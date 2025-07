Ni redondas ni eye-cate ni aviador: estas son las gafas de sol que mejor sientan y están marcando auténtica tendencia

Hay accesorios que trascienden el tiempo y las estaciones. Y luego están las gafas de sol: ese imprescindible de estilo y funcionalidad que, más de un siglo después de su irrupción, sigue marcando la pauta cada verano (y más allá).

Todo comenzó en 1929, cuando Sam Foster —sí, el mismo que firmó la democratización de la moda ocular— lanzó en masa las primeras gafas de sol económicas en Estados Unidos. Siete años después, en 1936, llegaría la revolución polarizada. Desde entonces, no ha habido vuelta atrás: este pequeño accesorio ha pasado de ser una simple herramienta de protección a una declaración de intenciones.

Hoy, es difícil imaginar un día de verano sin ellas. Están en la bolsa de playa, en el asiento del coche, en la barra del chiringuito y, por supuesto, en cada selfie bajo el sol. Y es que cuando el termómetro roza los 40 °C y el ventilador apenas da abasto, salir de casa sin gafas de sol es, sencillamente, impensable.

Pero no todas las gafas valen para todos los rostros, y ahí está el verdadero dilema (y también la magia). En un mar de opciones y siluetas, dar con el modelo ideal puede parecer misión imposible. ¿Aviador o cat-eye? ¿Oversize o minimalistas? ¿Montura translúcida o carey?

Cómo unas gafas de sol perfectas pueden elevar tu estilo este verano

La clave está en encontrar esas gafas que no solo protejan, sino que eleven. Que encajen con la forma del rostro, que armonicen con los rasgos, que completen —y potencien— cualquier look. Porque sí, cuando das con el par perfecto, lo sabes. No hay espejo ni filtro que lo niegue.

Y si todavía no lo has encontrado, tal vez sea momento de mirar (y mirarte) con otros ojos. Porque en verano, como en la moda, todo se resume en una elección: ver el mundo con estilo con unas buenas gafas de sol... o entrecerrando los ojos. La elección es sencilla. Más aún cuando nos topamos con las marcas de The Foco Project.

Las mismas que no hemos parado de utilizar desde que las encontramos y señalamos como las gafas de sol definitivas, y es tal el flechazo que hemos tenido con esta tienda que hasta que no hemos conseguido un 10% de descuento para todos -solo has de escribir ‘Woman’ en el espacio del cupón- los modelos de su web. Aprovecha; ¡el descuento no va a durar para siempre!

Con un diseño que fusiona lujo y funcionalidad, las gafas de sol Amalfi son el accesorio que todo amante de la moda querrá tener en su colección.

Esta pieza redefine la sofisticación con una montura de acetato de alta calidad, que se complementa perfectamente con la calidez y distinción de las varillas de madera natural.

El delicado acabado engomado en las varillas no solo garantiza una comodidad excepcional, sino que, además, el corte biselado en la parte superior y el detalle metálico en las patillas ofrecen ese toque único y exclusivo que realza cualquier mirada.

¿El resultado? Unas gafas de sol que nunca pasan desapercibidas.

El modelo Kenia es la opción perfecta para quienes buscan unas gafas de sol versátiles y con estilo. Disponibles en una variedad de tonos de tendencia, estas gafas rectangulares son el complemento ideal para cualquier temporada.

Su montura de acetato translúcido en una mezcla de colores transparentes y la lente espejo azul crean una atmósfera fresca y juvenil, perfecta para el verano, pero lo suficientemente versátil para usar todo el año.

Inspiradas en los atardeceres interminables y las suaves brisas frente al mar, las gafas de sol Kenia te permiten disfrutar de un horizonte sin ser visto, mientras te conviertes en el centro de todas las miradas.

Si lo que buscas son unas gafas de sol cómodas para llevar durante tus planes más relajados, las gafas de sol Dubai serán tus mejores aliadas.

Este diseño unisex, con su estética cosmopolita y urbana, no solo es un acierto para tus looks más casuales, sino que también aporta ese toque de modernidad que tu estilo necesita.

Además, gracias a su diseño de lentes especialmente pensados para interiores, puedes disfrutar de una visión nítida sin renunciar a la sofisticación y las últimas tendencias.