la urea, la vitamina E o el extracto de semilla de uva para sellar la cutícula.

El segundo producto se trata del aftersun sérum, el cual actúa como un reparador intensivo, protegiendo el color y devolviendo el brillo y naturalidad a tu melena. Es especialmente útil para cabellos secos, teñidos o que han estado sometidos al sol durante horas.

¿Qué opinan los usuarios?

Con una nota media de 4,1 sobre 5 estrellas, cuenta con la fidelidad de las usuarias que lo han probado. Estas, destacan su funcionalidad, cumpliendo con lo que promete el pack y su fácil aplicación. Además, valoran el resultado final en el cabello: dejándolo con brillo, volumen e hidratado.

"Es el mejor spray protector solar para el cabello que he probado nunca. No deja el cabello graso, no es aceitoso y huele bien", asegura uno de los comentarios. Mientras que también protege sin dañar cabellos teñidos: "Mis mechas no han sufrido en verano gracias a este producto que sigo usando verano tras verano", afirma Beatriz en comentarios.

¿Cómo seguir la rutina de cuidado?

Siguiendo esta simple rutina, con tan solo dos pasos protegerás tu cabello durante todo el día, tanto antes como después de la exposición solar. No tendrás problema para meterlo en este bolso de playa gigante que está arrasando en Amazon. Y si eres de esas que usa también la plancha en verano, también te valdrá como protector térmico.

Protege el cabello del sol aplicando el protector solar capilar antes y durante la exposición al sol.

Tras la exposición y con el cabello seco, aplica el aftersun sérum para reparar el cabello y corregir las puntas abiertas.

Una buena alternativa que también es acondicionador: el protector solar capilar de Valquer

Si buscas un solo producto que resulte efectivo, esta alternativa que propone Valquer se ha ganado también la confianza de muchas usuarias de Amazon. De hecho, ha sido comprado varias veces por más de 500 mujeres que compran en la plataforma.

Este protector solar capilar, también en formato spray, mantiene el cabello protegido durante la exposición solar, además lo hidrata y nutre en profundidad preservando su vitalidad.

Un aspecto clave es su función acondicionadora, la cual facilita el peinado y desenredo del cabello tras la exposición solar, siendo tu aliado perfecto para días de sol y playa.