Estos 5 libros de nutricionistas hicieron que comer sano fuera muy fácil y rico

A lo mejor llevas meses con el runrún de empezar a comer sano en la mente, pero nunca terminas de dar el paso y las excusas se agolpan. Debes saber que es normal y que le ocurre a muchas personas, ya que es un mundo nuevo en el que no sabes muy bien que es lo que más te conviene. Una idea interesante para empezar a asentar conceptos es conseguir un libro de nutricionistas y buscar la dieta que mejor te viene a ti, antes de coger las mejores sartenes antiadherentes del mercado o los cuchillos baratos de chefs profesionales.

Los libros de nutricionistas pueden ayudarnos tanto a ver qué propiedades tienen los alimentos, los que mas nos convienen, plazos para tener resultados o incluso recetas explicadas paso a paso, tan nutritivas y deliciosas como esta para cocinar brócoli rápido y de forma sana. Aquí tienes decenas de opciones por las que decantarte, pero desde Shopping te hemos preparado una selección con los más recomendados, mejor valorados o los que arrasaron en ventas.

'Adiós a la inflamación' de Sandra Moñino: libro de nutricionista que soluciona un gran problema

'Adiós a la inflamación' no se mueve de los productos más vendidos de Amazon en los últimos meses y no es para menos. Sandra Moñino, una de las nutricionistas más conocidas de España, explica algunos de los grandes problemas de no llevar una dieta equilibrada y sana, como la inflamación, las enfermedades o el envejecimiento, con los pasos fáciles y cómodos que debes implantar en tu rutina para solucionarlos.

Este es uno de los libros de nutricionistas más recomendados, da las razones de por qué la alimentación que llevamos y esa molesta sensación de pesadez que tenemos a veces puede desencadenar enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo o a esclerosis múltiple. Moñino te plantea cómo es la dieta adecuada para cada persona, con menú completo y sabroso, además de los trucos para identificar errores y prevenir la hinchazón.

Descubre los grandes mitos de la alimentación con 'La ciencia de la nutrición'

Seguro que durante toda la vida has escuchado comentarios como "es malo saltarse comidas", "no hay que abusar de los carbohidratos" o "hay que comer antes de hacer ejercicio". Este es el libro de nutricionista que te va a dar respuesta a esos grandes interrogantes y desmentir todos los falsos mitos de la alimentación, porque nunca es tarde para aprender a comer bien. Son consejos que te van a cambiar la visión por completo.

Rhiannon Lambert es una de las nutricionistas más reconocidas de Reino Unido y ha ayudado a miles de personas a llevar una dieta equilibrada y disfrutar de una forma mucho mas sana de la comida. Con una nota excelente de 4,8 estrellas sobre 5, te plantea de una forma sencilla, cercana y para todos los públicos los resultados de las últimas investigaciones científicas sobre la nutrición. Muchos usuarios lo definen como la guía definitiva para diseñar tu plan de alimentación más adecuado.

Si eres deportista, 'Comer para ganar' es tu mejor opción de libro de nutricionista

Fernando Mata, director del Centro de Estudios Avanzados en Nutrición, es uno de los nutricionistas deportivos más conocidos y te plantea los pasos imprescindibles que tienes que seguir si practicas algún deporte y quieres que tu alimentación se adapte a ello. Tu cuerpo actúa como un equipamiento deportivo más y tienes que hacerlo funcionar así.

Este libro de nutricionista da respuestas a los grandes interrogantes sobre tu dieta que surgen cuando empiezas hacer deporte. Con un vocabulario sencillo, te dará la respuesta a por qué los corredores de África Oriental son imbatibles todos los años en cualquier competición, qué tipo de dieta es la más adecuada para cada deporte o cómo afecta el deporte al envejecimiento.

Un libro de nutricionista bien documentado con el que aprender: 'Nutrición evolutiva'

Si buscas un libro de nutricionista con el que aprender y empaparte por completo con los datos más interesantes sobre la historia de la alimentación, la obra de Juan Bola es tu gran opción. El autor quiere reflejar la importancia de saber lo que comemos, guiar nuestra dieta hacia el lado más natural y orgánico.

El nutricionista plantea que para una buena salud mental y física, es vital retomar los hábitos alimenticios más primarios, que va a ser lo que más beneficios traiga a nuestro organismo. Parte una lanza a favor hacia alimentos que parecen perjudiciales pero que pueden ser interesantes para una dieta sana, como la carne roja o la sal. Con una documentación exhaustiva, crea la pirámide nutricional definitiva, mezclando lo mejor de cada época histórica en el ámbito de la alimentación y criticando el estilo de vida moderno.

'Nutrición sin dramas': el libro de nutricionista que acaba con la culpabilidad

Con este libro de Laura Villanueva aprenderás que la salud no es solo hacer las típicas dietas aburridas o el ejercicio intenso. La autora explica con naturalidad que factores como las emociones, creencias, hábitos y experiencias personales influyen profundamente en nuestra relación con la comida.

En sus páginas, la nutricionista te plantea dietas deliciosas, que quizás no te esperas que sean sanas, pero que puedes disfrutar mucho más que las estrictas de toda la vida. Aprenderás a comer bien, sin restricciones, pero siempre de forma sana y positiva para ti. Ya te avisamos que en Amazon tiene 5 estrellas, todo un éxito.